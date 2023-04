Casas de apuestas con PayPal de Chile en abril de 2023

Echa un vistazo a las casas de apuestas con PayPal de Chile en 2023. Analizamos los bonos de bienvenida disponibles y las ventajas de cada una.

Casas de apuestas con PayPal de Chile en marzo de 2023

Betano Obtén $5.000 gratis con tu primer depósito de $5.000 Válido para nuevos usuários Obtén la oferta "18+. Esta oferta es válida sólo para clientes nuevos. Haz tu primer depósito en Betano (con un mínimo de $5.000) y recibirás un bono del 100% hasta un máximo de $200.000 (por un depósito de $200.000). El depósito mínimo de la apuesta gratuita es $5000. Deberás apostar el monto del bono + el monto del depósito en multiplicación x 5 y apostar en eventos deportivos con cuotas mínimas de 1.65. Tienes 90 días para usar la oferta antes que el bono expire. Se aplican términos y condiciones."



bet365 Consigue hasta $30 en créditos de apuesta Válido para nuevos usuários Obtén la oferta "Ganancias excluyen importe en créditos de apuesta. Ver condiciones, límites de tiempo y exclusiones."



Rojabet Hasta $200,000 CLP Válido para nuevos usuários Obtén la oferta "Verifica que tu saldo esté en 0 tras haber liberado o cancelado tu bono de registro de $3,000. l monto máximo del bono es de $200,000. El bono cuenta con rollover x 3 incluyendo el depósito. Deberá ser apostado con cuota de 2.00 o más. Vigencia para cumplir con los requisitos de apuesta: 30 días."



Estelarbet Bono 200% Deporte Válido para nuevos usuários Obtén la oferta "18+. Este Bono 200% Deporte será equivalente a: - El 100% de tu primer depósito. Depósito máximo a bonificar $100.000 CLP (cien mil pesos chilenos). Este Bono 200% Deporte requiere que el usuario cargue un mínimo de $5.000 CLP (cinco mil pesos chilenos). Este Bono 200% Deporte tiene un rollover de 7 en cada uno de los bonos. La cuota mínima para cada apuesta debe ser igual o superior a 1.9. Cada uno de los bonos deberá jugarse dentro de un lapso de 14 días desde que es activado."



1xbet 100% hasta 150000 CLP Válido para nuevos usuários Obtén la oferta "18+. Regístrate con 1xBet y recibe una bonificación del 100% a la cantidad máxima de 150000 CLP. El depósito mínimo requerido para activar la bonificación es de 740 CLP. Cambia a tu cuenta de bonificación y apuesta la cantidad de bonificación 5 veces en apuestas combinadas. Cada apuesta combinada debe incluir 3 o más eventos. Al menos 3 de los eventos incluidos en tales apuestas deben tener cuotas de 1.40 o superiores. La bonificación debe usarse dentro de los 30 días del registro."



LeoVegas Apuesta gratis igualada al 100% hasta $10.000 Válido para nuevos usuários Obtén la oferta "18+. Pide tu apuesta gratis igualada al 100% de hasta $10.000 cuando te registres en LeoVegas. Apuesta mín. $7500. Cuotas mínimas 1.90. La apuesta gratis igualada es válida durante 7 días una vez recibida. Las apuestas gratis deben utilizarse en el celular de una sola vez. Las apuestas gratis deben utilizarse solo en eventos en vivo. Se aplican los términos y condiciones promocionales. Juega con responsabilidad."



KTO Recibe tu primera apuesta hasta $25.000 si no aciertas Válido para nuevos usuários Obtén la oferta "Para solicitar esta oferta, tu primera apuesta deportiva puede ser de cualquier monto hasta $25.000. Solo hay 1 apuesta de bienvenida libre de riesgo por hogar, por IP. Solo la primera apuesta deportiva hasta $25.000, está libre de riesgo. En caso de que tu primera apuesta deportiva se liquide como “Perdida”, recibirás el monto de tu apuesta hasta $25.000 en tu cuenta. Si tu primera apuesta deportiva se liquide como “Perdida” y se te ha devuelto el monto de la apuesta, ese monto debería ser apostado al menos una vez antes de que se pueda solicitar cualquier retiro. Si tu primera apuesta se liquida como “ganada” o “devuelta”, no recibirás la cantidad de tu apuesta. “Cashout” lo dejará inelegible para esta oferta. Monto máximo de $25.000. El uso de la apuesta sin riesgo está sujeta a un rollover de 1x y se aplica únicamente para apuestas con cuotas mínimas de 1.70. KTO se reserva el derecho de cancelar esta promoción o cambiar los términos y condiciones de esta promoción en cualquier momento y es responsabilidad del cliente revisar periódicamente esta página para ver si hay cambios y actualizaciones. Se aplican los términos y condiciones generales de KTO."



