bet365 fútbol: Cómo apostar al deporte rey en el operador

Nuestros expertos de GOAL Chile te traen un análisis del apartado bet365 fútbol: ¡Aprende cómo apostar en bet365 a fútbol!

El deporte rey está en boca de todos, también de los apostantes que eligen bet365 fútbol para apostar, pues es muy completa. Porque apostar en bet365 a fútbol no solo te permite disfrutar de los mejores eventos futbolísticos del mundo, sino acceder también a cientos y cientos de mercados. ¡Te contamos todo sobre las apuestas de fútbol en bet365!

Y recuerda que con el código bonus bet365 para Chile puedes empezar a jugar con un extra en este y otros partidos.

bet365 fútbol 2024: ¿Cuál es el bono de bienvenida?

Si completas el bet365 registro hoy mismo, puedes empezar a jugar con un bono de bienvenida bet365 fútbol. Pero es que el apartado para apostar en bet365 a fútbol incluye otras herramientas muy útiles más allá del bono de bienvenida. Toma buena nota, ya que con ellas, la experiencia de apuestas de fútbol en bet365 desde Chile es superlativa:

bet365 Chile Descripción de la oferta Juega ya Bono de bienvenida 100% extra respecto a tu primer depósito hasta $30 USD extras ¡Visita bet365! 2 goles de ventaja Si el equipo por el que apuestas se adelanta por 2 goles, ganas tu apuesta por adelantado ¡Visita bet365! Garantía por sustitución Si el jugador por el que has apostado es sustituido antes del medio tiempo, tu apuesta será reembolsada ¡Visita bet365!

Bono de bienvenida del operador

Esta casa de apuestas te recibe con un bono de bienvenida del 100% extra en créditos de apuesta hasta $30 USD. Una de sus principales ventajas es la facilidad de liberación, pues sus requisitos de apuesta son muy laxos. En cuanto a las desventajas del bono de bienvenida bet365 para Chile, los créditos de apuesta no forman parte de las ganancias.

¿Cómo conseguir el bono de bienvenida en bet365 Chile?

Obtener el bono de bienvenida bet365 fútbol es bien sencillo, ya que apenas debes seguir estos pasos:

Accede al operador a través de uno de nuestros enlaces directos.

Pulsa sobre la opción REGISTRARSE situada en la parte superior derecha de la pantalla.

Rellena los campos del formulario con la información que se te solicite. Si tienes un código bonus bet365, ¡inclúyelo en la casilla correspondiente!

Acepta los términos y condiciones, confirma que eres mayor de edad y completa el registro bet365.

Haz un primer depósito válido y el operador te lo dobla hasta $30 USD en créditos de apuesta.

Recuerda que para poder completar los bet365 retiro, deberás verificar tu identidad con el equipo de soporte de la plataforma.

Términos y condiciones del bono de bienvenida para deportes

Como cualquier oferta de bienvenida del sector de las apuestas deportivas online, el bono bet365 fútbol en créditos de apuesta también presenta una serie de requisitos. No son solo para activar el bono, sino también para liberarlo. Acá recogemos algunos de los aspectos más importantes, pero visita el operador para ahondar en los términos y condiciones.

Debes apostar el primer depósito en una o varias apuestas en los 30 días posteriores a la solicitud de la oferta.

Las apuestas deben ser simples o combinadas, incluyendo, al menos, una selección con cuotas 1.20 a 1.

Los créditos de apuesta del bono de bienvenida bet365 para Chile no forman parte de las ganancias.

En caso de que tu cuenta permanezca inactiva durante 90 días al hilo, perderás tus créditos de apuesta y estos serán eliminados de tu cuenta.

Cómo apostar en bet365 a fútbol en 2024

Hacer apuestas de fútbol en bet365 desde Chile es muy fácil. Para empezar, cuentas con la ventaja de poder apostar en bet365 fútbol tanto desde computadora como desde la bet365 app. El proceso es prácticamente idéntico en ambas opciones (salvo porque el formato de pantalla puede disponer los accesos en lugares diferentes). Cómo apostar en bet365 a fútbol:

Tras iniciar sesión en el operador, navega por los menús (lateral izquierdo, desplegable en la app, o central).

