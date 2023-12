Manchester United vs Bayern Múnich: Pronósticos Fase de Grupos Champions League 12/12/23

Nuestro experto te trae las mejores predicciones, cuotas y análisis de apuestas para el Manchester United vs Bayern Múnich Champions League 12/12/23

El Grupo A está al rojo vivo en búsqueda por el segundo lugar dado que el cuadro bávaro de Múnich ha ganado el grupo con 13 puntos y viaja a Old Trafford para enfrentar al Manchester United a las 17 horas este martes 12 de diciembre.

Bayern Munich es el favorito con cuota según bet365 a 2.25 por el triunfo

Cuota de 1.44 para “match goals” con goles a más de 2.5

El primer tiempo será favorable para Bayern Munich a 2.75 de acuerdo a bet365

Bayern Munich será el más probable en anotar primero con cuota de 1.72 con bet365

Ambos equipos anotarán goles a 1.44 con bet365

Cómo llega el Manchester United al partido

Ambos cuadros vienen sin confianza para este duelo continental, el último de la fase de grupos dado que Los Diablos Rojos cayeron derrotados por 3-0 en casa ante el Bournemouth en la Premier League inglesa, mientras que los hombres de Thomas Tuchel fueron goleados por 5-1 a domicilio por el Eintracht de Fráncfort en la Bundesliga alemana.

En la Champions League de este martes, el Manchester United necesita que se den una serie de circunstancias especiales para colarse en la segunda posición por detrás del Bayern, cuyo estatus de campeón de grupo ya ha quedado sellado.

En la Copa de Europa de esta temporada, los Diablos Rojos se han mostrado permeables a los marcadores abultados, y su visita al Galatasaray el 29 de noviembre no fue diferente, pero otro descalabro calamitoso hizo que los hombres de Erik ten Hag desperdiciaron ventajas de 2-0 y 3-1 para empatar a 3-3 con el gigante turco.

El trueno de Kerem Aktürkoğlu se coló en el fondo de las mallas en Estambul, dejando al Manchester United último de la tabla con cuatro puntos y sabiendo que sólo una victoria le valdrá el martes si quiere prolongar su aventura en la máxima competición europea.

Aunque los Diablos Rojos desafíen los pronósticos, necesitarán que Copenhague y Galatasaray -ambos con un punto más- empaten en su duelo, pues de lo contrario el descenso a la Europa League o la eliminación total del fútbol continental servirán para empañar aún más el espíritu navideño.

Mientras que el Manchester United se paseó brevemente por un paraíso invernal contra el Chelsea, el Bournemouth estuvo en el país de los sueños en Old Trafford, el Teatro de los Sueños el fin de semana, infligiendo una terrible derrota por 3-0 en la Premier League a las tropas de Ten Hag, que dejó al holandés admitiendo abiertamente que su equipo "no era lo bastante bueno" para competir con regularidad al máximo nivel.

Mason Mount (gemelo), Lisandro Martínez (pie), Casemiro (muslo), Tyrell Malacia (rodilla), Christian Eriksen (rodilla) y Amad Diallo (rodilla) no volverán a la convocatoria, a pesar del reciente regreso de este último a los entrenamientos.

Victor Lindelof (golpe) también tendrá que someterse a una revisión antes de la visita del Bayern, mientras que el ostracismo de Jadon Sancho no terminará pronto, y Marcus Rashford -que ha sido relegado al banquillo en lo que va de mes- regresa tras su sanción europea, pero se ha visto afectado por una enfermedad junto a Anthony Martial.

Después de una actuación tan desastrosa el fin de semana, se plantearán cambios en abundancia, y hombres como Kobbie Mainoo, Aaron Wan-Bissaka, Rasmus Hojlund y potencialmente incluso Raphael Varane podrían beneficiarse de alguna rotación muy necesaria.

Cómo viene jugando el Bayern Múnich

En cuanto al Bayern, su derrota en Fráncfort en la Bundesliga fue especialmente dolorosa para Serge Gnabry, que sólo había estado en el campo cinco minutos como suplente antes de sucumbir a una "distensión importante", que le mantendrá apartado de los terrenos de juego durante un tiempo.

Gnabry ocupará su lugar en el banquillo junto a Sven Ulreich (tobillo), Matthijs de Ligt (rodilla), Bouna Sarr (rodilla), Gabriel Marusic (rodilla) y Tarek Buchmann (isquiotibiales), pero los seguidores del Manchester United no pueden respirar demasiado tranquilos, ya que la lesión del ex extremo del Arsenal abre la puerta al regreso de Jamal Musiala al once.

Ten Hag y su colega Thomas Tuchel pueden empatizar al menos en lo que respecta a sus recientes escondites domésticos, ya que los campeones alemanes sufrieron su primera derrota de la temporada en la Bundesliga en circunstancias increíbles durante la visita del sábado al Eintracht de Fráncfort.

Un sublime remate de Joshua Kimmich fue un escaso consuelo para los bávaros, que ya habían encajado tres goles antes de que el internacional alemán rematara a la red desde el borde del área, y la portería del formidable Manuel Neuer fue perforada en dos ocasiones más en una aniquilación en el Commerzbank Arena.

Aquel 5-1 supuso el primer partido del Bayern desde su decepcionante empate sin goles contra el Copenhague en el Grupo A. Sin embargo, tras haber sumado 12 puntos en sus cuatro primeros encuentros de la liguilla, los visitantes de esta semana en Old Trafford sólo luchan por devolver a Manchester el orgullo que tanto necesita.

La historia sugiere que podría producirse una inyección de moral inmediata, ya que el Bayern aspira esta semana a ampliar a 20 partidos su racha de imbatibilidad en la fase de grupos de la Liga de Campeones a domicilio, mientras que cada uno de sus ocho últimos encuentros se ha saldado con victoria, dos récords históricos en la máxima competición europea.

En septiembre, el Bayern se impuso por 4-3 al Manchester United en el Allianz Arena y encadenó dos victorias consecutivas contra los Diablos Rojos, cuyo único éxito en sus nueve últimos enfrentamientos fue un 3-2 en Old Trafford en abril de 2010. Sin embargo, puede que repetir ese resultado 13 años después no sea suficiente para salvar su campaña en la Champions esta vez.

Predicción: Manchester United 1 - 2 Bayern Múnich