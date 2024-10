Cuotas MLS: ¿Tiene rival el Inter Miami en la carrera por el título?

Nuestros expertos de GOAL Chile analizan las cuotas de la MLS y el favoritismo del Inter Miami para ser campeón en esta temporada 2024.

Lionel Messi podría estar ad portas de sumar otro título desde su llegada al fútbol de los Estados Unidos. El delantero argentino ha sido pieza clave en el Inter Miami durante toda la campaña de 2024, y si bien el equipo no logró quedarse con la Leagues Cup tal como sí hizo en 2023, todo apunta a que será el gran rival a vencer en la postemporada 2024 de la Major League Soccer, más conocida como la MLS.

De hecho, el Inter, dirigido por el argentino Gerardo Martino ya se consagró como el mejor equipo de la temporada regular 2024 de la MLS tras quedarse con la Supporters’ Shield, premio que se entrega al equipo que logra más puntos en toda la campaña. El Inter Miami ahora va por el récord de puntos en una temporada regular y va por quedarse con el título en los playoffs, algo que los “Herons” no han logrado nunca en su corta historia.

El favoritismo es claro para el Inter Miami, sobre todo por la presencia de un jugador que puede cambiar partidos como Messi. ¿Qué dicen las cuotas al respecto?

¿Cuáles son las cuotas que ofrece Betano para el campeón de la MLS en la temporada 2024?

Las cuotas que ofrece Betano para el campeón de la temporada 2024 de la MLS son claras, y es que el Inter Miami es el amplio favorito con una cuota de 2.50. A continuación, revisamos los equipos que son los favoritos para quedarse con el cetro de campeón en la temporada 2024 del fútbol grande de los Estados Unidos:

Inter Miami: 2.50 vía Betano

Los Angeles Galaxy: 4.50 vía Betano

Columbus Crew: 9.00 vía Betano

Los Angeles FC: 9.00 vía Betano

Real Salt Lake: 18.00 vía Betano

Seattle Sounders: 18.00 vía Betano

¿Cómo le ha ido a Lionel Messi en su primera temporada completa con el Inter Miami?

No cabe duda de que la “Pulga” no ha podido jugar todo lo que hubiese querido con el Inter Miami en esta temporada, ya que hubo períodos en los que estuvo ausente por defender a la selección Argentina y otros en los que se estuvo recuperando de problemas físicos, como la lesión que sufrió en las etapas finales de la Copa América 2024. Sin embargo, no cabe duda alguna de que Messi ha sido un jugador absolutamente decisivo para el conjunto que dirige el “Tata” Martino.

El astro argentino ha disputado 18 partidos con el Inter en esta campaña y promedia casi 1.0 goles y 0.5 asistencias por choque, ya que registra 17 tantos y nueve habilitaciones. De hecho, si se considera que en tres de esos partidos salió desde el banco de suplentes, sus números son aún más sobresalientes. Messi promedia un gol cada 85.4 minutos de juego, una cifra que, en el transcurso de una temporada completa, pulverizaría todos los récords de goles de la liga.

Esas contribuciones han resultado clave para que el Inter esté ad portas de su primer título en la historia en la MLS. Algo que jamás podría haber logrado sin la llegada de Messi al equipo, y es que la llegada del delantero argentino trajo consigo a otras piezas claves en la actualidad, como Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, pero también a jóvenes promesas como Tomás Avilés, Diego Gómez y Marcelo Weigandt.

Palmarés de Lionel Messi a nivel de clubes

El historial de títulos de Messi a nivel de clubes habla por sí solo, y es que el argentino es el jugador más ganador de toda la historia si es que sólo se consideran las competiciones ganadas a nivel de equipos y no de selecciones, donde ya ganó la Copa América y el Mundial con la Albiceleste en los últimos años. A saber:

Ganó cuatro Champions League, 10 LaLiga, siete Copa del Rey, tres Mundial de Clubes, tres Supercopa de Europa y ocho Supercopa de España con el Barcelona.

Ganó dos Ligue 1 y un Trophée des Champions con el PSG.

Suma una Leagues Cup con el Inter Miami

Dentro de su palmarés individual se cuentan ocho Balón de Oro, tres premios The Best (2019, 2022, 2023), un FIFA World Player (2009), dos Premio Laureus (2019, 2022) y, además, fue máximo goleador de la Champions en seis ocasiones y de LaLiga en ocho oportunidades, entre otros premios y distinciones a nivel individual.