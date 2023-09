Consejos de apuesta para Real Madrid vs Las Palmas 27/09/23 | Cuotas y predicción para LaLiga

Nuestro experto te trae las mejores predicciones, cuotas y análisis de apuestas para el Real Madrid vs Las Palmas en el marco de LaLiga 2023/2024.

Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores selecciones y predicciones para el Real Madrid vs Las Palmas, partido de LaLiga 2023/2024 a jugarse en el Estadio Santiago Bernabéu.

El Real Madrid vio el fin de su racha invicta en LaLiga cuando cayó contra el Atlético Madrid, pero intentará volver al camino de los triunfos en casa ante un Las Palmas que ha perdido sus tres encuentros como visitante hasta ahora.

Mejores apuestas y predicciones Real Madrid vs Las Palmas

El Real Madrid gana con hándicap de -1 – 1,65 vía Betano

Ambos equipos no anotan – 1,83 vía Betano

Jude Bellingham anota al menos un gol para el Real Madrid – 2,05 vía Betano



El escenario está listo para un triunfo cómodo del local

El rendimiento del Real Madrid en el derbi contra el Atlético estuvo muy por debajo de lo esperado, pero este equipo sabe levantarse de las derrotas, y no cabe duda que el escenario no podría ser más propicio para que sume de a tres puntos.

El conjunto merengue había ganado todos sus encuentros en lo que va de LaLiga antes de la derrota contra el Atlético, pero además, mantenía rendimiento perfecto en casa en todas las competiciones. Considerando el nivel del rival, todo hace indicar una goleada madridista.

Apuesta 1 – Real Madrid vs Las Palmas: El Real Madrid gana con hándicap de -1 – 1,65 vía Betano

El Madrid ganará este partido sin recibir goles en contra

El conjunto merengue ha ganado sus dos partidos en casa en lo que va de LaLiga, pero además, se enfrentará a un elenco de Las Palmas que suma tres derrotas en tres partidos como visitante sin siquiera marcar un gol.

Si a eso se le suma que el Madrid necesita ganar para no perderle pisada al Barcelona en la cima de la clasificación, no se extrañe si es que el Real Madrid gana de forma cómoda. Las Palmas no cuenta con las armas para complicar a la sólida defensa madridista.

Apuesta 2 – Real Madrid vs Las Palmas: Ambos equipos no anotan – 1,83 vía Betano

¿Continuará la racha de Bellingham frente a la portería rival?

No cabe duda de que Jude Bellingham ha sido la gran figura de LaLiga en lo que va de esta temporada. El volante inglés ya suma cinco goles en esta campaña y, además, dos goles en tres partidos en el Bernabéu en el presente curso.

Ante las dudas sobre el estado físico de Vinícius Junior, lo más probable es que el Madrid necesite del poderío ofensivo del exjugador del Dortmund. Y tal como sucedió ante el Union Berlin en Champions, es probable que aparezca cuando el equipo más lo necesite.

Apuesta 3 – Real Madrid vs Las Palmas: Jude Bellingham anota al menos un gol para el Real Madrid – 2,05 vía Betano

Cuotas Real Madrid vs Las Palmas

Las cuotas son del momento de la publicación del artículo (25 de septiembre del 2023) y pueden sufrir cambios en el futuro.