LeoVegas opiniones en abril 2023: un análisis completo sobre el operador

Conoce de primera mano las LeoVegas opiniones en 2023 y descubre todas las ventajas de esta casa de apuestas. Regístrate y reclama un bono.

LeoVegas opiniones: Guía completa para apuestas deportivas en abril 2023

Te ofrecemos una completa reseña sobre las apuestas deportivas y LeoVegas opiniones. Hemos cubierto todas las características que convierten en uno de los sitios de apuestas online más grande de Chile.

Código promocional LeoVegas

Si estás interesado en empezar a apostar en LeoVegas, te interesará saber que han diseñado un bono para nuevos usuarios de apuestas deportivas LeoVegas.

Algunos operadores llevan asociado un código promocional para poder acceder a estas ofertas. Este no es el caso de LeoVegas ya que no es necesaria ninguna clave en el registro.

De hecho, en el formulario que deberás rellenar para crear tu cuenta, no hay ningún campo asociado a este código promocional LeoVegas. Por tanto, podemos considerarlo como algo totalmente opcional.

Vamos a ver detenidamente en qué consisten esas dos ofertas de LeoVegas Chile. Detallaremos la promoción de deportes, con sus todas sus condiciones.

En deportes, LeoVegas se lanza con una apuesta gratuita valorada en hasta 10.000CLP. La cantidad dependerá de lo que ingreses en tu primer depósito y lo que apuestes en el boleto.

Cuentas con un periodo de 14 días desde el registro para activar la promoción. Una vez hayas depositado al menos 7.500CLP y realices una apuesta, recibirás el 100% de la misma.

La apuesta gratuita únicamente será válida durante un plazo máximo de 30 días. Debes saber que está limitada a uso a través del celular y a eventos en vivo. Además, hay que utilizarla de una única vez.

Por tanto, podemos resumir las condiciones en los siguientes puntos:

- Ingreso mínimo de 7.500CLP

- Activa la promoción desde “Mis ofertas”

- Haz una apuesta a una cuota mínima de 1.80

- Una vez resuelta, pulsa en “Solicitar apuesta”

- Usa la promoción de una sola vez en los siguientes 30 días.

Introducción a LeoVegas

LeoVegas comenzó a operar en el año 2011 orientada al casino y al juego móvil. La apuesta no les pudo salir mejor porque el celular es cada vez más usado, justo al contrario que los PCs. Su sede central está en Estocolmo.

No fue hasta 2016, un poco antes de la Euro, que sacó LeoVegas Sports. A partir de esa fecha se fue expandiendo por los diferentes países.

Su llegada a Latam se produjo en 2019 y a día de hoy ha conseguido asentarse en países como Brasil, Perú y Chile. Ha ganado varios premios en la última década como el de “Operador de juegos en línea del año”.

Más información sobre LeoVegas

No podríamos ofrecer una reseña objetiva sin haber probado el operador. Hemos analizado varios aspectos como las promociones, los mercados de apuestas, al App, etc.

Cómo hemos probado LeoVegas

Nos interesaba conocer de primera mano las posibles dificultades de los usuarios en la plataforma. Por ello, hemos entrado en la plataforma desde el paso uno, el registro y un ingreso inicial con el objetivo de recibir los bonos.

Hemos recorrido la sección de apuestas revisando la oferta, los eventos disponibles y las cuotas. Más adelante te contaremos todas las promociones para usuarios registrados que hemos encontrado.

También era importante confirmar la fiabilidad de las pasarelas de pago y la capacidad de respuesta del servicio técnico. Iremos desglosando toda esta información poco a poco en los siguientes apartados.

Oferta de mercado de apuestas

LeoVegas se ha expandido mucho en deportes en los últimos años. Así lo avalan sus casi 40 disciplinas y miles de eventos disponibles en esta sección.

Podrás desplazarte por el menú superior hasta llegar al deporte escogido. También puedes realizar una búsqueda directamente desde la lupa. Cada categoría va acompañada de un icono para que lo localices más fácilmente.

