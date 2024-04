Apuestas Champions League: Pronósticos Arsenal vs FC Bayern (Cuartos de Final, martes 9 de abril)

Nuestros expertos de GOAL Chile te traen las mejores apuestas y pronósticos Arsenal vs FC Bayern Múnich para los 1/4 de final de la Copa de Europa.

Comienzan los cuartos de final de la UEFA Champions League. Arsenal recibirá a Bayern Múnich en Londres para dar inicio a la llave de los ocho mejores en la ‘Orejona’. Los ingleses, de buen momento en Premier League, tendrán la oportunidad de buscar sacar ventaja como local.

El elenco ‘Gunner’ de Mikel Arteta está teniendo una de sus mejores temporadas en los últimos años. Los londinenses están en lo más alto de la tabla en Inglaterra junto al Liverpool y vienen de derrotar con contundencia al Brighton por 3-0. En la mayor competición de Europa han logrado plasmar su gran juego y se instalaron en los cuartos de final tras eliminar al Porto por lanzamientos penales.

Los bávaros no levantan en Alemania. El elenco dirigido por Thomas Tuchel está cerca de perder una hegemonía de 11 campeonatos consecutivos en Bundesliga. Tras una compleja temporada local y dos derrotas consecutivas en sus últimos duelos, están a 16 puntos del sorprendente Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. De todas maneras en la ‘Orejona’ se han mostrado más sólidos y vienen de eliminar sin problemas a la Lazio en octavos de final.

Arsenal ganará el encuentro - cuota 1,72 en bet365

Ambos equipos NO recibirán 2 o más tarjetas - cuota 1,57 en bet365

Harry Kane más de 0,5 remates a puerta - cuota 1,44 en bet365

Bukayo Saka anotará o asistirá - cuota 1,83 en bet365

Todas las cuotas son cortesía de bet365, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios

Los ‘gunners’ aprovecharán la localía

Arsenal no defraudará a sus hinchas en el Emirates Stadium y seguirá con su gran momento frente a un Bayern Múnich que viene en muy mal estado de forma. El equipo del estratega español ha ganado 9 de sus últimos 10 encuentros en Premier League, además de solo perder un encuentro a nivel europeo. Sin embargo, el buen momento ‘Gunner’ no solo es clave para un posible triunfo, los alemanes vienen mostrando un muy mal juego y la idea de Thomas Tuchel parece no llegar a sus jugadores.

Buen juego y poca fricción

Ambos equipos se caracterizan por intentar un buen juego de balón durante los noventa minutos. Se espera un juego de pocas tarjetas, más todavía considerando al juez del encuentro, Glenn Nyberg. El árbitro sueco ha mostrado menos de 4 tarjetas en nueve de sus últimos diez encuentros dirigidos. Además, los locales en Premier League tienen un promedio de 1,5 tarjetas amarillas por encuentro, por lo que suelen terminar sus encuentros con menos de 2 tarjetas.

Dos ingleses buscarán brillar en su país

El jugador más rescatable de la pésima temporada del Bayern es el inglés Harry Kane. El ex Tottenham ha anotado 32 goles en 28 partidos disputados en Bundesliga, además de que por la ‘Orejona’ ha convertido 6 tantos en 8 duelos. Es por esto, que en un partido donde su equipo no avecina como protagonista, se espera que al menos dispare una vez al arco y cause el peligro que acostumbra en Londres, una ciudad que conoce muy bien.

Por su parte, Bukayo Saka es una de las estrellas del gran momento ‘Gunner’. En Champions League el jóven inglés ha dado 4 asistencias, siendo el tercer con mejor registro en la competición. Además, esta temporada acumula 17 goles entre todas las competiciones, es por esto que se espera que el atacante asista o anote en el duelo europeo.