Los métodos de pago suponen un aspecto muy interesante para los usuarios. Al tener que mostrar tus datos bancarios, esperas que el operador responda en cuanto a seguridad.

En un primer momento apenas había muchas alternativas, transferencia y tarjeta. Con el tiempo salieron otras opciones como PayPal o tarjetas prepago que ya forman parte del día a día.

Actualmente lo usan 250 millones de personas ubicadas en 200 países diferentes. Lógicamente Chile es uno de ellos.

PayPal te permite realizar tus pagos sin revelar esos datos bancarios a los operadores. Conocerán simplemente el correo electrónico a la que va asociada la cuenta, pero nada más.

Son muchas las casas de apuestas con PayPal de Chile y, de hecho, cada se suman más. Saben que es la preferencia de aquellos que son más desconfiados y buscan una mayor protección.

A continuación, te dejamos una tabla con algunas de las casas de apuestas más importantes del país. En el siguiente apartado nos centraremos exclusivamente en aquellas que cuentan con PayPal.

Operador Bono de bienvenida Rojabet Sí LeoVegas Sí BetOBet Sí Sportaza Sí 20bet Sí Leyendplay Sí Betwarrior Sí Mega Sí iBet Sí Dafabet Sí

Las 5 mejores casas de apuestas con PayPal de Chile

A continuación, verás un ranking de las 5 mejores casas de apuestas con PayPal en Chile. Nos hemos fijado en varios aspectos individuales que las destacan por encima del resto.

Además del PayPal, hemos tenido en cuenta su catálogo de mercado, los bonos de bienvenida, sus cuotas… Iremos desgranando toda la oferta uno a uno más adelante con el fin de brindarte una información completa.

Como puedes comprender, todas ellas actúan con licencia en el país por lo que son 100% legales. No nos entretenemos más y te presentamos la siguiente tabla con la lista y la información sobre bonos.

Casa de apuestas Bono de bienvenida Código de bono bet365 Nuevos clientes consiguen hasta $30 en créditos de apuesta 365GOAL Términos y condiciones importantes: 18+. Ganancias excluyen importe en créditos de apuesta. Ver condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Betano Obtén $5.000 grátis con tu primer depósito de $5.000 BETGOAL Términos y condiciones importantes: 18+. Esta oferta es válida sólo para clientes nuevos. Haga su primer depósito en Betano (con un mínimo de $5.000) y recibirá un bono del 100% hasta un máximo de $200.000 (por un depósito de $200.000). El depósito mínimo de la apuesta gratuita es $5000. Deberás apostar el monto del bono + el monto del depósito en multiplicación x 5 y apostar en eventos deportivos con cuotas mínimas de 1.65. Tienes 90 días para usar la oferta antes que el bono expire. Se aplican términos y condiciones. 1xbet 150.000 CLP MAXGOAL Términos y condiciones importantes: 18+. Regístrate con 1xBet y recibe una bonificación del 100% a la cantidad máxima de 150000 CLP. El depósito mínimo requerido para activar la bonificación es de 740 CLP. Cambia a tu cuenta de bonificación y apuesta la cantidad de bonificación 5 veces en apuestas combinadas. Cada apuesta combinada debe incluir 3 o más eventos. Al menos 3 de los eventos incluidos en tales apuestas deben tener cuotas de 1.40 o superiores. La bonificación debe usarse dentro de los 30 Rojabet Hasta $200,000 CLP ROJAGOAL Términos y condiciones importantes: 18+. Verifica que tu saldo esté en 0 tras haber liberado o cancelado tu bono de registro de $3,000. l monto máximo del bono es de $200,000. El bono cuenta con rollover x 3 incluyendo el depósito. Deberá ser apostado con cuota de 2.00 o más. Vigencia para cumplir con los requisitos de apuesta: 30 días. LeoVegas Apuesta Gratis Igualada al 100% hasta $10.000 Próximamente Términos y condiciones importantes: 18+. Pide tu Apuesta Gratis Igualada al 100% de hasta $10.000 cuando te registres en LeoVegas. Apuesta mín. $7500. Cuotas mínimas 1.90. La apuesta gratis igualada es válida durante 7 días una vez recibida. Las apuestas gratis deben utilizarse en el celular de una sola vez. Las apuestas gratis deben utilizarse solo en eventos en vivo. Se aplican los términos y condiciones promocionales. Juega con responsabilidad.

