Cuotas Copa América 2024 para jugar desde Chile

Nuestros expertos de GOAL Chile te traen las mejores cuotas Copa América 2024 para apostar desde Chile en los mejores operadores de apuestas.

Cada vez queda menos para que podamos vivir la fiesta de la Copa América 2024 desde Estados Unidos. Los mejores jugadores del continente luchando por la corona en un torneo en el que tú también podrás participar con tus mejores pronósticos.

En este completo informe te mostraremos las mejores casas de apuestas, cuáles son las cuotas actualizadas y las apuestas más comunes en el torneo de selección más antiguo del mundo.

¿Cuáles son las mejores casas de apuestas para apostar en la Copa América 2024?

Estas son las consideradas casas de apuestas confiables, en las que sus bonos de bienvenida destacan por ser una buena opción para los jugadores nuevos. Pero, independientemente de esta bonificación, también son sitios en el que será cómodo jugar con las cuotas más competitivas de un mercado cada vez más creciente.

¿Qué tipos de apuestas existen para apostar a la Copa América?

El 20 de junio arrancará la máxima competición de selecciones del continente, y con ello también la emoción de quienes esperan poder generar ganancias con los pronósticos en cada uno de los eventos disponibles.

Dentro de las grandes oportunidades que se presentan están los partidos en vivo de todas las fases, apuestas a largo plazo, clasificados a la siguiente ronda, ganador de cada uno de los cuatro grupos del torneo y también quién será el triunfador absoluto del evento.

Cuotas de grupos para la Copa América

Una de las apuestas más recurrentes de los mercados de largo plazo son los ganadores y clasificados en cada una de las 4 zonas de la Copa América. Pero antes de mostrarte las cuotas, primero revisemos cómo quedaron distribuidos los 16 participantes en la primera ronda del Torneo:

Grupo A

Argentina | Perú | Chile | Canadá

Grupo B

México | Ecuador | Venezuela | Jamaica

Grupo C

Estados Unidos | Uruguay | Panamá | Bolivia

Grupo D

Brasil | Colombia | Paraguay | Costa Rica

Con esto ya aclarados las cuotas para los ganadores de cada uno de los grupos en el sitio Betano, uno de los que mayor oferta presenta en la actualidad, son los siguientes:

Ganador Grupo A | Argentina 1.25 - Chile 7.50 - Perú 11.00 - Canadá 13.00

| Argentina 1.25 - Chile 7.50 - Perú 11.00 - Canadá 13.00 Ganador Grupo B | México 2.20 – Ecuador 2.50 – Venezuela 6.50 – Jamaica 10.00

| México 2.20 – Ecuador 2.50 – Venezuela 6.50 – Jamaica 10.00 Ganador Grupo C | Uruguay 1.75 – Estados Unidos 2.30 – Bolivia 20.00 – Panamá 20.00

| Uruguay 1.75 – Estados Unidos 2.30 – Bolivia 20.00 – Panamá 20.00 Ganador Grupo D | Brasil 1.40 – Colombia 3.75 – Paraguay 15.00 – Costa Rica 22.00

Pero no sólo podrás apostar por el ganador de cada uno de los grupos de la Copa América 2024, sino que también cuáles serán los equipos que clasificaran en cada una de las zonas.

Para eso tendrás que seleccionar cada uno de los países y pinchar en la pregunta si Clasifica o no a la siguiente ronda del campeonato continental. Esta forma de apostar requiere tener un análisis profundo de cada uno de los partidos de la selección con la te involucrarás, además del rendimiento ante cada uno de los rivales del grupo.

¿De qué grupo será el ganador de la Copa América 2024?

¿Tienes dudas sobre qué equipo ganará la Copa América 2024? Bueno, acá otra de las opciones disponibles para apostar en los diferente operadores. Si crees poder predecir al campeón, pero te suenan más de una opción, podrás respaldarte con el pronóstico de campeón por zona.

Por ejemplo, supongamos que creemos que levantará el trofeo Brasil, pero vemos una buena chance con Colombia, que también está en el grupo D. El resultado de la apuesta será favorable si Brasil, Colombia, Paraguay o Costa Rica alcen el Trofeo al término de esta edición.

Las cuotas en Betano para este mercado de apuestas son las siguientes:

Grupo A (2.40)

Grupo B (6.00)

Grupo C (5.00)

Grupo D (2.40)

Cuotas actualizadas al Campeón de la Copa América 2024

Pero vamos con otra de las apuestas comunes para realizar en esta Copa América 2024: El Campeón absoluto de la competición.

