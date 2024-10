Nuestros expertos de GOAL Chile te traen los mejores pronósticos para las cuotas de goleador del derbi sevillano: ¿Anotará Lo Celso?

La Primera División Española va de derbi en derbi. El fin de semana pasado teníamos el derbi madrileño, ¡y este domingo es el derbi sevillano! Es un partido en el que siempre saltan chispas y en esta ocasión no parece que vaya a ser la excepción. ¿Y qué hay de las apuestas a goleador por Giovani Lo Celso? ¡Porque su racha está siendo espectacular!

El partido se celebrará en casa del Sevilla FC, es decir, en el Sánchez Pizjuán. Será el domingo 6 de octubre a las 11:30 hora chilena y argentina. ¿Qué mejor forma de iniciar el domingo con un duelo repleto de grandes jugadores latinoamericanos? Porque a Lo Celso se suman otros nombres, como, por ejemplo, Montiel, Gattoni o el gran Chimy Ávila.

Recuerda que puedes apostar al derbi sevillano con un generoso bono de bienvenida si te registras hoy mismo con el código bonus bet365 para Chile y haces un primer depósito válido. Porque bet365 Chile te ofrece hasta $30 USD en créditos de apuesta para apostar online a este juego de LaLiga EA Sports o a cualquier otro evento futbolístico que se te ocurra.

Cuotas goleador al derbi sevillano entre Sevilla y Betis

El mercado de goleador es uno de los más interesantes, ya que las cuotas que presenta son altísimas. Eso sí, es un m mercado complejo, ya que en él entran innumerables variables. ¿Y si el jugador por el que has apostado se lesiona o no juega de inicio? En este último caso, de no ingresar en la cancha, se te reembolsa el montante de la apuesta.

Estas son las mejores cuotas a goleador para el derbi Sevilla vs Betis del domingo 6 de octubre:

Todas las cuotas son cortesía de bet365 y correctas en el momento de su publicación. Cuotas sujetas a cambios. +18. Juega con responsabilidad.

La espectacular racha de Lo Celso en los últimos juegos

El argentino descansó este jueves ante el Legia Varsovia para llegar con todas las garantías al derbi sevillano. Eso sí, el movimiento de Pellegrini no ha salido todo lo bien que se esperaba, ya que los andaluces sucumbieron 1-0 en esta primera fecha de la Conference League, lo que lo sitúa en el puesto 26. Aunque todavía queda mucha Fase de Liga.

El caso es que el argentino llegará descansado y firmando una racha espectacular:

Giovani Lo Celso ha marcado 5 goles en los últimos 4 partidos.

Giovani Lo Celso ha anotado 5 tantos en 7 juegos con el Real Betis.

Esto le otorga un 71 % de opciones de marcar en el derbi sevillano, mientras que las cuotas apenas le dan un 23 % de probabilidades. Y es lógico, ya que hablamos de un centrocampista que, además, no se ha mostrado nunca en su trayectoria como un portento goleador. Sin embargo, hay un dato que invita a la esperanza para las cuotas a Lo Celso.

Su otra temporada en Sevilla con el Real Betis terminó con 16 goles en 45 juegos.

Esto significa que anotó en el 35 % de los partidos disputados, un porcentaje muy por encima del 23 % que le otorga la cuota.

Anotará y asistirá, cuotas 3.60 a 1 para un pronóstico clave

Si no se quiere arriesgar tanto, una de las alternativas más interesantes para el mercado de apuestas a jugador es el de ANOTARÁ O ASISTIRÁ. También disponible en bet365 online, es uno de los mejores pronósticos para el Sevilla vs Betis si estudiamos a fondo las estadísticas de los últimos encuentros de Giovani Lo Celso o incluso su trayectoria total:

En los últimos 10 juegos, ha anotado o dado una asistencia en 6 de ellos.

Las cuotas 3.60 reflejan una probabilidad del 27 %, mientras que su rendimiento reciente nos ofrece un 60 % de opciones.

En cuanto a su trayectoria, la otra temporada en la que jugó en el Real Betis, donde parece que se siente muy a gusto (su mejor fútbol ha sido en Sevilla), registro entre goles y asistencias 21 en 45 juegos. En bruto, es casi un 50 % de probabilidad (sin contar juegos en los que marcó o repartió asistencias más de una vez). ¡Muchísimo valor en las cuotas!

Porque, muchas veces, las apuestas al mercado de goleador se aprovechan de rachas y momentos. Y el momento de Giovani Lo Celso es excelente. Además, el descanso del argentino entre semana puede ayudarle a rendir todavía mejor. Que el Sevilla FC haya encajado asimismo 10 goles en 8 partidos favorece estas apuestas a goleador.