Vamos a ver ahora qué es lo que ofrecen estos operadores situados entre las mejores casas de apuestas con PayPal de Chile. Aunque hay más opciones, hemos escogido estas entre las mejores.

bet365

Este operador es de los más conocidos en todo el mundo ya que está presente en Europa y gran parte de Latam. En la web podrás ver en qué consiste su bono de bienvenida y sus condiciones para liberarlo.

Cuenta con un mercado muy amplio en apuestas deportivas. Encontrarás eventos tanto nacionales como internacionales en muchos tipos de deportes individuales y de equipo.

En algunos países ha desarrollado una plataforma de streaming para el visionado de los directos. La disponibilidad depende de la locación. Este servicio no es gratis técnicamente, es necesario tener algo de saldo en su cuenta o haber colocado una apuesta en las últimas 24 horas.

La variedad en cuanto a métodos de pago es satisfactoria. Revisa las opciones así cómo las cantidad máximas y mínimas. En lo referente a retiros, la lista es bastante más corta, algo habitual en la mayoría de operadores.

Una herramienta que mejora la accesibilidad de los usuarios de Chile es la App. Esta está disponible para Android y iOS, aunque estos detalles están siempre sujetos a cambios. Revisa las condiciones previamente. Pero puede que no esté disponible en todas las regiones.

Betano

El bono de bienvenida de Betano en apuestas deportivas duplica tu primer depósito hasta un total de $200.000. Para poder recibirlo, escoge el bono de deportes antes de hacer tu primer depósito.

Con el fin de liberarlo, apuesta el valor del depósito y el del bono un total de 5 veces. Solo se contabilizarán apuestas con una cuota mínima de 1.65 en un plazo máximo de 90 días.

Si nos fijamos en el mercado deportivo, vamos más de 30 disciplinas diferentes para colocar tus apuestas. Tienes fútbol, básquetbol, tenis, tenis de mesa, fútbol americano, eSports y hasta dardos o snooker.

La opción de streaming está disponible solamente en eventos marcados con un icono de play. Así podrás seguir tus apuestas en vivo de una manera más simple y eficaz. Ofrece también estadísticas previas y a tiempo real.

Desde la web es posible descargar la App para Android, de hecho, es la única vía fiable desde la que puedes hacerlo. Esto te permitirá apostar desde cualquier lugar con conexión a Internet.

1xbet

El bono de bienvenida de 1xbet duplica el primer depósito hasta una cantidad máxima de 150.000CLP. La cantidad mínima aceptada para ese primer depósito es 740CLP.

Para poder recibir el bono en tu cuenta tendrás que activar la opción de recibir la promoción desde los depósitos o la configuración. Apuesta el monto del bono un total de 5 veces en apuestas combinadas con una cuota mínima de 1.40,

Una de las razones por las que 1xbet está en esta lista es por los métodos de pago. No encontrarás otro operador con tantas alternativas tanto en depósito como en retiro. Lógicamente PayPal es una de ellas.

También es muy novedoso el registro, puedes hacerlo mediante correo, por teléfono o en un solo clic. Selecciona el bono que quieres recibir en ese momento o, si no quieres bono, pulsa en ninguno.

En la lista de deportes disponibles encontramos cerca de 7.000 en el momento de escribir esta review. En la parte superior derecha ha recogido los más destacados y los recomendados.

