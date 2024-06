¡Brasil contra las cuerdas! Se enfrenta a Paraguay en la Copa América y debe ganar (28/06/24)

Nuestros expertos de GOAL Chile analizan el juego Brasil vs Paraguay de la Copa América 2024 para este viernes 28 de junio de 2024.

Brasil buscará reivindicar su actuación en el debut de la Copa América e intentará derrotar a Paraguay para conseguir su primera victoria en el certamen. Los albirrojos vienen de caer en un partido ajustado, pero siguen mostrando muy poco fútbol. En tanto, los pentacampeones decepcionaron ante un rival débil y con un Vinicius Jr que podría ceder terreno en el camino al Balón de Oro.

Colombia venció 2-1 a los paraguayos en el debut. Los cafeteros no tuvieron mayores complicaciones para vencer al elenco de Daniel Garnero, que no puede encontrar la fórmula para su equipo. Ahora, Paraguay tendrá una difícil tarea al enfrentar a los brasileños, que pese a no pasarle por encima a los costarricenses, son los principales candidatos a avanzar a la siguiente fase en el Grupo D.

La Verdeamarelha tuvo a un apagado Vinicius Jr frente a los centroamericanos. El delantero del Real Madrid, y uno de los principales candidatos a ganar el Balón de Oro, no tuvo su mejor partido e incluso fue sustituido a los 70 minutos. Pese a tener mucha más posesión, las ocasiones claras fueron pocas y no contaron con fortuna para romper el cero, incluso les anularon un gol de Marquinhos durante la primera parte.

Brasil debe empezar a demostrar mucho más si piensa ser líder de su grupo y pelearle el trofeo a Argentina o Uruguay, que son los equipos que han mostrado mayor nivel en el certamen.

Brasil gana y hay más de 1,5 goles en el partido - cuota 1,60 en Betano

Brasil con -3 en handicap de córners - cuota 1,83 en Betano

Paraguay será el equipo con más tarjetas - cuota 1,60 en Betano

Todas las cuotas son cortesía de Betano, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios

Comienza el carnaval en Estados Unidos

Brasil venía demostrando un buen juego con sus suplentes en los encuentros amistosos previos a la Copa América. Con México lo ganaron en el último minuto por 3-2 y con Estados Unidos, ya con una oncena un poco más titular, igualaron 1-1.

En el debut contra Costa Rica no se vieron sobrepasados en ningún momento, pero les faltó ser más efectivos de cara a portería. De los 19 tiros solo 3 fueron al arco, por lo que con un poco más de puntería el duelo pudo terminar en una goleada brasileña.

Es por esto que la Verdeamarelha, con sus delanteros más acertados como lo son frecuentemente, son los principales favoritos a llevarse sin problemas el duelo contra un Paraguay que no tiene rumbo ni en Clasificatorias ni en esta Copa América.

Artillería brasileña y pierna fuerte de Paraguay

Frente a Costa Rica los brasileños tuvieron un 74% de posesión y se espera que contra Paraguay ese dominio de juego se repita. La mayoría de los ataques pasarán por los pies de los pentacampeones, quizás no con los 19 tiros al arco que tuvieron contra los centroamericanos, pero si muy superiores a su rival.

Pasar gran cantidad de tiempo en el campo contrario, en busca del gol, muchas veces repercute en una elevada cantidad de tiros de esquina, como en el debut que los brasileños llegaron a 7 córners a favor. En cambio, pese a tener pasajes de ataque contra Colombia, los paraguayos no generaron por las bandas y apenas llegaron a 3 tiros de esquina.

Además, este control de juego hace a los rivales recurrir a faltas para intentar cortar el juego fluido del rival. Así lo hizo Paraguay, que contra Colombia intentó cortar el buen juego cafetero con pierna brusca, lo que les generó 2 tarjetas amarillas. Costa Rica sufrió lo mismo contra Brasil y acabaron con 2 amonestados también.