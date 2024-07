Nuestros expertos de GOAL Chile analizan los cuartos de final de la Eurocopa 20204 entre Inglaterra y Suiza. ¿Quién pasará a semifinales?

Sábado 6 de junio a las 12 del mediodía juega Inglaterra contra Suiza en un duelo donde ambos equipos han logrado llegar a estas instancias con diferentes dificultades. Se jugará en el Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf y el árbitro será Daniele Orsato.

Las cuotas en el mercado de apuestas indican un resultado favorable para Inglaterra y aquí en Goal.com te explicamos el por qué y te contamos cómo llegan ambos equipos para este interesante duelo de cuartos de final en la UEFA Eurocopa 2024.

Se sigue corriendo la voz unánime de desilusión por parte de los hinchas de Inglaterra porque el director técnico Gareth Southgate sigue sin llenar las altas expectativas. La prensa también tras su tibio empate final del Grupo C con Eslovenia ha tenido que soportar innumerables llamadas telefónicas de quejas de los hinchas a los programas de radio y por redes sociales también porque el puesto de entrenador de Inglaterra es un fierro caliente.

Puede ser que esta vez en las instancias de cuartos de final se encienda la llama del fuego en el vientre de los Tres Leones, se inspiren y logren convencer a su ansiosa fanaticada.

Cómo se afronta Inglaterra a este cuarto de final

Los demonios del pasado siempre vuelven aunque Inglaterra en la pasada Eurocopa hizo muy bien llegar a la final. Igual la mediocridad siguió siendo la tónica general de la selección inglesa en su duelo de octavos de final contra Eslovaquia, que se adelantó merecidamente en el marcador gracias al tercer gol del torneo de Ivan Schranz y repelió los inútiles ataques de los de Southgate durante más de 90 minutos en Gelsenkirchen.

Jude Bellingham, de 21 años sin embargo, en un momento de pura magia, dejó a Martin Dubravka clavado con una deslumbrante chilena, y Harry Kane sólo necesitó 52 segundos de la prórroga para culminar una heroica remontada inglesa, que, no obstante, suscitó las consabidas críticas una vez pasada la euforia.

Ni una sola actuación de Inglaterra en esta Eurocopa 2024 ha llevado a una victoria convincente, y no han ganado un partido en 90 minutos desde que se impusieron a Serbia en la primera jornada de la fase de grupos pero lo cierto es que el DT Southgate ha llevado a su país a cuatro cuartos de final consecutivos en grandes torneos.

Con siete victorias en partidos eliminatorios tanto por Mundiales y Eurocopas, el septeto de éxitos de Southgate es el más numeroso de todos los demás DTs masculinos de Inglaterra desde Alf Ramsey en 1966, pero las estadísticas no sirven de consuelo en el fútbol.

El central inglés Marc Guehi sufrió un agravio añadido en la victoria de octavos de final contra Eslovaquia, ya que, además de lastimarse el hombro mientras intentaba infructuosamente detener el gol de Schranz, el jugador del Crystal Palace vio la tarjeta amarilla que le deja fuera de este encuentro de cuartos de final.

Con Guehi fuera de combate e Inglaterra luchando por la inspiración ofensiva con su esquema 4-3-3 o 4-2-3-1, Southgate está considerando un cambio a una defensa de tres hombres para el sábado, donde Ezri Konsa es el favorito para sustituir a su compañero sancionado.

A pesar de haber regresado a los entrenamientos antes de la fase eliminatoria, Luke Shaw aún no ha disputado ningún minuto en la Eurocopa, y no debería volver al once inicial después de casi cinco meses de baja, por lo que Kieran Trippier y Bukayo Saka podrían actuar como laterales de Southgate.

Suiza va con todo

Se cree que Granit Xhaka está ganando la carrera por estar en forma para el fin de semana, a pesar de un breve susto por una lesión en el aductor; las exploraciones mostraron que no tenía nada grave.

Por lo tanto, se espera que Hakan Yakin tenga el alta médica y se enfrente al mejor dilema de selección en la banda derecha, donde Silvan Widmer regresa tras cumplir un partido de sanción después de que Dan Ndoye destacó en su lugar en la victoria contra Italia.

Una solución para Hakan Yakin sería situar a Ndoye en la delantera en detrimento de Fabian Rieder y volver a llamar a Widmer a su posición habitual de lateral derecho, donde podría materializarse una fascinante batalla con Saka.

En el primer minuto de la segunda parte, Rubén Vargas se convirtió en el autor del gol que abrió el marcador, obra de Remo Freuler, para coronar a un nuevo campeón de Europa el 14 de julio en Berlín y convertir a los Rossocrociati en el primer equipo que se clasifica para cuartos de final.

Con una victoria contundente sobre Hungría y un empate digno de aplauso contra Alemania (que sólo empató en el tiempo añadido de la segunda parte) en su haber, los hombres de Hakan Yakin han asumido el papel de tapados y ahora tienen ante sí unos cuartos de final por segunda vez consecutiva, aunque nunca han superado esta fase de ningún gran torneo.

Sin embargo, además de que las flojas actuaciones de Inglaterra ofrecen a los Rossocrociati mucho optimismo y han encadenado una racha de ocho partidos sin perder en todos los torneos, y sólo han perdido uno de los 18 que han disputado desde la Copa Mundial de 2022: un 1 a 0 en la fase de clasificación contra Rumanía.

Sin embargo, desde un partido de clasificación para el Mundial de 1981, Suiza no se había impuesto a Inglaterra, ya que los Tres Leones han ganado sus cinco últimos partidos contra los Rossocrociati y llevan 13 invictos (mala suerte para algunos). El actual seleccionador, Yakin, formó parte del equipo suizo que cayó por 3-0 ante Inglaterra en la fase de grupos de la Eurocopa 2004.

Predicción: Inglaterra 1 - 2 Suiza