Rojabet

Este operador presume en su sitio web de ser uno de los mejores del mercado en cuanto a bonos de bienvenida. En deportes, duplica el primer ingreso hasta un total de $200.000.

Lo que pide a cambio es un depósito mínimo de $5.000CLP y que apuestes ese monto 6 veces de una o en varias veces. La cuota mínima es de 1.70 y dispones de 7 días desde el depósito.

Rojabet presta especial atención al mercado local, Primera División y Primera B, pero sus límites van más allá. LaLiga, Premier League, Bundesliga, Libertadores, Champions… son solo algunos de los títulos disponibles.

Destacamos sobre todo la Polla Rojabet. Se trata de pronosticar a 1x2 en eventos escogidos para ganar premios de hasta $60.000. Aquel que tenga un mayor puntaje recibirá la mayor cantidad posible.

Está claro que su preocupación por los usuarios es máxima y por ello ha creado diferentes tutoriales. Los encontrarás tanto en la web como en su canal de Youtube. Registro, depósitos, retiros, son algunos de los temas.

Leo Vegas

Por último, encontramos LeoVegas, que al igual que se ha sumado recientemente a las apuestas deportivas. Con su bono de bienvenida recibirás un máximo de 10.000CLP en apuestas deportivas.

De nuevo, el formato escogido es de freebet y para conseguirla será necesario un depósito de, al menos, 7.500CLP. La cantidad de ese depósito tendrá que ser puesta en juego a una cuota mínima de 1.90.

Al entrar en la sección de deportes, verás los eventos más destacados en un TOP: top fútbol, top tenis, top eSports, etc. Si te gustan las combinadas, te encantarán las TrendCombo, con cuotas especiales.

LeoVegas ha obtenido diferentes premios que lo avalan como operador de referencia y confianza. Intenta ir siempre a la vanguardia y, por tanto, no es de extrañar que haya desarrollado una App para Android y iOS.

Más casas de apuestas con PayPal de Chile

Las 5 casas de apuestas de Chile anteriores no son las únicas disponibles en el país. Fuera de ese Top, encontramos otras que son totalmente fiables y que garantizan una serie de servicios.

Realizamos una comparación entre ellas atendiendo a sus bonos, los mercados o las cuotas.

La lista de estos 10 operadores es la siguiente:

- BetOBet

- iBet

- MrBet

- Sportaza

- Legendplay

- Betwarrior

- MrMega

- Dafabet

- Novibet

- Tonybet

BetOBet

Con BetOBet nos encontramos con la casa de apuestas con uno de los mercados más amplios. En total se compone de unas 50 disciplinas deportivas, una locura comparada con las 20-30 habituales.

Pone a tu disposición un calendario con los eventos organizados cada día. Promete más de 40.000 eventos en vivo cada mes. Ha desarrollado una App para Android que podrás descargar desde el sitio web.

El bono de bienvenida duplica tu primer ingreso hasta un máximo de $100.000CLP. El rollover está fijado en 10X y exige un depósito de al menos $10.000CLP. Dispones de 21 días para liberarlo.

La cuota mínima de las apuestas es de 1.50 y no cuentan aquellas canceladas. Es necesario que actives la promoción con un código promocional que te proporcionamos en la guía.

iBET

La promoción para nuevos usuarios de iBet te asegura hasta $75.000 en apuestas deportivas. Tras registrarte, activa el botón de “recompensas” para recibir tu bono.

Deberás depositar un mínimo de $10.000 y apostar esa cantidad más la del bono un total de 7 veces. Se admiten simples y combinadas con una cuota mínima de 1.90.

En deportes encontraremos casi una treintena de categorías diferentes. Algunos de los eventos gozan de opción de streaming, así como de cuotas especiales. También puedes crear tu propia apuesta juntando dos o más selecciones.

MrBet

MrBet comenzó su andadura en 2017 y su bono de bienvenida en juegos de azar cuadriplica tu primer depósito hasta llegar a 1.200.000CLP. Lógicamente no conseguirás esa cantidad con un primer depósito sino con cuatro.

En deportes da cabida a unos 1.500 eventos diferentes, nada desdeñable viendo que no es su mercado principal. Su interfaz es bastante simple, pero con todo lo necesario.

