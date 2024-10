¿Qué le espera a las apuestas Real Madrid y apuestas FC Barcelona tras las lesiones de Dani Carvajal y Lamine Yamal?

Antes del parón internacional, el Real Madrid sufrió la baja de Dani Carvajal. Eran malas noticias para España, pero muy malas noticias para el Real Madrid, que acumula y acumula bajas. Además, Dani Carvajal es probablemente el mejor lateral derecho del mundo. Lucas Vázquez puede sustituirlo, pero seamos francos, aunque da el nivel, no es el 2 del Madrid.

Por su parte, Lamine Yamal sufrió una lesión que seguramente le impide disputar su partido contra el Sevilla. Entre polémicas respecto a las declaraciones de Luis de La Fuente dejando claro que el fútbol no es un deporte happy flower, en Can Barça están preocupados de cara a este fin de semana. Porque a Lamine Yamal se suman otras bajas como la de Dani Olmo.

Entonces, ¿cuáles son las mejores apuestas Real Madrid y apuestas FC Barcelona para el fin de semana? ¡Veámoslo!

Y recuerda que con el código promocional Betano para Chile puedes empezar a jugar con un extra en apuestas deportivas con un jugoso extra respecto a tu primer depósito válido.

Mejores cuotas Real Madrid y cuotas FC Barcelona

Se vienen dos juegos importantes este fin de semana. El Real Madrid visita Balaídos y sabe que es un estadio en el que suele sufrir, especialmente en los últimos años (aunque suele ganar). Además, el Celta de Vigo está jugando bastante bien, con sueños europeos. Por su parte, el FC Barcelona recibe a un Sevilla crecido tras el derbi y la renovación de su director técnico.

¿Y cuáles son las mejores cuotas Real Madrid y FC Barcelona?



Todas las cuotas son cortesía de Betano y correctas en el momento de su publicación. Cuotas sujetas a cambios. +18. Juega con responsabilidad.

El Real Madrid siempre sufre tras el parón internacional

Y esta vez, además, entre rumores de agresión sexual por parte de Kylian Mbappé y las bajas médicas, puede que sufra todavía más. Pero los merengues siguen siendo favoritos, por lo que unas cuotas 1.60 a 1 son atractivas e incluso combinables con otras cuotas disponibles. Es más, se puede esperar para apostar en vivo a los 10 minutos a cuota mayor.

En cuanto al número de goles, puede parecer una locura la propuesta. Y es que en las últimas diez visitas de los blancos a Balaídos, la línea solo se ha incumplido una vez. Pero se suman varios factores, como un Real Madrid que ha mejorado enormemente en defensa, así como la dificultad de los blancos para ganar fácil sus juegos tras parón internacional.

Además, el Celta de Vigo, aunque empezó anotando y dejándose anotar mucho, ha reducido su ritmo goleador en los últimos juegos. Esto se confirma con tres últimos choques en los que la línea se ha cumplido siempre. Creemos que será un partido espeso de esos que no se resuelven hasta llegado el minuto 70 de partido, cuando el cansancio hace mella.

La burbuja Flick tiene que reventar en algún momento

Ya se vio como en Can Barça no todo son alegrías. Pese a que el equipo empezó a un nivel frenético, marcándole, por ejemplo, 7 goles al Real Valladolid, no es menos cierto que el Atlético Osasuna le endosó un severo correctivo. Nadie duda de la mejoría del Barça de Flick, con un Lewandowski rejuvenecido y un Raphinha en el mejor momento de su carrera.

Pero es que, precisamente, estos dos pilares vienen de una dura semana internacional. Y recordemos la edad de Lewandowski. Raphinha volverá desde Sudamérica, con todo el cansancio mental y físico que ello supone. Asimismo, se suman las bajas de Lamine Yamal o Dani Olmo. Este último había rendido desde el minuto cero a un grandísimo nivel.

Por su parte, creemos que las apuestas FC Barcelona pueden estar del lado de Sevilla porque el Sevilla vive una situación rara pero creciente. La renovación del director técnico y su victoria ante el Betis, aunque con polémica, dan alas a los jugadores. Los andaluces saben que tienen una gran oportunidad de, al menos, empatar en su visita ante los culés.