Te estarás preguntando cuáles son esos mercados disponibles. Empezamos con fútbol y algunas de las ligas más importantes del mundo. Incluso podrás colocar tus apuestas a la segunda división alemana, a la belga o a la liga de Azerbaijan.

Es el deporte rey en la mayoría de países y por ello acumula el mayor número de eventos. Pero hay mucho más detrás de él. Encontramos también tenis, con ATPs como Indian Wells, Challenges, Wimbledon, Roland Garros, etc.

En baloncesto destacan la NBA y la Euroliga. Pero no acaba ahí la oferta sino que recoge otras ligas de diferentes países como puede ser Argentina, Corea o Polonia. Las posibilidades son muy extensas.

Pero no se centra solo en esos deportes más seguidos. También recoge otras categorías que pasan casi desapercibidas. Ejemplos de ello son ajedrez, bolos, dardos o Floorball.

Incluso, ofrece apuestas que no son exclusivamente de deportes. Navegando podremos localizar mercados como Eurovisión, próximos protagonistas de películas, Oscars, programas de TV, etc.

Claramente nos encontramos con un operador muy completo en deportes. Esas 40 categorías están muy por encima de la media de otros operadores, que suelen contar con 20 o 30.

Promociones para jugadores registrados

¿Y qué promociones nos encontramos después de haber liberado los bonos de bienvenida? Aquí presenta una gran variedad.

Ten en cuenta que algunas de las ofertas que te presentamos aquí caducan y son reemplazadas por otras. Por lo tanto, te recomendamos visitar esta sección periódicamente en busca de las novedades.

Oferta de Champions

El torneo de Champions es uno de los más seguidos en todo el mundo. Se considera como el más importante a nivel de clubes y normalmente reúne a las mejores potencias de Europa.

Es por eso que LeoVegas ha decidido sacar un bono enfocado a ella. Se trata de la acreditación de una apuesta gratuita por cada 7.500CLP en cualquier mercado de Champions. Eso sí tiene que ser antes del partido y tienes que cumplir con todos los requisitos.

La cantidad que recibirás a cambio de esos 7.500CLP es de 3.750CLP. Dicha apuesta la recibirás una vez se liquide la anterior. Dispones de 7 días para reclamarla y de 30 días para utilizarla en cualquier deporte.

Socios del Inter

LeoVegas se enorgullece de ser el patrocinador del Inter de Milan. Para promocionarlo, ha establecido un potenciador de ganancias del 10% en cada partido que dispute.

Es decir, tienes que hacer una apuesta en un partido en vivo de este equipo y te aplicarán el potenciador. Se aceptan apuestas hasta un máximo de 20.000CLP. La cantidad máxima que puedes obtener es 200.000CLP.

La cuota mínima de dicha apuesta es de 1.4. Solamente recibirás un potenciador por partido independientemente de las apuestas que realices.

750.000 CLP cada semana

Cada semana podrás activar 15 potenciadores de ganancias hasta un máximo de 750.000 CLP en combinadas. Para obtenerla, deberás acceder a “mis promociones” y pedir después tu tarjeta promocional.

Los potenciadores se aplicarán de la siguiente manera:

- 2 selecciones: 3 potenciadores del 5%

- 3 selecciones: 3 potenciadores del 10%

- 4 selecciones: 3 potenciadores del 15%

- 5 selecciones: 3 potenciadores del 30%

- 6 selecciones: 3 potenciadores del 50%

La cuota mínima válida de cada selección es de 1.3.

Programa VIP

Para premiar tu fidelidad, LeoVegas ha creado un programa VIP dividido en diferentes niveles. A través de él, accederás a eventos exclusivos, productos, promociones especiales, etc.

Hay 7 niveles diferentes y te irás desplazando por ellos dependiendo de tu actividad en el operador. Además, cada mes participarás en sorteos, experiencias VIP, etc.

Aplicación móvil

Tal y como explicábamos al principio, LeoVegas está muy centrado en el uso de celulares en su operador. Es por esta razón por lo que desarrolló una App que ha ido perfeccionando con el paso de los años.