Sportaza

A la hora de registrarte en Sportaza, la primera acción será escoger qué bono quieres. Pulsa en deportes o en “no quiero bono” si esa es tu decisión. Después sigue los pasos habituales.

En deportes recibirás un 100% hasta un total de 85.000CLP.

Cada día encontrarás 30.000 mercados de apuestas en vivo para colocar tus pronósticos. Hay posibilidad de cuotas aumentadas o de asegurar pronósticos cuando ocurre una determinada acción como número de goles.

En algunos mercados podrás disfrutar de la herramienta de streaming, acompañada además de estadísticas. Puedes seleccionar un mercado como “favorito” para no perdértelo.

LegendPlay

El aspecto vistual de LegendPlay no es atractivo en un primer momento. Usa un fondo muy oscuro y parece un poco caótico. Pero esa sensación desaparece al conocer su oferta de bonos.La promoción de deportes te ofrece un 100% de tu ingreso hasta $212.500CLP en apuestas deportivas.

LegendPlay cuida mucho de sus usuarios con promociones continuas y torneos de deportes. Con ellos optarás a premios interesantes prácticamente cada semana.

Betwarrior

Hablar de Betwarrior es hacerlo de uno de los operadores más míticos en Latam y también en Chile. Está muy centrada en apuestas deportivas y eso es algo que salta a la vista desde el principio.

Al contrario que otras casas de apuestas, esta fue fundada por dos personas que se dedicaban a eso. Esto supone que conocen de primera mano las necesidades y las han incorporado al operador.

Entre esas necesidades se encuentra por ejemplo la App nativa. Es una de las pocas que la incluyen en esta segunda lista de 10 operadores. Es compatible con móviles y tablets.

Sobre el bono de bienvenida, recibirás un 100% con tu primer ingreso. Podrás utilizarlo en las más de 30 disciplinas deportivas diferentes que recoge esta casa de apuestas.

MrMega

MrMega es otra alternativa con deportes y un bono disponible. Estéticamente podríamos decir que le falta colorido para poder distinguir bien cada apartado, pero funciona a la perfección.

Consulta en la web para conocer su oferta en bonos de bienvenida de apuestas deportivas. Como siempre, seguramente tendrás que registrarte y hacer algún depósito mínimo para reclamarlo.

Al crear tus apuestas recibirás recompensas gracias al club exclusivo de lealtad. En total son 7 los niveles por lo que puedes subir, desde el nuevo hasta el Prestige. Entre las recompensas hay juegos gratis, promociones o torneos.

DafaBet

Si hablamos de casas consolidadas, no podemos olvidarnos de Dafabat. Inició su actividad allá por 2004 y, desde entonces, está en continuo cambio para ofrecer lo mejor cada día.

Con la oferta de deportes recibirás hasta 150USD al registrarte y hacer un primer depósito de un mínimo de 5USD. Es una promoción que se divide entre tres que se corresponde con 3 depósitos.

En el centro de ayuda destaca su chat en vivo, una herramienta que te permite una atención instantánea. Si lo prefieres puedes enviar un correo electrónico o usar la opción de Whatsapp.

Novibet

Novibet es un operador con licencia en Malta y con presencia en países como México y, por supuesto, Chile. Ha recibido premios por su App entre otras cosas. Está disponible para su descarga en el sitio web.

Podrás construir tus propias apuestas con la opción de betbuilder. Combina hasta 12 mercados diferentes en un solo boleto. Es una buena forma de conseguir mejores cuotas.

Los nuevos usuarios podrán reclamar un bono de deportes de hasta $200.000. Está a la altura de otros sitios web como Rojabet, por ejemplo. El depósito mínimo es de $5.000.

Tonybet

Tonybet es otro operador en el que ya al registrarte tendrás que escoger el bono. De nuevo no es una decisión reversible. Si no deseas ningún bono, hay una categoría exclusiva para ella.

En deportes recibirás el 100% hasta 200.000CLP. Con la salvedad de que en el segundo se añaden 120 giros gratuitos. Cada uno tendrá luego sus propias condiciones.

