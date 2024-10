Nuestros expertos de GOAL Chile te traen el mejor análisis de las apuestas UEFA Nations League para España tras sus bajas por lesión.

España ha perdido en cosa de un par de meses a dos de sus mejores futbolistas. Es más, probablemente Carvajal y Rodri sean los dos mejores jugadores en su puesto. Con dos bajas tan importantes, ¿sigue siendo España favorita en las apuestas ganador final UEFA Nations League? ¿Qué dicen las cuotas para España para su partido del sábado?

Porque este sábado La Roja disputa una nueva fecha de la UEFA Nations League frente a Dinamarca. ¿Pero quién puede hacer olvidar a Carvajal y a Rodri? ¿Son las cuotas por la victoria de España una buena opción para apostar? ¿Hay otros pronósticos España vs Dinamarca interesantes? ¡Repasamos estas y otras variables para el juego de España!

Cuotas para el España vs Dinamarca de la UEFA Nations League

Aunque Carvajal y Rodri no estén en la lista de España para este nuevo parón internacional (y no van a volver en muchos meses), el combinado de De la Fuente cuenta con futbolistas de la talla de Lamine Yamal. ¿Cómo? ¿Tampoco está Nico Williams? Correcto, es baja por molestias físicas, sumándose a los jugadores ya mencionados o al arquero Unai Simón.

Con todo, estas son las cuotas para el España vs Dinamarca más interesantes:

¿Quién sustituirá a Dani Carvajal en España?

Con rumores de un posible fichaje por parte del Real Madrid para suplir la baja de larga duración de Dani Carvajal, a Lucas Vázquez se le presenta una oportunidad de oro. El gallego siempre cumple y con regularidad puede consolidarse como un jugador indispensable para Ancelotti, lo que es posible que también le devuelva a la selección.

Mientras tanto, Pedro Porro y Óscar Mingueza lucharán por sustituir al lateral madridista en estas fechas 3 y 4 de la UEFA Nations League. Ambos futbolistas están rindiendo a muy buen nivel, pero todo dependerá de las intenciones de De la Fuente. Mingueza es superior técnicamente, pero no tiene el físico del jugador del Tottenham y Dinamarca ataca mucho.

Pero el momento de Óscar Mingueza es magnífico. Con 2 goles y 4 asistencias, está rindiendo mejor que nunca en un Celta de Vigo que este año aspira a meterse en Europa. En el Estadio Enrique Roca de Murcia, este sábado a las 15.45 hora Chile y Argentina saldremos de dudas. ¿Y quién sustituirá a Rodri, eje absoluto de esta selección?

Sin el pundonor de Carvajal, también falta la brújula

Rodri es una pieza clave en cualquier equipo. Es de estos futbolistas que parece que nunca hacen nada, pero que marcan el ritmo del partido. Nunca se complica con el balón en los pies, pero es que, además, es capaz de crear. La baja no solo la va a notar España, es que el Manchester City de Guardiola ya lo está haciendo, mostrándose vulnerable.

Para estos partidos de la UEFA Nations League, Zubimendi es posible que sea el elegido para sustituir a Rodri. Hay una apuesta muy interesante en este sentido, y es que Zubimendi, que promedia 0.4 remates por partido, no habiendo disputado tantos minutos, tiene una línea de más de 0.5 remates en el juego contra Dinamarca a cuota 3.40 a 1 en bet365.

¿Ganará España? Más allá de las apuestas a resultado final

Obviamente, perder a dos de los mejores jugadores en su puesto, bajas a las que se suman las ausencias de Nico Williams y Unai Simón, no es positivo en modo alguno. Con todo, la victoria de España sigue ofreciendo cuotas muy bajas. Es por eso que tal vez uno no quiera asumir el riesgo dada la situación, por eso hay otras apuestas España vs Dinamarca.

Over 2.5 goles en el partido : Aunque Dinamarca no ha cumplido la línea más que 2 veces de los últimos 10 juegos, España lo ha hecho en 7 de los últimos 10. Juega en casa y practica un fútbol lejos de la horizontalidad que tenía con Luis Enrique. Además, las bajas se tomarán también como una oportunidad para reivindicarse.

: Aunque Dinamarca no ha cumplido la línea más que 2 veces de los últimos 10 juegos, España lo ha hecho en 7 de los últimos 10. Juega en casa y practica un fútbol lejos de la horizontalidad que tenía con Luis Enrique. Además, las bajas se tomarán también como una oportunidad para reivindicarse. Dinamarca saca más de 2.5 córners: Tremendo valor en esta apuesta, ya que solo hay que echar un vistazo a los datos. España concedió, con mejores jugadores (Le Normand tampoco estará, por ejemplo) 9 saques de esquina ante Suiza. Dinamarca le hizo 8 a Serbia y 6 a Suiza. A priori, una apuesta que debería salir fácil.

En cuanto a las cuotas a ganador final, España es la máxima favorita. La Final Four se disputará en verano de 2025, por lo que tanto Rodri como Carvajal es posible que lleguen. Sin duda, España está demostrando ser de las mejores selecciones de la actualidad, pero una cuota en torno a 4.5 a 1, en estos momentos, es mejor dejarla descansar unos meses.