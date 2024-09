Cómo cerrar una apuesta en bet365: Guía rápida

¿Quieres saber cómo cerrar una apuesta en bet365? Con nuestra guía rápida, aprenderás a manejar esta versátil herramienta.

Las mejores casas de apuestas ofrecen una función también conocida como CASH OUT, aunque en este operador se conoce como cerrar apuesta bet365. Y de eso trata esta guía: De cómo cerrar una apuesta en bet365. A continuación, te explicamos los tipos de cierre disponibles y para qué sirve esta herramienta a la hora de apostar en bet365 desde Chile.

Recuerda que puedes empezar a jugar en el operador con un extra en créditos de apuesta gracias al código bonus bet365 para Chile.

¿Cuál es la función de apuesta cerrada de bet365?

Se trata de una herramienta que te da un control mayor sobre tus apuestas. La función cerrar una apuesta en bet365 es accesible desde el apartado MIS APUESTAS. También aparecerá en lateral derecho de la pantalla (si apuestas en computadora) cuando estás en el menú del evento vinculado a tu apuesta o activas en el lateral el menú MIS APUESTAS.

En otras de las mejores casas de apuestas deportivas de Chile, esta función se conoce como CASH OUT. ¿Pero en qué consiste cerrar una apuesta en bet365? Bien, la herramienta permite liquidar una apuesta antes de que se determine como ganadora o perdedora de forma natural. De esta forma, se abren dos escenarios interesantísimos:

Cerrar una apuesta en bet365 permite asegurar ganancias cuando el pronóstico se inclina a nuestro favor.

cuando el pronóstico se inclina a nuestro favor. Cerrar una apuesta en bet365 permite reducir pérdidas cuando el pronóstico se pone en nuestra contra.

Obviamente, hay que tener la mente fría al apostar en bet365 y usar la herramienta cerrar apuesta bet365. Y es que si esta función se ofrece es porque es rentable para el operador. Pero si sabes utilizarla, puedes acceder a buenos rendimientos (especialmente cuando cierras para asegurar ganancias). Además, bet365 ofrece el CASH OUT más completo.

¿Cuáles son las apuestas cerradas bet365?

Si decimos que esta casa de apuestas ofrece la herramienta CASH OUT más completa es porque está activa casi siempre. Salvo en momentos excepcionales (apuestas a largo plazo con eventos en juego que puede afectarlas o momentos de cierre de mercado), puedes cerrar una apuesta en be365 24/7. Para ello, debes acceder al apartado MIS APUESTAS.

Asimismo, la web te ofrece tres opciones a la hora de completar el proceso bet365 cerrar apuesta:

Cierre total : Cierras el 100 % de la apuesta, ya sea con pérdidas o recogiendo ganancias.

: Cierras el 100 % de la apuesta, ya sea con pérdidas o recogiendo ganancias. Cierre parcial : Cierras una parte de la apuesta y el resto del montante sigue en juego.

: Cierras una parte de la apuesta y el resto del montante sigue en juego. Cierre automático: Estableces límites de ganancia (take profit) y pérdida (stop loss) para que, de alcanzarse, la apuesta se cierre automáticamente.

Cerrar una apuesta en bet365 también te permite recuperar lo jugado en caso de que hayas hecho un pronóstico por error. Generalmente, se te devolverá el mismo montante apostado (salvo si la cuota se ha movido). Al apostar en bet365, ten en cuenta que el CASH OUT en vivo puede bloquearse y obligarte a repetir la acción si se produce un cambio de cuotas.

¿Qué tener en cuenta antes de cerrar una apuesta en bet365?

La herramienta cerrar apuesta bet365 es bastante completa, sí, pero hay que saber utilizarla. Como toda función en una casa de apuestas, presenta sus ventajas y desventajas. Si vas a apostar en bet365 desde Chile, conviene que sepas cuándo es el mejor momento para cerrar una apuesta en bet365, así como las ventajas y desventajas que presenta.

Ventajas de cerrar una apuesta en bet365

Si sabes utilizar la función CASH OUT, cerrar una apuesta en bet365 puede resultarte muy rentable. Por ello, en este apartado reunimos todas las ventajas de bet365 cerrar apuesta. También hay una contraparte, pero vamos a empezar siendo positivos:

Versatilidad : Es una herramienta que está funcional prácticamente 24/7. Es más, ya hemos señalado que permite recuperar lo invertido cuando se hace un pronóstico equivocado. En estos casos, debes cerrar la apuesta nada más haberla colocado. Eso sí, si la apuesta ha sido hecha en vivo, siempre perderás algo de plata.

