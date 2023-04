Cuotas al ganador de la Premier League: últimas apuestas para la temporada 2022/2023

Análisis de estadísticas, rendimiento actual y estado de los jugadores para traerte las mejores cuotas al ganador de la Premier League 2022/23.

Cuotas al ganador de la Premier League 2022/2023

Goal te trae las mejores cuotas al ganador de la Premier League para la temporada 2022/2023. Llegados a la recta final, tenemos dos claros candidatos al título que luchan por mantener el ritmo. Mientras tanto, entre el tercer y séptimo puesto hay solo 9 puntos de diferencia, lo cual nos deja un electrizante final de la temporada.

Tenemos enfrentamientos vitales en lo que resta del torneo, con un Liverpool vs Arsenal, Newcastle vs Tottenham, M. United vs Tottenham y el más esperado, Man. City vs Arsenal. Duelos que sin duda moverán el tablero de posiciones.

A continuación, te presentamos un análisis de las cuotas al ganador de la Premier League y un resumen con los mejores datos y rendimiento actual de los clubes favoritos al campeonato.

Las cuotas, cortesía de bet365 Chile, son correctas en el momento de la publicación y están sujetas a cambios (12 de abril del 2023).

Equipo Cuota Manchester City 1,72 Arsenal 2,10 Newcastle 751,00 Manchester United 751,00 Tottenham 2001,00

Arsenal se acerca al campeonato, pero el City recorta diferencias

El Arsenal, dirigido por Arteta, ha tenido una campaña sobresaliente y se encuentran a solo 8 partidos de coronarse campeón tras un lapso de 19 años desde su último título en 2002-03. No obstante, el equipo del Manchester City bajo el mando de Pep Guardiola está muy cerca de poner en peligro las aspiraciones del Arsenal.

Tras la eliminación de los Gunners de la Europa League, su único objetivo es consagrarse en Inglaterra. Tienen 6 puntos de ventaja sobre el City, pero los de Guardiola tienen un partido menos, y además, tendrán un enfrentamiento directo en la jornada 33 que puede definir el torneo.

Por su parte, los Sky Blues acumulan 8 encuentros sin perder y son el club más goleador del certamen (75 goles). La única desventaja es que compiten en 3 torneos simultáneos, incluyendo la Champions League, su máxima ambición desde hace varias temporadas.

Luego vienen 5 equipos luchando por al menos quedarse con los puestos de competiciones europeas. El Newcastle de Eddie Howe ha hecho un excelente torneo (14V-11E-3D) empatando con los diablos rojos en puntos, ubicándolos en la tercera posición.

El Manchester United por su parte inició este 2023 como una verdadera aplanadora, sin embargo, son 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas en las últimas 5 jornadas, lo cual los ha marginado de estar más cerca de los líderes y los ubica en la cuarta posición.

Cierran este grupo de favoritos los Spurs, cuya carrera en la temporada ha sido un verdadero sube y baja. Por ahora se mantienen en el quinto y último puesto de competiciones europeas. No se pueden permitir un resbalón en este final de torneo, ya que solo 4 puntos abajo lo sigue el Brighton.

Nuestra opinión experta es que, considerando que el Arsenal aún tiene pendientes enfrentamientos con rivales fuertes, el duelo frente al City decidirá el campeón de la temporada, puesto que los de Guardiola están en un ritmo tremendo y su máximo artillero Erling Haaland sigue destrozando récords.

Tabla de Clasificaciones - Resultados Premier League