Tomemos en consideración 1xBet, que es uno de los portales que con mayor seriedad ha presentado mercados a largo plazo para apostar por el campeón de la Copa América 2024. Para esta casa de apuestas las cuotas hoy en día son las siguientes:

Argentina 2.75

Brasil 3.00

Uruguay 7.00

México 12.00

Colombia 13.00

Estados Unidos 15.00

Ecuador 18.00

Chile 30.00

Canadá 50.00

Perú 50.00

Costa Rica 60.00

Paraguay 75.00

Venezuela 75.00

Jamaica 200.00

Bolivia 350.00

Panamá 500.00

¿Cuáles son los candidatos de nosotros para este importante torneo? Acá la explicación de los equipos que podrían llevarse la corona.

Argentina (2.75)

La nominación de Argentina como la máxima candidata al título parece, a lo menos, obvia. Desde que Lionel Scaloni se sentó en el banco de la Albiceleste llegó a las semifinales continentales del 2019, luego ganó el título en 2021 y el año 2022 se coronó campeón del mundo por tercera vez en Catar.

El rendimiento de Lionel Messi es uno de los factores más relevantes en los que se nota la mano del entrenador que supo también añadir figuras como Enzo Fernández, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister o Cristián Cuti Romero. Pero también la llegada de un arquero que se consolidó bajo este DT: Emiliano “Dibu” Martínez.

El rendimiento del entrenador al mando de la selección es extraordinario, más allá de los importantes títulos que señalamos. Con 62 partidos dirigidos a la selección argentina ganó 46, empató 11 y perdió apenas 5 veces. Brutal.

Si hubiese que tener una margen de preocupación sobre lo que podría pasar con Argentina en la Copa América 2024 es la falta de amistosos de preparación ante equipos de mayor calibre. Durante el 2024 sólo jugaron contra El Salvador y Costa Rica, a quienes derrotaron 3-0 y 3-1 respectivamente.

Brasil (3.00)

Y si está Argentina, no puede no estar Brasil. Vini Jr, Casemiro, Rodrygo, Endrick, Lucas Paquetá, Bruno Guimaraes, Marquinhos, Gabriel Magalaes y el propio Ederson Moraes. Por nombre no se quedan, aunque el momento actual del Scratch está lejos de ser el mejor de su historia. Sin ir más lejos, en las clasificatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos 2026 apenas se ubican en la sexta posición gracias a 2 victorias, un empate y 3 derrotas en sus primeros tres partidos.

Ante dicha crisis, la Federación Brasileña de Fútbol fichó a Dorival Junior como su entrenador, un experimentado técnico que entre sus títulos se destacan las Copas do Brasil con el Santos (2010) y São Paulo (2023), la CONMEBOL Recopa con Inter (2011) y en 2022 tuvo el honor de consagrarse con Flamengo en la CONMEBOL Libertadores.

En sus primeras dos presentaciones como técnico de la selección brasileña Dorival consiguió vencer a Inglaterra 1-0 en el propio Wembley y luego rescató un empate 2-2 frente a España en el Santiago Bernabéu. Otro nombre para tener en consideración.

Uruguay (7.00)

En tercer el lugar dentro del listado de los posibles candidatos a quedarse con la corona de la Copa América 2024 está Uruguay. Con un presente positivo de la mano de Marcelo Bielsa en el banco de suplentes, los Charrúas. En el proceso Rumbo al Mundial de Estados Unidos 2026 suman el positivo registro de 4 partidos ganados, 1 empate y 1 derrota.

Dentro de esas victorias cabe resaltar el triunfazo que lograron meter en la Bombonera frente a Boca Juniors con goles de Ronald Araújo y Darwin Núñez, en una de las mejores presentaciones del Loco Bielsa al mando de la selección de Uruguay.

El plantel de la celeste es otro de los puntos a resaltar con jugadores como Nicolás de la Cruz, Darwin Núñez, Federico Valverde, Rodrigo Betancur y Facundo Pellistri, entre otros. Simplemente un equipo a tener en consideración para esta Copa América 2024.

FAQ

¿Es seguro apostar en la Copa América 2024?

Sí, es seguro apostar en la Copa América y es una gran oportunidad de generar ganancias con diferentes tipos de apuestas disponibles.

¿Qué tipos de apuestas existen para para apostar en la Copa América 2024?

Dentro de las más comunes están las apuestas en vivo, mercados a largo plazo, ganador absoluto y clasificado en cada uno de los grupos de la Copa América 2024.

¿Cuáles son los operadores disponibles para apostar en la Copa América 2024?

Los operadores más comunes para poder jugar durante la Copa América 2024 son Betano, 1xBet, Coolbet, bet365 y Betwarrior. En ellos existe una variada cantidad de apuestas disponibles y muchos mercados con las mejores cuotas.