: Es una herramienta que está funcional prácticamente 24/7. Es más, ya hemos señalado que permite recuperar lo invertido cuando se hace un pronóstico equivocado. En estos casos, debes cerrar la apuesta nada más haberla colocado. Eso sí, si la apuesta ha sido hecha en vivo, siempre perderás algo de plata. Control : El poder liquidar tus pronósticos en prácticamente cualquier momento, ya sea para asegurar beneficios o reducir pérdidas, dan un control absoluto sobre tus apuestas y bank. De este modo, la experiencia de apostar en bet365 desde Chile es mucho más completa, con una buena curva de aprendizaje.

: El poder liquidar tus pronósticos en prácticamente cualquier momento, ya sea para asegurar beneficios o reducir pérdidas, dan un control absoluto sobre tus apuestas y bank. De este modo, la experiencia de apostar en bet365 desde Chile es mucho más completa, con una buena curva de aprendizaje. Seguridad : Poder recoger beneficios cuando el pronóstico inclina la balanza a tu favor es ideal para aquellos jugadores que gustan de cuotas altas, pero mantienen un perfil conservador. Por otro lado, saber que puedes reducir pérdidas en caso de que el escenario sea más pesimista, también permite jugar más tranquilo.

: Poder recoger beneficios cuando el pronóstico inclina la balanza a tu favor es ideal para aquellos jugadores que gustan de cuotas altas, pero mantienen un perfil conservador. Por otro lado, saber que puedes reducir pérdidas en caso de que el escenario sea más pesimista, también permite jugar más tranquilo. Reinversión : El poder liquidar las apuestas antes de tiempo permite aprovechar más rápido nuevas oportunidades de apuesta. Por ejemplo, si una cuota cae antes de que se inicie el evento, ya podrás cerrar con beneficios. Reduces riesgo y recibes un extra que puedes jugarte inmediatamente a otra cuota con valor.

: El poder liquidar las apuestas antes de tiempo permite aprovechar más rápido nuevas oportunidades de apuesta. Por ejemplo, si una cuota cae antes de que se inicie el evento, ya podrás cerrar con beneficios. Reduces riesgo y recibes un extra que puedes jugarte inmediatamente a otra cuota con valor. Rapidez: Cerrar una apuesta en bet365 es un proceso no solo sencillo, sino también rápido. Basta con pulsar un par de botones para cerrar la apuesta (salvo que se bloquee por un cambio de cuotas). Además, puedes cerrar apuestas en la plataforma tanto desde la computadora como desde la app móvil.

Desventajas de cerrar una apuesta en bet365

Toda moneda tiene dos caras, y por eso la función bet365 cerrar apuesta no solo presenta ventajas, sino también inconvenientes. Minimizar los riesgos y tener en cuenta los CONS de esta herramienta te permitirá sacarle el máximo partido en tus apuestas:

Beneficios reducidos : Incluso cuando el pronóstico está muy decantado a tu favor, el cierre con beneficios reduce la rentabilidad en comparación a cuando se espera que la apuesta se cierre naturalmente. Por eso hay que saber cuándo cerrar una apuesta y cuándo esperar a que el evento finalice naturalmente.

: Incluso cuando el pronóstico está muy decantado a tu favor, el cierre con beneficios reduce la rentabilidad en comparación a cuando se espera que la apuesta se cierre naturalmente. Por eso hay que saber cuándo cerrar una apuesta y cuándo esperar a que el evento finalice naturalmente. Prisas : La opción de cerrar una apuesta en bet365 puede ser tan tentadora que nos lleve a tomar malas decisiones, producto de los nervios. Esto suele ocurrir, además, con más frecuencia a la hora de cerrar en pérdidas. Hay que mantener la calma, ya que en deporte las remontadas se producen en cuestión de segundos.

: La opción de cerrar una apuesta en bet365 puede ser tan tentadora que nos lleve a tomar malas decisiones, producto de los nervios. Esto suele ocurrir, además, con más frecuencia a la hora de cerrar en pérdidas. Hay que mantener la calma, ya que en deporte las remontadas se producen en cuestión de segundos. Exceso de uso : Esta desventaja tiene que ver también con el punto anterior. Disponer de una función CASH OUT puede cegarnos, haciendo que su uso resulte excesivo, lo que afecta negativamente al rendimiento a medio-largo plazo. Aprender cuándo es buena idea cerrar una apuesta es clave para no caer en este error.

: Esta desventaja tiene que ver también con el punto anterior. Disponer de una función CASH OUT puede cegarnos, haciendo que su uso resulte excesivo, lo que afecta negativamente al rendimiento a medio-largo plazo. Aprender cuándo es buena idea cerrar una apuesta es clave para no caer en este error. Interferencia en las estrategias de apuestas : Para ganar dinero apostando, es indispensable ceñirse a una estrategia y ver si produce resultados en el medio/largo plazo. Usar la función cerrar apuesta puede afectar a las estrategias, desviándote de tu planificación inicial y no permitiéndote obtener conclusiones sólidas.

