Chile vs Brasil

Nuestros expertos de GOAL Chile analizan la baja de Vinícius y el partido de Chile contra Brasil: ¿Es hora de apostar por la verdeamarela?

Vuelven las eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial 2026 y la canarinha está contra las cuerdas en las apuestas Chile vs Brasil. Porque está obligada a ganar si no quiere complicar su clasificación. Y eso que con el nuevo formato de la Copa del Mundo, obtienen clasificación directa los 6 primeros de la tabla. ¿Puede Brasil quedar fuera del Mundial?

La baja de Vinícius es importantísima. El futbolista merengue empezó mal el año, pero ya lleva un mes muy bueno, marcando o asistiendo en casi todos los juegos que disputa. De hecho, viene de anotar un auténtico golazo ante el Villarreal el pasado fin de semana. A la baja de Vinícius se suma la de Militão. ¿Qué nos dicen las apuestas Chile vs Brasil?

Eliminatorias sudamericanas: Cuotas Chile vs Brasil

Las bajas de Brasil pueden ser determinantes para el partido contra Chile. Sin embargo, La Roja también sufre bajas importantes, como la Gabriel Suazo, Marcelino Núñez o la leyenda Alexis Sánchez. Con todo, Brasil sigue siendo la favorita para el partido, y a cuotas bastante interesantes. Porque Brasil nunca se ha perdido una Copa del Mundo. ¿Será esta vez?

Andreas Pereira sustituirá a Vinícius Junior

Una vez confirmada la baja de Vinícius por una supuesta lesión en las cervicales, Dorival Júnior ha convocado de emergencia a Andreas Pereira. El atacante del Fulham será el sustituto del extremo blanco, aunque tal vez no juegue de titular. Tengamos en cuenta que la nómina de futbolistas ofensivos de la canarinha es abrumadora y de mucho talento.

A Vinícius Junior se le suman otras bajas importantes, como la del arquero del Liverpool, Alisson Becker, así como la de otro futbolista del Real Madrid: Éder Militão. Con todo, Brasil sigue siendo la gran favorita en las apuestas Chile vs Brasil. Recordemos solo unos cuantos nombres de la convocatoria: Gabriel Martinelli, Rodrygo, Savinho y Endrick.

Raphinha, el gran tapado

A la posible titularidad de Rodrygo y Endrick en ataque se puede sumar el verdadero sustituto de Vinícius Júnior: Raphinha. El jugador del F.C. Barcelona está probablemente en el mejor momento de su carrera. De hecho, aunque el año pasado disputó 37 juegos, en el Barça de Xavi era más un segundo espada, con apariciones demasiado intermitentes.

¡Pero con Flick ha renacido! Su balance en lo que llevamos de temporada es sencillamente espectacular:

Juegos : 11.

: 11. Goles : 6.

: 6. Asistencias: 6.

Pero no son sus números los que pueden hacer olvidar a Vinícius Júnior, sino su actitud. Los que siguen LaLiga EA Sports se habrán dado cuenta de que el ex del Leeds no solo anota y asiste, sino que corre y corre, defendiendo y presionando para ayudar a su equipo a recuperar la pelota lo antes posible. Su competitividad puede ser diferencial ante Chile.

Rendimiento reciente de Brasil fuera de casa

Las cuotas 1.66 a 1 en 1xBet Chile otorgan una probabilidad del 60 % para los brasileños. Sin embargo, de los últimos 5 juegos fuera de Brasil, incluidos amistosos de preparación de cara a la Copa América 2024, los chicos de Dorival Júnior solo han ganado 2 juegos. Uno de ellos fue contra Inglaterra en marzo, y otro frente a México con gol en el minuto 96.

Su último juego oficial fue ante Paraguay hace un mes. Y salieron derrotados. Asimismo, de los últimos 5 juegos en las eliminatorias sudamericana, Brasil solo ha ganado 1, perdiendo los otros 4. Con esta situación presente, puede parecer un error confiar en la pentacampeona, pero es que Chile está todavía peor, con una capacidad ofensiva nula.

¿Qué dice el h2h entre Chile y Brasil de cara a las apuestas?

Una de las claves para las apuestas Chile vs Brasil es la de echar un vistazo al histórico entre ambos. Sin embargo, solo hay un enfrentamiento reciente en Chile contra Brasil, de 2021, y que se saldó con 0-1 a favor de la verdeamarela. Hay otros tres juegos en Chile, con 1 victoria para cada uno y 1 empate, pero de los años 2015 hacia atrás.

Con respecto al último partido oficial entre ambos, fue en 2022 en una Brasil en la que todavía estaba Neymar. Ese partido terminó con goleada 4-0 a favor de Brasil. La clave acá está en observar el pobre rendimiento de Chile (4 goles a favor por 12 en contra). Asimismo, la necesidad de Brasil y la mayor capacidad para competir de ellos debe imponerse.