En los eventos deportivos podrás consultar algunas estadísticas que te servirán de guía para colocar tus pronósticos. Recogen el estado de forma actual, enfrentamientos anteriores y rachas.

Dispone de aplicación móvil para deportes en iOS y Android. Para descargarla, escanea el código QR que te proporciona el sitio web y sigue los pasos habituales.

¿Qué hace que una casa de apuestas de Chile sea de primera categoría?

La elección de una casa de apuestas recae siempre en el propio usuario. Es él el que establece las prioridades y valora qué es lo que necesita que tenga. Lo que para uno es Top, para otro puede no serlo.

No obstante, hay ciertos factores que tienen que tener en común las mejores casas de apuestas con PayPal de Chile. Y son esos criterios los que hemos tenido en cuenta a la hora de elaborar nuestra tabla.

A continuación, te dejamos una breve explicación sobre aspectos que consideramos determinantes. Hemos valorado la licencia, por supuesto, los bonos, los métodos de pago, las cuotas, etc.

Todo esto lo presentamos de una manera totalmente objetiva, empírica se podría decir. Es nuestra propia experiencia la que nos lleva a escoger estos operadores y no otros. Pero insistimos en que la decisión última es tuya.

Licencia y reputación

Ten claro que en ningún caso vamos a recomendar casas de apuestas que no operen de manera legal. Todas las que citamos aquí o en cualquier otra review, deben tener licencia en el país al que nos referimos, en este caso, en Chile.

Normalmente puedes comprobar esta información en la parte inferior de la página. Por el momento, no hay ninguna ley específica en Chile, por ello operan con licencia de Curaçao, Ginebra o Malta.

En cuanto a la reputación, puedes fijarte en si ha ganado algún premio por su App, su mercado de juegos, su diseño, etc. También las páginas de opiniones te sirven para conocer su valoración.

Bonos y otras promociones

En Chile están permitidos los bonos de bienvenida para aquellos que se registran por primera vez. Aunque no es el único factor, sí que es un buen punto de partida a la hora de escoger.

Entre los bonos de bienvenida los hay de diferentes tipos: freebets o apuestas gratuitas, tiradas gratis, bono duplica, etc. Además de la cantidad fíjate también en las condiciones de liberación: rollover, cuotas mínimas, depósitos…

De las que hemos analizado, las más interesantes en ese sentido son Rojabet y Betano. Además, tantos estos como otros operadores sacan ofertas para usuarios ya habituales, incluso programas VIP por puntos.

Métodos de pago

Dado que esta guía es sobre las mejores casas de apuestas con PayPal de Chile, hemos escogido aquellas que ofrezcan esta pasarela. Pero incluyen muchas más muy interesantes.

De manera habitual podemos escoger entre tarjetas como Visa o Mastercard, monederos electrónicos como Neteller o Skrill y transferencias. Ya cada operador completa su catálogo a su manera.

Fíjate también en las cantidades mínimas establecidas por cada método y el tiempo de procesamiento. Aunque no es muy común, se puede dar el caso de que cobren comisión por la transferencia.

App móvil

El acceso a través de aplicaciones móviles es también un aspecto a resaltar. Es la vía más sencilla y directa de colocar tus apuestas y, por ello, muchos operadores han desarrollado esta herramienta.

Aspectos como el espacio de almacenamiento o la versión compatible pueden hacer que nos decantemos por una u otra. Si no hay App, al menos comprueba su versión móvil antes de hacer el registro.

Cuotas

Las cuotas son determinantes en una casa de apuestas, al final son las que van a determinar tus ganancias. Por lo general, encontraremos cuotas muy parejas y puede resaltar en un mercado y estar por debajo en otro.

Revisa si tiene supercuotas o promociones especiales que se puedan aplicar a las combinadas, por ejemplo.

Compara siempre las cuotas de un operador con las de otro. Incluso puedes registrarte en más de uno para aprovechar la parte positiva de cada uno, siendo las cuotas una de ellas.

Mercado de deportes

Cada usuario tiene sus competiciones preferidas y no se suele salir mucho de esa selección. De hecho, es lo mejor para poder controlar mejor las apuestas en base a ciertos conocimientos.

