Consejos de apuesta para el partido Barcelona vs Almería: Cuotas, predicciones y pronósticos para la jornada 18 LaLiga EA Sports (20/12/2023)

Un cuestionado Barcelona de Xavi Hernández recibirá al colista de La Liga para salir de su mal momento y comenzar a acercarse a los líderes en España. En la previa los ‘culés’ son muy favoritos a llevarse el triunfo en casa y comenzar a lapidar el futuro de los andaluces en la Primera División.

Los ‘blaugranas’ venían siendo protagonistas en un inicio de temporada en Europa. Sin embargo, los últimos resultados del ‘Barca’ han comenzado a despertar dudas respecto al funcionamiento y confiabilidad del equipo de cara a instancias más decisivas en Champions League y la misma liga local. Contra el líder Girona cayeron goleados en casa por 4-2, en el ámbito internacional Antwerp dio la sorpresa en Bélgica con un 3-2 y en la última fecha con Valencia igualaron 1-1.

Con apenas cinco puntos Almería es el colista absoluto de la tabla. Son el equipo más goleado de todo el torneo y todavía no saben de victorias en 17 partidos. Futbolísticamente y en cuanto a resultados pareciera que los andaluces ya tienen sentenciada su suerte, pero en su visita contra los catalanes intentarán al menos sacar un punto.

Barcelona ganará ambas mitades - 2.00 en bet365

Robert Lewandowski rematará más de 1,5 veces a portería - 1.40 en bet365

Más de 9 córners en el partido - 1.61 en bet365

Todas las cuotas son cortesía de bet365, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios

Barcelona se va a desquitar con Almería

El equipo de Xavi Hernández no viene demostrando un buen rendimiento durante las últimas jornadas. Sin embargo, la diferencia de nivel y plantillas en este encuentro es abismal, por lo que los ‘culés’ no deberían tener problema para llevarse la victoria. Robert Lewandowski es el gran goleador ‘blaugrana’ con ocho anotaciones en La Liga. El polaco tendrá muchas oportunidades de gol gracias al excesivo protagonismo de su equipo en este partido. La letalidad del ex Bayern Múnich es incuestionable y si sus tiros no terminan en gol van a ir a portería. Además, el artillero tiene la estadística a su favor, ya que promedia 3,3 tiros por partido.

Córners van y vienen

El ‘Barca’ es uno de los equipos que más tiros de esquina promedia jugando como local con un 6,78 por encuentro. Los ‘culés’ tendrán el mayor protagonismo en ataque y las jugadas por banda, para abrir a una defensa del Almería muy cerrada, serán clave para intentar marcar. Pero, a la estadística de los locales se suma el promedio de tiros de esquina de la visita que es el equipo con mayor media fuera de casa con 6 córners por partido. Si bien este número será más reducido, ya que se espera que sean dominados de principio a fin, sus contragolpes serán primordiales y la capacidad de aprovechar la pelota parada es fundamental.