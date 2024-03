Consejos para apostar: Estrategias y recomendaciones para apostadores online chilenos

El equipo de GOAL Chile te trae los mejores consejos para apostar en las mejores casas de apuestas chilenas. ¡Regístrate ya y disfruta de los bonos!

¿Has pensado en volcarte a la emoción de las apuestas deportivas en línea? Bueno, te recomiendo que antes de que te lances en la aventura de poner a prueba tus conocimientos leas esta completa guía de consejos para apostar, en el que la estrategia jugará un rol clave para intentar sacar el mayor provecho a cada una de tus jugadas.

El mercado de las apuestas deportivas en Chile está al alza, con una mayor cantidad de mercados disponibles para predecir no solo el resultado, sino que también otros aspectos propios de cada uno de los deportes. Si bien el fútbol es quien se lleva la mayor cantidad de luces entre los usuarios activos, otros eventos como el tenis o básquetbol también son cada vez más apetecidos.

Continúa leyendo estos consejos para apostar, los marcos legales de la regulación en Chile y cómo hacer de tu juego una experiencia positiva y responsable. Allá vamos.

¿Por qué apostar?

Si eres como yo de seguir al dedillo cada uno de los eventos deportivos a nivel mundial, de seguro que piensas que tus conocimientos te pueden entregar un beneficio a través de las apuestas deportivas. Amantes del fútbol, tenis, básquetbol o Fórmula 1 están capacitados para poder predecir uno o más resultados, lo que a la larga se puede convertir en una interesante fuente monetaria.

Ante el escenario actual de las casas de apuestas, y ya alejado de las papeletas o boletos que predominaban en la antigüedad, los juegos en línea nos permitirán realizar movimientos de manera más fluida, informada, en vivo y con un mayor manejo de las cuotas y analizando cómo estás van variando de un momento a otro.

Si bien hace algunos años los fanáticos del fútbol podían hacer un pronóstico en una cartilla para saber si Local, Empate o Visita en un partido determinado terminarían siendo el resultado final, hoy las opciones en el deporte rey se multiplicaron de manera impactante. Ya no sólo puedes jugar a quién será el ganador del partido, sino que también la cantidad de goles que habrá, tiros de esquinas, tarjetas amarillas e incluso en que minutos se marcarán los goles.

Una amplia gama que trae consigo también una mayor cantidad de posibilidades de ganar. ¿Crees que el Liverpool anotará un gol frente al Manchester City, pero no estás seguro si el resultado final será a favor de los reds? Bueno, entonces las apuestas en línea te entregará la opción de apostar a que Liverpool marcará al menos un gol en el partido.

Con este escenario del fútbol, multiplicado también en los otros deportes, será clave establecer una estrategia clara para no “perderse” entre tantas opciones. Pero tranquilo, que ya te entregaré más detalles sobre eso más adelante.

Legislación y regulación de las apuestas en Chile

Vamos con una definición clara: si se puede apostar en Chile sin tener mayores inconvenientes. Si bien no existe un marco regulador definido, durante los últimos meses se intensificó el trabajo del congreso para regular de mejor manera las apuestas en línea en el país.

Pero para tú tranquilidad, si ejecutas o participas de un sitio web de apuestas deportivas, no tendrás inconvenientes ni para hacer un depósito, ni tampoco para retirar las posibles ganancias que generes.

Gestión del dinero y presupuesto

Vamos a la acción. Una vez tomada la decisión de entrar al mundo de las apuestas deportivas, será clave y fundamental establecer cómo ocuparemos nuestro presupuesto para jugar de manera responsable.

Establecer los márgenes te permitirá no tomar riesgos demasiados elevados. Tener el control de las finanzas dentro de la página de apuestas en línea te obligará a tomar decisiones de elección entre una y otra.

Es importantísimo tener calma cuando establezcas tus estrategias, ya que el poco manejo de la frustración o el afán de tener éxito rápido te hagan tomar decisiones erróneas. Establecer un presupuesto máximo por mes, y ser riguroso en el cumplimiento de este, manejará de mejor forma la planificación de cada una de las jugadas que realices.

Investigación y análisis de apuestas

Ok, jugar en línea pareciera ser algo más bien simple, pero no te dejes engañar tan fácil. Antes de realizar cualquier jugada la investigación previa te permitirá establecer hacia donde apuntar en tu apuesta. Partidos previos, cómo llegan, posibles lesiones y cualquier contratiempo que se pueda vivir en el escenario en el que estarás presente marcarán una diferencia importante entre el éxito o no de una jugada.

Pero, mejor establezcamos algunos de los consejos para apuestas en base a la investigación y análisis:

Partidos previos : Es lo básico y sin esta estadística es mejor que no nos metamos a jugar ninguna apuesta. Es imperioso buscar cómo llegan los participantes del partido en el que se desea apostar, comprar su momento de forma y establecer criterios de enfrentamientos previos si es que existen. Este análisis no es importante, es obligatorio antes de hacer una buena apuesta.

: Es lo básico y sin esta estadística es mejor que no nos metamos a jugar ninguna apuesta. Es imperioso buscar cómo llegan los participantes del partido en el que se desea apostar, comprar su momento de forma y establecer criterios de enfrentamientos previos si es que existen. Este análisis no es importante, es obligatorio antes de hacer una buena apuesta. Cantidad de goles a favor y en contra : Ya hablamos de la diversificación de oportunidades que existen hoy en internet. Una buena oportunidad para tener ganancias sin tener certeza del resultado final es la cantidad de goles en un partido. Estudia y analiza los goles en contra y a favor de cada equipo, además de cuántas situaciones claras se generan en un compromiso.