Todos los operadores con apuestas deportivas incluyen fútbol, tenis o básquetbol, entre otras. La media de disciplinas está entre 20 y 25 opciones diferentes, aunque puede llegar a las 40.

Dentro de cada mercado, también varían los tipos de apuestas. Por ejemplo, no todos los operadores incluyen hándicap asiático o pronósticos individuales, etc. De nuevo, ya va en los gustos de cada uno.

Apuestas en vivo y streaming

Las apuestas en vivo constituyen una parte fundamental en los operadores. Se podría afirmar que todas las casas de apuestas cuentan con una sección de “en vivo” con todos los eventos a tiempo real.

Lo que no verás en todas es la plataforma de streaming. Se trata de retransmisiones en vivo de eventos concretos. Están disponibles para usuarios registrados y que cumplan requisitos como tener saldo en la cuenta.

A esto podemos sumar estadísticas o pequeños gráficos en 2D con información que te ayudará a tomar decisiones. Si le sumamos la opción de Cash out para cerrar apuestas en momentos concretos, la experiencia mejora.

Accesibilidad

De poco vale que un sitio web tenga múltiples mercados, promociones, servicios, etc. si no está bien organizado. La accesibilidad es un aspecto muy valorado ya que al final entra por los ojos.

Pequeños detalles como una lista de deportes por orden alfabético y una paleta de colores adecuada, mejora la navegación. Lo ideal es que sea compatible con cualquier tipo de dispositivo.

Atención al cliente

Las dudas forman parte del día a día de un usuario en las casas de apuestas. Algunas de ellas las puede resolver por sí mismo o a través de apartado de preguntas frecuentes divididos en categorías.

Si eso no sirve, utilizarán las vías de contacto. Las más buscadas a día de hoy son: teléfono, correo electrónico y chat en vivo. Fíjate bien en que tenga un horario amplio y está disponible todos los días del año.

Consideraciones antes de registrarse en una casa de apuestas de Chile

Además de todo lo explicado anteriormente, tú como usuarios tienes que valorar ciertos aspectos antes de registrarte. Y sobre todo, conocer una serie de obligaciones que tienes al vincularte con el operador.

Requisitos de registro

Más adelante hablaremos de cómo se realiza el registro en la mayoría de operadores. Pero mientras, quédate con algunas pinceladas necesarias que quizá no has tenido en cuenta.

Solamente podrás crear tu cuenta si eres mayor de edad. Esto se aplica a los operadores de todo el mundo. Ningún menor de 18 años podrá acceder a un operador y todos los datos serán comprobados.

Seguimos con otro punto importante como es el país de residencia. Si accedes a un operador de Chile debes tener residencia en Chile y así con el resto de países. Deberás aportar tu domicilio a la hora de crear tu cuenta.

Verificación de la cuenta

Con el fin de evitar el fraude y también la suplantación, será necesario que verifiques la cuenta. Esto se hace aportando documentación como tu documento de identidad o algún recibo bancario.

Puede que en un principio puedas obviar este paso, pero es obligatorio si quieres retirar tu dinero. El envío de documentación se hace mediante foto a través de formulario o correo electrónico.

Busca tu mercado

De nada sirve que haya 30 o 40 deportes si no ofrece el que estás buscando. Como decíamos antes no hay ningún problema en los mayoritarios, pero sí en cuanto a otros menos populares.

Programa VIP y otras promociones

El bono de bienvenida es perfecto para comenzar tu aventura en el operador. Pero, una vez liberado, está bien que te ofrezcan otro tipo de promociones con las que de alguna forma premian tu fidelidad.

Precisamente los programas VIP están enfocados en esto. Según tu presencia y tu actividad pertenecerás a un nivel o a otro y accederás a ciertos premios. Amén de otras promociones para eventos concretos.

Código promocional

En algunos casos, es posible que la casa de apuestas te pida introducir un código promocional para reclamar el bono. Tendrás que añadirlo en el momento de registro.

Si te saltas este paso, es posible que ya no puedas reclamar la promoción. En esta review te proporcionamos algunos de ellos además de un enlace directo para facilitarte el trabajo.

