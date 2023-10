Paraguay Vs Bolivia 17/10/23 | Apuestas y predicciones para Eliminatorias Sudamericanas

Nuestras apuestas para Paraguay Vs Bolivia por Eliminatorias Sudamericanas

La acción de las eliminatorias de Conmebol rumbo a la Copa del Mundo de 2026 continúan este martes 17 de octubre en el Defensores del Chaco, donde se medirán dos selecciones que no han iniciado de la mejor manera y comienzan a ver lejana la posibilidad de conseguir el boleto a la justa más importancia del fútbol. Paraguay suma un punto, producto de un empate en tres partidos, por lo que buscará tres unidades que sean oxígeno puro.

Mientras tanto, la Selección de Bolivia suma tres derrotas de manera consecutiva, resultados que los tienen en el fondo de la clasificación y lejos del sueño de la Copa del Mundo 2026. En Goal.com te decimos toda la información relevante sobre este duelo que promete muchas emociones.

Paraguay a ganar - a 1.22 con bet365

Ambos anotan - No - a 1.50 apostando con bet365

Menos de 2.5 goles a 2.05 con bet365

Todas las cuotas son cortesía de bet365, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.

Paraguay está urgido de una victoria

La Selección de Paraguay no arrancó las Eliminatorias de Conmebol como hubiesen deseado, pues suman apenas un punto en tres partidos. Los guaraníes no han logrado clasificar a las tres últimas ediciones de la Copa del Mundo, por lo que su actual desempeño encendió las alarmas sobre una nueva decepción, por lo que no pueden permitirse un nuevo resultado negativo.

El cuadro que dirige Daniel Garnero arrancó con un empate 0-0 en casa contra Perú, encuentro en el que jugaron con un hombre más, por la expulsión de Luis Advíncula, durante todo el segundo tiempo. Hasta ahora, ese es el único punto que tienen los rojiblancos, ya que después perdieron por la mínima diferencia con Venezuela y Argentina, ambos compromisos los disputaron en calidad de visitante.

Uno de los pendientes que tiene la Selección de Paraguay es que su ofensiva no ha funcionado hasta el momento. Los guaraníes son uno de los dos elencos que no han anotado en lo que va de las Eliminatorias de Conmebol, la otra escuadra es la de Perú. Este problema en ataque es el que los tiene en el fondo de la clasificación, por lo que una victoria es más que necesaria.

La racha sin gol de la Selección de Paraguay va más allá de la presente edición del torneo, pues contando el camino a Qatar 2022, solo han marcado en uno de sus más recientes 12 partidos de las Eliminatorias de Conmebol. En dicho encuentro, los guaraníes derrotaron 3-1 a Ecuador como locales. En esa doce de compromisos, los rojiblancos tienen ocho derrotas, una victoria y tres empates.

Bolivia comienza a alejarse del sueño

Mientras tanto, la Selección de Bolivia tampoco atraviesa un buen momento en el inicio de las Eliminatorias de Conmebol. La Verde solo ha logrado una clasificación a la Copa del Mundo, fue para la edición de 1994, y desde entonces no han podido regresar. Hasta ahora, no suman puntos y están en el fondo de la clasificación, con lo que el panorama luce más que complicado.

El cuadro que dirige Gustavo Costas tiene tres derrotas de manera consecutiva en las presentes Eliminatorias de Conmebol. En su debut cayeron 5-1 con Brasil en calidad de visitante, mientras que días más tarde no pudieron hacer valer su localía al perder 3-0 contra campeón del mundo, Argentina. Estos dos primeros duelos fueron, quizá, los dos más complicados en la primera vuelta, algo que mermó la confianza del equipo.

En la tercera jornada, Bolivia perdió 2-1 en casa contra Ecuador. Esta derrota significó la cuarta de manera consecutiva para La Verde en las Eliminatorias de Conmebol, algo inédito, pues la altura solía ser una de las cartas a favor para el cuadro local. Con esa mala racha de local, los hombres de Gustavo Costas, que están obligados a sacar puntos fuera de su territorio para mantener vivo el sueño de la Copa del Mundo.