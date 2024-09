Intercambio de apuestas: ¿Qué son? Guía completa de 2024

Nuestros expertos de GOAL Chile te explican qué es el intercambio de apuestas en esta rápida guía para apostar online.

Aunque es algo más popular entre los apostantes anglosajones, el intercambio de apuestas también tiene su seguidores entre los apostantes chilenos. En una casa de intercambio de apuestas, puedes hacer una apuesta de intercambio o apostar de forma estándar. Esta guía trata de explicarte qué es el intercambio de apuestas y dónde apostar desde Chile online.

Las mejores casas de apuestas de Chile

Aunque en la actualidad no es posible acceder a una plataforma que permita hacer una apuesta de intercambio que sea chilena, lo cierto es que las casas de apuestas deportivas online de Chile son muchas y muy buenas. En la siguiente tabla recogemos las mejores casas de apuestas de Chile junto a una breve semblanza de su bono de bienvenida.

¿Qué es el intercambio de apuestas?

El intercambio de apuestas es un método alternativo de apostar. En las casas de intercambio de apuestas, la apuesta de intercambio es una apuesta que se hace contra otros jugadores. Es decir, tú no apuestas contra la casa. La principal ventaja de una apuesta de intercambio es su flexibilidad en cuanto a límites y propuestas, que es mucho mayor.

Eso sí, cuando se hace una apuesta de intercambio, uno de los mercados más comunes es el mercado de ganador. Aunque hay mayor flexibilidad, pues los jugadores apuestan unos contra otros, la casa de apuestas gestiona parte del intercambio de apuestas, acotando las posibilidades en función de sus condiciones. Hay dos tipos de apuesta de intercambio:

Lay : Se trata de apostar en contra de la propuesta de alguien como si este fuera la casa de apuestas. Por ejemplo, un usuario establece cuota y monto máximo que ganar a que el Real Madrid no vence en el próximo clásico frente al Barcelona. Tú vas en su contra. Los merengues se imponen y tu ganas la apuesta ante el usuario.

: Se trata de apostar en contra de la propuesta de alguien como si este fuera la casa de apuestas. Por ejemplo, un usuario establece cuota y monto máximo que ganar a que el Real Madrid no vence en el próximo clásico frente al Barcelona. Tú vas en su contra. Los merengues se imponen y tu ganas la apuesta ante el usuario. Back: El backer tiene un papel más tradicional, pues se conoce así al usuario que simplemente apoya un pronóstico. Es como si estuvieses haciendo una apuesta online al uso. Apuestas comprando una propuesta. Si aciertas, obtienes beneficios (por ejemplo, a la victoria simple de un tenista, ganando finalmente este el match).

¿Cómo realizar un intercambio de apuestas online?

Tomemos como ejemplo un partido entre Colo-Colo y Universidad de Chile. Si crees que Universidad de Chile no va a ganar a Colo-Colo, ofreces la victoria de Universidad de Chile. Por ejemplo, propones una apuesta de intercambio a la victoria de la U a cuota 5 a 1 y te juegas $10.000 pesos. Otro usuario cree que Colo-Colo no ganará y compra dicha apuesta.

¿Cómo se determina el resultado?

Si Colo-Colo gana o hay empate, el seguidor de la U pierde la apuesta y ganas tú (menos la comisión del operador).

Si gana Universidad Católica, el usuario gana la apuesta. Obtiene los beneficios estipulados (menos la comisión). Estos se extraen de tu cuenta.

¿Cómo registrarse en un sitio de apuestas?

Aunque las mejores casas de apuestas online de Chile no ofrecen de momento intercambio de apuestas, sí incluyen un elenco de apuestas espectacular con el que es difícil aburrirse. Para registrarte en las mejores casas de apuestas chilenas online, solo tienes que seguir estos sencillos pasos. En cuestión de minutos ya estarás apostando desde Chile online:

Pulsa sobre uno de nuestros enlaces directos correspondiente a la casa de apuestas de tu preferencia. Ahora, dirígete a la opción REGISTRO situada en la parte derecha de la pantalla. Aparecerá un formulario de registro. Rellena cada campo como corresponda. Si tienes un código promocional Betano, por ejemplo, inclúyelo en la casilla correspondiente. Acepta los términos y condiciones. Completa el registro, haz un primer depósito y ¡disfruta de apostar online en Chile!

Preguntas frecuentes sobre el intercambio de apuestas en Chile

¿Cuáles son las ventajas y desventajas del intercambio de apuestas?

Estas son las ventajas y las desventajas de hacer una apuesta de intercambio:

Ventajas:

Cuotas con mayor valor al haber un margen para la casa menor (5 % de las ganancias).

Posibilidad de apostar en contra de las propuestas de otros usuarios.

Si el operador presenta bastante liquidez, los límites de apuesta son muy altos.

Desventajas:

Solo se puede hacer un intercambio de apuestas si hay otro usuario dispuesto a ello.

No es posible hacer una apuesta de intercambio combinada o múltiple.

Ejemplo de una apuesta de intercambio en un exchange deportivo

Básicamente, puedes layear a otro usuario apostando cierta cantidad en contra de una propuesta o, al contrario, comprar la propuesta. En este último caso, una apuesta de intercambio no difiere de lo que es una apuesta deportiva común.

¿Cómo funciona el intercambio de apuestas?

Muy fácil. Apuestas contra otros usuarios y la casa se lleva una pequeña comisión. También puedes apostar respaldando propuestas de otros usuarios o vendiendo tus apuestas para que las respalden o vayan en tu contra. Una vez aprendas cómo hacer apuestas de intercambio, las posibilidades son muchas.

¿Hay casas de apuestas de intercambio online en Chile?

Con dominio .cl, no. Esto no significa que no puedas hacer un intercambio de apuestas en Chile. Sin embargo, tendrás que optar por plataformas asiáticas o dominios .com. El problema de hacer una apuesta de intercambio en un dominio no global es que no hay liquidez, por eso las casas de apuestas propias de un país no suelen ofrecer intercambio de apuestas.