De hecho, ha recibido varios premios a la mejor del año en diferentes ocasiones. La App está disponible para Android y iOS. Como es habitual, no la encontrarás en la Google Store, sino que la tendrás que descargar desde el operador.

Este procedimiento es muy común en las casas de apuestas y totalmente fiable. Basta con descargar un archivo .apk y seguir los pasos hasta la instalación como con cualquier otra App.

No te asustes si te aparece un mensaje de error al intentar la instalación, de hecho, lo más habitual es que se bloquee. Para arreglarlo ve a los ajustes y habilita la instalación desde fuentes desconocidas.

Si tu dispositivo es iOS, este proceso te resultará totalmente ajeno. Por suerte para ti, sí podrás ubicar la App en la tienda de Apple. Siempre que cumplas con todos los requisitos, podrás proceder a la descarga.

En cuanto al peso, es bastante ligera, apenas llega a los 20MB. Así que problemas de almacenamiento no tendrás. Solamente asegúrate de contar con una versión del dispositivo compatible.

Si por alguna razón, no reúnes los requisitos de descarga, te puedes pasar a la versión móvil. La navegabilidad es de las mejores por todo ese esfuerzo que han realizado para convertirse en el mejor operador móvil.

LeoVegas Clasificación Velocidad 4/5 Diseño de la app 5/5 Facilidad de uso 3.5/5 Tamaño de descarga 20 MB Disponible para iOS y Android Sí

Retransmisiones en directo

No sabemos si estarás familiarizado con las retransmisiones en directo. Estas herramientas te permiten acceder al visionado de algunos eventos a través de una plataforma de streaming.

Como explican en la propia web, este servicio está disponible a veces. No nos consta que haya que tener saldo positivo en la cuenta. Simplemente está restringido a usuarios registrados y que estén identificados.

Además, podrás acompañar este servicio de una serie de estadísticas disponibles a través de un vínculo externo. No se nos ocurre mejor manera de aprovechar al máximo las apuestas en vivo.

Cómo acceder al servicio de retransmisiones en vivo de LeoVegas

Al pinchar en esos eventos seleccionados con retransmisión en vivo te darás cuenta de un detalle: que te pide que inicies sesión. Esto es porque tienes que tener una cuenta creada.

A diferencia de otros operadores como puede ser Betano, no es necesario tener saldo positivo en la cuenta. Esto es un punto positivo para LeoVegas. Tampoco es preciso haber hecho una apuesta previamente.

Por tanto, podemos resumir los requisitos del streaming de esta manera:

- Restringido a usuarios registrados y que, además, se identifiquen con su usuario y contraseña.

- Gráficamente, deberás contar con una versión flash lo más actualizada posible.

Apuestas en vivo

En los últimos años ha cambiado la manera de colocar apuestas. Mientras que antes se optaba por apuestas prepartido, ahora se prefieren las apuestas en vivo. Y es importante conocer las ventajas de cada una.

En las prepartido casi todas las apuestas tienen las mismas cuotas, céntimos arriba o abajo. Intentar tener éxito en este tipo pasa por hacer un estudio riguroso de todas las posibles variantes que se pueden dar.

Al final se trata de fijarse en aquellos aspectos que, precisamente, son los que rigen las cuotas. Nos referimos a cuestiones como el estado de forma, enfrentamientos recientes y futuros, lesiones, bajas, sanciones, etc.

Desde ya te podemos asegurar que no es nada fácil dominar todos estos aspectos. Pero con mucho tiempo y estudio, puedes llegar a predecir con más eficacia.

Por otro lado, las apuestas en vivo son las que se hacen en directo. Dependiendo del tipo de deporte, el cambio de cuotas puede tener un ritmo u otro. No es lo mismo fútbol o tenis, por poner un ejemplo.

A lo largo del evento este tipo de pronóstico se suele bloquear. Puede ocurrir cuando hay una jugada peligrosa, una expulsión, una falta etc. Pasado ese momento, es posible que la cuota haya desaparecido.

