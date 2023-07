Consejos de apuesta para Japón vs España 31/07/23 | Cuotas y predicciones para el Mundial Femenino 2023

Nuestro experto te trae las mejores predicciones, cuotas y análisis de apuestas para el Japón vs España en el marco del Mundial Femenino 2023.

Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores selecciones y predicciones para el Japón vs España, partido del Grupo C del Mundial Femenino 2023 a jugarse en Wellington.

Por plantel, historia y momento actual, no cabe duda de que España es amplio favorito para quedarse con la victoria ante Japón. El conjunto ibérico sabe que un triunfo ante Japón, que también está invicta, le aseguraría el primer lugar de la zona.

Mejores apuestas y predicciones Japón vs España

España se queda con la victoria en este choque – 1,85 vía bet365

Alba Redondo anota en el transcurso del partido – 3,00 vía bet365

Se anotarán más de 2.5 goles en total – 2,20 vía bet365

España debería terminar la fase de grupos con puntaje perfecto

España tuvo más problemas de los esperados contra Costa Rica y desaprovechó muchas oportunidades contra Zambia, pero también es cierto que el cuadro español pecó de confiado en ambos partidos. Eso no le volverá a pasar contra Japón.

El cuadro asiático será un rival complejo para España, ya que aún no encaja goles y ganó sus primeros dos choques. Sin embargo, la calidad individual de España saldrá a relucir aquí. No será fácil, pero el elenco europeo se quedará con la victoria en este choque.

Apuesta 1 – Japón vs España: España se queda con la victoria en este choque – 1,85 vía bet365

Alba Redondo volverá a brillar para el cuadro español

La selección de España debe ser uno de los equipos con mayor abundancia de ataque de cara al Mundial Femenino. Jugadoras como Jennifer Hermoso, Alexia Putellas, Esther González y Alba Redondo son figuras en la Liga F, una de las mejores del mundo.

El caso de Redondo es bien curioso, ya que su registro de 28 goles lideró la Liga F en la temporada 2022-23, pero no tiene su titularidad asegurada. Sin embargo, podría ser parte del once – y volver a marcar – tras el doblete que registró ante Zambia.

Apuesta 2 – Japón vs España: Alba Redondo anota en el transcurso del partido – 3,00 vía bet365

No se sorprenda si ambos elencos logran marcar

El dominio de España no está tan claro en este choque a pesar de que es un elenco bastante superior a Japón en el apartado individual. El combinado nipón ya ha mostrado su calidad y le puede dar más de algún problema al conjunto ibérico.

A pesar de que la lógica indica un triunfo de España que se traduzca en el primer lugar del Grupo C, lo cierto es que Japón no le pondrá las cosas fáciles, sobre todo después de anotar siete goles en dos partidos. No sería raro que ambos elencos anoten una vez más.

Apuesta 3 – Japón vs España: Se anotarán más de 2,5 goles en total – 2,20 vía bet365

Cuotas Japón vs España

Las cuotas son del momento de la publicación del artículo (28 de julio del 2023) y pueden sufrir cambios en el futuro.