: Ya hablamos de la diversificación de oportunidades que existen hoy en internet. Una buena oportunidad para tener ganancias sin tener certeza del resultado final es la cantidad de goles en un partido. Estudia y analiza los goles en contra y a favor de cada equipo, además de cuántas situaciones claras se generan en un compromiso. Fatiga acumulada en el tenis : Acá se pueden sacar ventajas. La vorágine del tenis te lleva a jugar una serie de partidos de manera consecutiva. Saber qué jugador llega más desgastado a uno u otro partido también puede ser una buena chance de aprovechar las cuotas.

: Acá se pueden sacar ventajas. La vorágine del tenis te lleva a jugar una serie de partidos de manera consecutiva. Saber qué jugador llega más desgastado a uno u otro partido también puede ser una buena chance de aprovechar las cuotas. Comparación de las cuotas: Esta también puede ser una buena exploración. Cada vez son más los portales que ofrecen las apuestas en línea y existirán diferencias entre las cuotas de un mismo evento. Por eso estudia cuál portal entrega las condiciones que más se acercan a tus gustos.

Diversificación de apuestas

Lo hemos dicho bastantes veces: ya no es necesario apostar por el ganador en un evento, sino que existe un sinfín de opciones nuevas que incluyen goles marcados, cantidad de juegos en un partido de tenis o si algún piloto de la Formula 1 terminará en el podio al cabo de un fin de semana de acción en la máxima categoría tuerca del planeta.

Con eso en mente el consejo para los jugadores que están activos en las casas de apuestas es tener la mayor diversificación de apuestas posible. Esto nos ofrecerá mayores opciones y otra variedad importante de cuotas que, en un principio, parecerían estar ocultas.

¿Cómo hacemos para encontrar esas cuotas? Fácil. Antes de realizar cualquier evento, explora qué factores tiene para un posible escenario que estimes puede llegar a pasar. En un partido de tenis en el que no estás tan seguro que uno de los jugadores ganará el compromiso, si puedes tener más certeza de que ganará al menos un set. Si bien la cuota será más baja, puede ser una jugada segura.

Conocimiento de las reglas

Siempre es importante tener en consideración que las apuestas deportivas representan un riesgo. Es un juego que se basa en las estadísticas, por lo que el conocimiento de los resultados previos y los momentos de forma de cada uno de los involucrados en las apuestas será fundamental para encontrar el éxito en el pronóstico.

Al ser un juego que involucra dinero y posibles pérdidas, casi todas las casas de apuestas tienen algunas restricciones en sus términos y condiciones. Dentro de ellos destacan:

Ser mayor de 18 años.

Contar con un documento de identificación válido.

Comprobar un domicilio estable.

No hacer dos usuarios en el mismo portal.

Terminología en las casas de apuestas

Si estás recién empezando en las apuestas deportivas será importante también tener conocimiento de algunos de los términos más utilizados al interior de los sitios web. Acá un listado de los principales:

Apuestas combinada : Consiste, tal como el nombre lo indica, el éxito en la apuesta está sujeto al resultado de dos o más eventos.

: Consiste, tal como el nombre lo indica, el éxito en la apuesta está sujeto al resultado de dos o más eventos. Más/Menos : Apostar a Más significa que habrá más del número que estás jugando (goles, sets, juegos, tarjetas, corners, etc). Menos, es completamente lo contrario, tal como dice su nombre.

: Apostar a Más significa que habrá más del número que estás jugando (goles, sets, juegos, tarjetas, corners, etc). Menos, es completamente lo contrario, tal como dice su nombre. Apuestas en directo : Son apuestas en eventos que se están realizando en vivo y en directo. Las cuotas se irán moviendo de acuerdo como este el desarrollo del juego.

: Son apuestas en eventos que se están realizando en vivo y en directo. Las cuotas se irán moviendo de acuerdo como este el desarrollo del juego. Cuotas: Es el factor por el que multiplicaremos el importe hecho en cada una de nuestras jugadas. Por ejemplo, si apostamos $10.000 CLP a una cuota 1.7, el éxito de la apuesta entregará una ganancia de $17.000 CLP

Control de emociones y juego responsable

Ya está dicho, la clave del éxito en una apuesta deportiva está en la documentación, investigación y criterio a la hora de hacer una jugada. Ser responsable significa apostar cuando estás 100% seguro de que un evento se pueda llegar a dar.

Para los fanáticos del deporte es difícil dejar el corazón y la emoción de lado, pero muchas veces pueden modificar la realidad. No realices una apuesta si no estás 100% informado de cómo llegan los jugadores o el equipo de fútbol por el que estás haciendo la jugada.

Conclusión

Las casas de apuestas y las apuestas deportivas son una manera entretenida de seguir el deporte desde otra perspectiva y pueden, por qué no, ser incluso una fuente de ingreso extra si haces los movimientos correspondientes para lograr un plan de juego efectivo.

Eso sí, nunca hay que dejar de tener en cuenta que el mal uso de esta herramienta, el juego excesivo e irresponsable puede traer consecuencias negativas para los usuarios. Infórmate siempre de los riesgos y las guías disponibles en los sitios web de las casas de apuestas, así se reduce la chances de tener una mala experiencia en estos portales.

Preguntas Frecuentes

¿Es legal apostar en Chile?

Actualmente no hay una regulación específica sobre el tema, pero no hay inconvenientes en realizar jugadas en línea.

¿Cuáles son los requisitos para entrar a una casa de apuestas en línea?

Registrarse con tu cédula de identidad, tener más de 18 años y poder demostrar un domicilio fijo.

¿En qué deportes se puede apostar?

Actualmente existen portales que te permiten jugar en un sinfín de deportes, algunos incluso muy extravagante como los dardos.