: Para ganar dinero apostando, es indispensable ceñirse a una estrategia y ver si produce resultados en el medio/largo plazo. Usar la función cerrar apuesta puede afectar a las estrategias, desviándote de tu planificación inicial y no permitiéndote obtener conclusiones sólidas. Disponibilidad intermitente: Aunque es cierto que bet365 ofrece probablemente la mejor herramienta CERRAR APUESTA, en ocasiones, esta puede no estar disponible, afectando a nuestra estrategia de juego. Además, si cierras apuestas en vivo, los cambios de cuota pueden bloquear el cierre o afectar a los montantes.

Cuándo es el mejor momento para cerrar una apuesta

Ahora que conoces los PROS y CONTRAS de la herramienta bet365 cerrar apuesta, ¿cuándo es el mejor momento para cerrar una apuesta? No hay una pauta única, pues dependerá en gran medida de tu forma de apostar. Sin embargo, hay una serie de consejos sobre cómo cerrar apuestas que pueden serte útiles. Atento a los tips de a continuación:

Analiza con calma la situación : De hecho, plantearte los escenarios en los que podrías cerrar la apuesta antes de que el evento comience es siempre una buena idea. Mantén la mente fría y no te precipites a la hora de tomar decisiones.

Estudia si es rentable cerrar la apuesta : Ten en cuenta que tanto para asegurar ganancias como para reducir pérdidas, el montante ofrecido nunca jugará a tu favor. Por ello, piensa: ¿puede equilibrarse el pronóstico a mi favor? ¿El pronóstico está prácticamente asegurado y merece la pena esperar a que el evento termine?

Términos y condiciones : Esto es clave para utilizar bien cualquier herramienta de las mejores casas de apuestas deportivas de Chile. Conocer los términos y condiciones de las funciones de la web te ayuda a evitar sorpresas desagradables y a saber bien en qué situaciones puedes utilizar con plenas garantías el CASH OUT.

¿Cómo se cierran las apuestas de bet365?

Ya conoces a fondo la función CASH OUT, ¿pero cómo cerrar una apuesta en esta casa de apuestas? A continuación, explicamos en una guía breve paso a paso cómo utilizar la función bet365 cerrar apuesta en Chile:

Una vez colocada tu apuesta, tendrás acceso a ella en el apartado MIS APUESTAS o en el lateral derecho de la pantalla (versión PC). Si la opción CASH OUT está disponible, puedes pulsar sobre CERRAR APUESTA. Se indicará el montante que recibirás en el propio botón. Pulsa sobre el botón de CERRAR APUESTA. Si el evento se está desarrollando, puede bloquearse en caso de que haya un cambio de cuotas. Esto te obligaría a repetir el proceso. En las apuestas anticipadas, el cierre es inmediato. Cuando se cierra una apuesta, se recibe el saldo de inmediato en tu cuenta de usuario, ya disponible para jugar o retirar (en caso de que esto último sea posible).

Recuerda que la herramienta CERRAR APUESTA no cuenta para los requisitos de apuesta de activación del bono. Además, cuando uses créditos de apuesta, puedes cerrar la apuesta, pero dado que el montante de estas apuestas gratis no forma parte de las ganancias, no merece la pena usarla. Ten todo esto en cuenta cuando apueste en la web.

FAQ

¿En qué deportes puedes cerrar apuestas?

La función cerrar apuesta está disponible en todos los deportes. En ocasiones, puede no estar activa por cierres de mercado o en apuestas a largo plazo. Pero, por lo general, la disponibilidad de la función cerrar apuesta en bet365 desde Chile es máxima. Otras casas de apuestas presentan muchas restricciones, este operador de origen británico, no.

¿Cuánto tarda en reflejarse en mi cuenta un CASH OUT?

El saldo se reflejará en tu cuenta de inmediato. Ten en cuenta que puede bloquearse el cierre por cambios de cuotas. En ese caso, tendrás que volver a pulsar sobre el botón CERRAR APUESTA. Un cierre de apuesta tarda en procesarse apenas unos segundos.

¿Es legal apostar en bet365 en Chile?

Por supuesto. Aunque todavía se está trabajando en una regulación específica de las apuestas online, apostar en Chile es totalmente legal. Es un sector amparado por la Ley N°19.995. Además, bet365 es uno de los operadores más seguros y reputados del mundo, operando siempre con transparencia y con un servicio de atención al cliente magnífico.