Por esta razón es tan importante que seas capaz de adelantarte. El acceso vía web, App incluso, reducirá mucho tiempo y te permitirá acceder a cuotas competitivas.

Opción Cash out de LeoVegas

Una de las funciones disponibles más demandadas en LeoVegas es la de Cash out. Se basa en canjear una apuesta antes de conocer el resultado y recibir el dinero de ese momento.

Es el propio operador el que decidirá qué apuestas cuentan con esta herramienta y cuáles no. Por ejemplo, no se puede aplicar en ninguna apuesta gratuita. Ten en cuenta que se pueden producir retrasos y que no se pueda cerrar en el momento adecuado.

Igual te estás preguntando para qué sirve esta opción. La respuesta es doble. Una razón es recuperar parte de los apostado cuando no se está dando el resultado esperado. La otra es cerrarla cuando no hay margen de error.

Será LeoVegas el encargado de indicarte en qué cupones puede aplicar el Cash out y en cuáles no. Si la respuesta es afirmativa, el dinero llegará a tu cuenta de manera prácticamente automática.

Si cancelamos para recuperar lo apostado, esta cifra será más baja cuanto más tiempo pase.

En el caso de que lo que queremos sea asegurar potenciales ganancias, la cantidad sea mayor cuando más nos acerquemos. Somos nosotros como usuarios los que debemos evaluar el riesgo y calcular el momento del cierre.

Bet builder de LeoVegas

Las apuestas combinadas constituyen un mercado de lo más interesantes para los usuarios de LeoVegas. Con ellas, puedes alcanzar unas cuotas más elevadas añadiendo un plus de peligrosidad.

Es normal que cuantas más apuestas añadamos a un mismo cupón más difícil sea acertar. Por ello también, el dinero que se asigna a esta apuesta es bastante bajo en relación con una apuesta simple.

Con el bet builder podrás realizar apuestas combinadas añadiendo apuestas de un mismo evento. No todas son compatibles entre sí, pero sí muchas de ella.

Debes tener en cuenta ciertas condiciones específicas de este tipo de apuestas. Para empezar, si uno de los pronósticos se anula o cancela, todo el cupón se anulará también.

Recuerda que existen promociones para las apuestas combinadas por lo que puedes obtener un porcentaje extra. Debes acertar todas y cada una de las selecciones para que la apuesta sea válida.

Request-a-bet de LeoVegas

La herramienta de request-a-bet sirve para configurar tu propia apuesta. Es el usuario el que sugiere la combinada y la crean específicamente para ti asignando una cuota acorde a los mercados.

Por el momento, LeoVegas no ofrece esta función. Pero en realidad, tampoco es tan común en muchas casas de apuestas. Por lo tanto, no le quita puntos en la valoración como operador referente.

Cómo registrarse con LeoVegas

Todas las ventajas de las que te hemos hablado solamente son posibles si creas una cuenta. Tanto el registro como el depósito son obligatorios para empezar a hacer tus pronósticos así que vamos con ello.

En apenas 6 pequeños pasos tendrás tu cuenta creada con tu usuario y contraseña. Además, la operación no tiene mucho misterio en comparación con cualquier operador, es básicamente repetir el proceso.

Los pasos que debes dar son los siguientes:

Accede al operador desde cualquiera de nuestros links. Pulsa el botón de registro situado en la parte superior de la página. Añade la información requerida en los diferentes campos del formulario que se desplegará en pantalla. Marca si deseas la opción de recibir promociones y ofertas. Acepta los términos y condiciones. Pulsa en “terminar”.

Todos los datos que aportes en dicho formulario serán comprobados por parte de LeoVegas. Este proceso de verificación la puede realizar por sí mismo o a través de terceros si fuese necesario.

El registro está limitado a mayores de edad que residan en Chile. Si alguno de los datos no es cierto, perderás tus posibles ganancias y tus transacciones se considerarán nulas. Posteriormente se cerrará la cuenta.

Atención al cliente

Supongamos que estás en pleno registro y te surge un problema o quizá con una apuesta o con el streaming. Para solucionarlo, tendrás que recurrir al servicio de atención al cliente y este debe darte una respuesta.

