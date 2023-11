Conoce las claves sobre cómo hacer apuestas deportivas online en las mejores casas de apuestas chilenas. ¡Empieza a ganar apostando con nuestros tips!

Si te preguntas cómo hacer apuestas deportivas es porque quizás quieras convertir tu afición por los deportes en una fuente potencial de ingresos. No existe una fórmula mágica para ganar siempre, pero con una estrategia efectiva sí puedes maximizar tus posibilidades de éxito.

Desde entender las cuotas hasta elegir la mejor casa de apuestas, puedes aumentar tus posibilidades de hacer apuestas ganadoras si tomas las decisiones correctas. Ponte cómodo y descubre los detalles.

Cómo hacer apuestas deportivas paso a paso

Lo primero si quieres conocer cómo hacer apuestas deportivas es descubrir los pasos necesarios. Desde abrir una cuenta en un operador hasta reclamar el bono de bienvenida, es fundamental que te familiarices con el proceso. Por eso, hemos recopilado un paso a paso, especialmente para los recién llegados que pueden tener más dudas.

Regístrate en una casa de apuestas: Selecciona con cuidado un operador que sea seguro y confiable. Debe contar con una licencia oficial y con protocolos de encriptación de datos para mayor protección de tu información. Recuerda rellenar el formulario de registro con datos veraces para cuando debas completar el proceso de verificación. Al abrir la cuenta también es conveniente incluir un código promocional para solicitar la oferta de bienvenida si está disponible. Deposita dinero en tu cuenta: Una vez que hayas registrado tu cuenta de usuario, el siguiente paso es recargar saldo. Este será el dinero que usarás para hacer tus apuestas y para reclamar el bono de bienvenida. Normalmente, estos bonos te otorgan el 100% del depósito inicial (con unos montos mínimos y máximos). De esta forma, puedes descubrir cómo hacer apuestas deportivas con el doble de dinero para empezar por todo lo alto. Elige el deporte y el evento en el que deseas apostar: Navega por las secciones de DEPORTES o DEPORTES EN VIVO para elegir el evento de tu preferencia. Es importante que conozcas bien el deporte y el equipo o jugador para tener las máximas posibilidades de ganar tus pronósticos. Analiza las estadísticas: Algunos datos como el rendimiento pasado del equipo, el estado de forma o las lesiones, juegan un papel crucial en el resultado. ¡No los pases por alto! Coloca tu apuesta: Elige la cantidad que deseas apostar y coloca tu pronóstico. Hay muchos tipos de apuestas por los que puedes optar: simple, parlay, de sistema, hándicap, etc. Eso sí, si estás usando el saldo del bono de bienvenida, algunas alternativas como la opción Cash Out podrían estar excluidas. Asegúrate de consultar los términos y condiciones de la promoción.

Tipos de apuestas más populares

Las principales categorías en las que podemos dividir las apuestas deportivas son APUESTAS PREVIAS AL PARTIDO y APUESTAS EN VIVO. Las primeras se colocan antes de que dé comienzo el encuentro deportivo, mientras que los pronósticos en directo se colocan durante el tiempo de juego.

Ambos pronósticos tienen una mecánica similar, con la peculiaridad de que la apuesta en vivo es más cambiante y arriesgada. Las cuotas son volátiles, ya que varían según los acontecimientos del partido. Por este motivo, tendrás que permanecer superatento al desarrollo del encuentro y la oscilación de los momios.

Por lo demás, tanto las predicciones pre-partido como las predicciones en vivo engloban otros tipos de pronósticos; te contamos cuáles son los más comunes.

Pronósticos 1X2

Esta es la forma más simple de apuesta deportiva, donde eliges si crees que ganará el equipo local (1), ganará el equipo visitante (2) o habrá un empate (X).

Mercados hándicap

En este tipo de apuesta, se le da a uno de los equipos una "ventaja" en términos de puntos para nivelar el campo de juego. Por ejemplo, si en un partido de fútbol, el equipo local tiene una ventaja técnica sobre el visitante, la casa de apuestas podría asignarle un hándicap de -3.5. Si apuestas a una victoria local, el equipo tendría que ganar por 4 o más goles para que ganes tu apuesta.

Apuestas a totales

También se las conoce como apuestas over/under o apuestas más/menos. En este pronóstico, se apuesta si la cantidad total de puntos (o goles, carreras, etc.) será mayor (over) o menor (under) que un número fijado por el operador.

Apuestas combinadas

También las puedes encontrar bajo el nombre de apuestas múltiples, parleys, o parlays. Una apuesta combinada incluye varias selecciones en el mismo ticket de apuesta. Para ganar tu parlay, todas las selecciones que has incluido en el boleto deben ser correctas. Los pagos pueden ser altos, pero el riesgo también es mayor, ya que un resultado incorrecto puede hacer que pierdas toda la apuesta. Un tipo específico de apuesta múltiple son las apuestas de sistema.

Apuestas especiales

Estas son apuestas más específicas dentro del juego, como quién anotará el primer gol, cuántos pases completará un jugador, cuántos strikeouts hará un lanzador de béisbol, etc.

¿Cómo hacer apuestas deportivas?: 6 consejos imprescindibles

Ahora que ya conoces los tipos de apuesta más comunes y la mecánica para apostar, conviene que sepas algunas pautas clave para elevar tu estrategia. Ten presente que no hay garantías en las apuestas deportivas y siempre existe el riesgo de fallar el pronóstico. Sin embargo, seguir estos consejos sobre cómo hacer apuestas deportivas ganadoras puede darle cierto impulso a tu juego. ¡Al fin y al cabo, hacer apuestas deportivas ganadoras no es solo cuestión de suerte, también requiere inteligencia!

Investiga

Hacer apuesta ganadora empieza incluso antes de colocar la apuesta. Es importante que mires estadísticas de los equipos a los que vas a apostar. Mira pasados encuentros de los clubes que se enfrentan esta vez, o el rendimiento de los jugadores que participan. Cualquier otra información que pueda influir en el resultado también te será útil para tomar decisiones, sobre todo si apuestas en tiempo real. Consultar las predicciones de los tipsters experimentados también puede venir bien.

Gestiona tu bankroll de manera inteligente

Nunca apuestes más dinero del que estás dispuesto a perder. Establece un presupuesto y respétalo. Es fácil perderse en el juego y pensar que puedes remontar un pronóstico fallido con otro nuevo. Sin embargo, es mejor que no persigas tus pérdidas con apuestas más grandes. Déjalo correr y mantén la cabeza fría para la próxima jornada.

Busca las mejores cuotas

Los momios varían entre las diferentes casas de apuestas y es inteligente filtrar los mejores antes de apostar. Puedes comprobarlos tú mismo o puedes usar un comparador de cuotas en línea que agilizará el proceso tedioso de visitar los diferentes operadores y buscar value bets.

No te dejes llevar por tus emociones

Sabemos que es difícil, pero intenta mantener tus emociones bajo control cuando haces apuestas deportivas. No apuestes en un equipo solo porque es tu favorito o porque tienes un presentimiento. Sigue tu estrategia y no te saltes el guión.

Considera apuestas menos populares

A veces, las mejores oportunidades de ganar vienen de pronósticos que pasan desapercibidos. Por ejemplo, mira las cuotas que se ofrecen en mercados over/under o prop bets.

Mantén un registro de tus apuestas

También ayuda mucho llevar notas de los pronósticos, los resultados, cuánto apuestas y cuánto ganas/pierdes cada semana. Te ayudará a identificar patrones y mejorar tu estrategia de juego con el tiempo.