Incompatibilidades con bonos

Los bonos de bienvenida de deportes y casino son incompatibles entre sí. En el momento en el que reclamas uno, será imposible hacer lo mismo con el otro. Por tanto, tu decisión es muy importante en este aspecto.

Opiniones

Internet nos proporciona muchas herramientas para adquirir ciertos servicios, pero también nos sirve para comparar. Existen páginas web con reviews y opiniones de los operadores para que los conozcas previamente.

Puede que en algunos casos sean algo sesgadas, pero si aumentas el volumen de lectura, podrás hacer una media real. Lee sobre atención al cliente, limitaciones, funcionamiento de App, etc.

Experiencia

Por regla general, el funcionamiento será mejor en casas de apuestas con más tiempo en el mercado que en las nuevas. A las primeras les ha dado tiempo a ir rectificando ciertos fallos y a adaptarse a los usuarios.

Mira a ver si le han concedido algún premio, una información que normalmente añaden en el pie del sitio web. Sin duda da confianza saber que ha recibido un reconocimiento.

Juego responsable

Recuerda que las apuestas no son más que un pasatiempo y que por tanto debes jugar de manera responsable. Aparta una cantidad de dinero que no necesites y no te pases.

En tu perfil podrás ajustar los límites a la hora de hacer depósitos. Todos los operadores están concienciados con el problema de la ludopatía.

Cómo registrarse en una casa de apuestas online

Vamos ahora con uno de los puntos más importantes, el proceso de registro en un operador. La mayoría precisan de unos pasos similares que te describiremos a continuación.

1. Acceder al sitio web usando los enlaces que aportamos en esta review

2. Ve al apartado de registro, un botón que encontrarás en la parte superior

3. Introduce los datos pertinentes en el formulario que aparece en pantalla: nombre, apellidos, dirección, usuario, cuenta

4. Acepta los términos y condiciones

5. Finaliza la acción

En caso de que sea preciso añadir el código promocional, usa el apartado habilitado para ello. Te llegará un correo electrónico desde el que tendrás que activar la cuenta. En algunos casos puede ser un SMS.

Como explicábamos antes, debes ser mayor de edad. Si escribes una fecha anterior, no te dejará continuar. Dado que luego tendrás que verificar la cuenta, es fundamental que uses datos reales.

Solamente se permite una cuenta por usuario, dirección e IP. En caso de cuentas duplicadas o posible fraude se procederá a cerrar la cuenta y perderás tu depósito y bono.

Recuerda proceder a la verificación de la cuenta enviando una cuota del documento de identidad. Sirve pasaporte, cédula, cualquier papel que acredite que eres tú el de la cuenta.

Preguntas frecuentes sobre las mejores casas de apuestas con PayPal de Chile

Finalizamos con una serie de preguntas frecuentes sobre las mejores casas de apuestas con PayPal de Chile. Hemos añadido las cuestiones que más se repiten entre los usuarios y que creemos que pueden servir de ayuda.

¿ Cuál es la casa de apuestas más fiable ?

Partimos de la base de que todas las casas de apuestas que hemos incluido aquí son legales. Debido a ello, no hay ninguna más fiable que otra, todas tienen licencia. La elección dependerá de otros factores.

¿Cuál es la mejor casa de apuestas con bonos de bienvenida de Chile?

En términos de bonos de bienvenida, las mejores son Rojabet y Betano. Son la que ofrecen una cantidad mayor. También hay que atender a otras cuestiones como puede ser el rollover o el depósito mínimo.

¿Cuál es la mejor casa de apuestas con PayPal?

La decisión aquí es bastante subjetiva y dependerá en gran medida de lo que vayas buscando. Todas destacan por algo, ya sea los mercados, las cuotas, la App o el bono de bienvenida.

¿Qué casas de apuestas pagan más rápido?

En los métodos de pago te aparecerán los tiempos de espera en depósitos y retiros. En el segundo aspecto, debes esperar a que el operador acepte tu solicitud de retiro. Más o menos todas tardan entre 24 y 48 horas.

¿Cobra PayPal algún tipo de comisión en los depósito o retiros?

El uso de la plataforma de PayPal en las casas de apuestas es totalmente gratuito. No deberían cobrar ninguna comisión ni por parte de la plataforma ni por la del operador.