Aquí a Leo Vegas aún le queda trabajo para adaptarse a las tendencias actuales. Sobre todo, falta un chat en vivo con asistencia 24 horas. Actualmente es la preferida por la mayoría de los usuarios.

Las opciones de contacto disponibles son: el teléfono y el correo electrónico. Además, en la sección de términos y condiciones encontrarás algunas preguntas frecuentes que te servirán de ayuda.

LeoVegas Opciones de servicio al cliente Correo electrónico ayuda-cl@leovegas.com Teléfono +46 8 124 11 401 Sección de preguntas frecuentes Sí

Información sobre la licencia

Como muchos otros operadores en Chile, LeoVegas opera con licencia de Malta. Tanto esta como la de Gibraltar o Curaçao es perfectamente legal, por lo que puedes estar tranquilo.

Desde aquí te aconsejamos encarecidamente que no apuestes en casas de apuestas sin licencia. Para empezar, te estás exponiendo a cualquier tipo de timo o robo de identidad.

Como puedes ver en la parte inferior de la página del operador, cuenta con gran número de premios. Eso te ayuda a saber que es una página fiable y que sigue progresando para darte un servicio de calidad.

Métodos de pago

Uno de los aspectos que más interesan a los usuarios son los métodos de pago. Sin hacer ingresos no podrían hacer tener dinero en la cuenta y por tanto no sería posible apostar. Ni tampoco recibir el bono de bienvenida.

Hemos adjuntado una tabla con todas las pasarelas de pago disponibles. Puedes acceder a ellas desde tu cuenta. Solo tienes que introducir la cantidad que deseas ingresar y aceptar el proceso.

En algunos casos el dinero llegará a tu cuenta de manera instantánea, en otros tocará esperar. Pero no te desesperes pues suele ser un trámite rápido y sencillo. Lo mejor de todo es que lo hará sin cobrar ningún tipo de comisión.

Método de depósito/retiro Depósito mínimo Tarjeta Visa o Mastecard $7.500,00 WebPay $7.500,00 AstroPay $7.500,00 ecoPayz $7.500,00 Skrill $7.500,00 Neteller $7.500,00

LeoVegas Opiniones: Resumen

Llegó el momento de emitir un veredicto sobre este sitio web. En el fondo es el objetivo de estas LeoVegas opiniones. Hay muchos motivos que avalan que se haya impuesto como un operador de referencia en Latam y sobre todo en Chile.

En cuanto a bonos de bienvenida y promociones prácticamente no tiene rival. Son muy variadas y aplicables a muchos mercados. Su enfoque hacia el uso del móvil le da siempre un toque de modernidad.

Podría mejorar añadiendo Chat en vivo entre las vías de atención al cliente. También es un poco escaso en relación a las pasarelas de pago. Por último, la disposición del menú de deportes también es mejorable.

Preguntas frecuentes

Finalizamos esta amplia review sobre LeoVegas opiniones con un pequeño apartado de preguntas frecuentes. Creemos haber analizado todas las funciones del operador y haberte proporcionado una panorámica útil.

¿Cómo colocar una apuesta en LeoVegas?

El primer paso es acceder al apartado de deportes y escoger una disciplina. Después elige un evento y el propio operador te creará un boleto. Escribe la cantidad a apostar y acepta.

¿Es legal apostar en LeoVegas Chile?

Como puedes ver en la parte inferior de la página, opera con licencia en Malta que es una de las aceptadas en Chile. Por lo tanto, todas las acciones que lleves a cabo en el operador son totalmente legales.

¿Existe un bono de bienvenida para nuevos usuarios?

Aquellos que se registran por primera vez pueden reclamar un bono de bienvenida de deportes. Consulta los apartados anteriores para conocer tanto las cantidades como los requisitos.

¿Quién puede registrarse en LeoVegas?

Como viene siendo habitual en todas las casas de apuestas el registro está restringido a mayores de edad. El otro requisito es ser residente en Chile. Toda tu información será cotejada.