Busca el apartado fútbol (recuerda que dispones de un acceso directo a los mejores eventos bet365 fútbol).

Cuando encuentres el evento deseado, puedes apostar al 1X2. Si quieres ver el resto de mercados, pulsa sobre el juego.

Elige una cuota para activar el boleto de apuestas. En el boleto de apuestas, debes indicar la cantidad de plata que deseas arriesgar.

¡Coloca la apuesta y suerte! Puedes hacer un seguimiento de tus apuestas fútbol en el apartado MIS APUESTAS.

Desde el apartado MIS APUESTAS, puedes cerrar la apuesta en caso de que la función esté disponible. El cierre es parcial o total con la posibilidad de activar el cierre automático. Si quieres hacer una combinada, incluye más cuotas en el boleto pulsando en ellas. Recuerda que con cuotas de un mismo evento, debes usar la función CREAR APUESTA.

Los mejores eventos de fútbol para apostar en bet365

Esta plataforma destaca por abarcar prácticamente cualquier evento futbolístico que te puedas imaginar. Sí, no solo hay apuestas Campeonato Nacional Chile o apuestas UEFA Champions League, sino que también puedes apostar a la liga de Burundi, India, Nigeria o Corea del Sur. ¡De locos! Estos son los mejores eventos de fútbol para apostar en bet365:

¿Qué mercados de apuestas fútbol hay disponibles en el operador?

La cantidad de mercados en bet365 para Chile es abrumadora, especialmente si te gustan las apuestas a largo plazo. Puedes hacer apuestas máximo goleador, ganador final o incluso apuestas ganador Balón de Oro, entre otras muchas opciones. En cuanto a los juegos, las apuestas de fútbol en bet365 incluyen una cantidad amplia de mercados:

1X2

Doble oportunidad

Mercados de jugador

OVER/UNDER de goles

Apuestas a tiros de esquina, tarjetas, saques de banda…

Apuestas con hándicap

Ambos equipos anotarán (SÍ/NO)

Ganará remontando (SÍ/NO)

Descanso final

¡Y decenas de opciones más!

Cómo son las cuotas en bet365 para apostar a fútbol

Las cuotas son imprescindibles a la hora de apostar. Encontrar buenas cuotas es clave para obtener beneficios apostando a medio-largo plazo. bet365 fútbol ofrece cuotas muy competitivas, pero tenemos que ser honestos: NO siempre van a ser las más altas. Pero es algo normal, ya que las cuotas son dinámicas, se van ajustando por diversas variables.

¿Y cómo son las cuotas para apostar en bet365 a fútbol? Indican una probabilidad. Para detectar dicha probabilidad porcentualmente, toma uno y divídelo entre la cuota para multiplicar el resultado por cien. Si tu estudio arroja un porcentaje superior, es una cuota con valor. Las cuotas están bajo el mercado anunciado y junto al pronóstico correspondiente.

Tipos de cuotas en bet365

Las cuotas en el operador dependen del tipo de mercado. Por ejemplo, las cuotas a mercados de largo plazo, como máximo goleador del torneo o ganador final de la competición, son más altas que otras cuotas de fútbol. Esto refleja una menor probabilidad de acierto. Sin embargo, algunas cuotas ganador final, entre otras, merecen la pena.

Tienes también las cuotas a los cientos de mercados que ofrece cada juego. Las cuotas más comunes son al 1X2. Hay una variante de este mercado: DOBLE OPORTUNIDAD. Acá, las cuotas se ven reducidas, porque el mercado cubre dos opciones del 1X2, pero hay mayor margen de error. Además, hay cuotas sencillas y cuotas para apuestas combinadas:

Cuotas sencillas : Una cuota vinculada a una sola selección o pronóstico.

: Una cuota vinculada a una sola selección o pronóstico. Cuotas combinadas: Es la cuota derivada de la combinación de varios pronósticos (se obtiene al multiplicar cada cuota por la siguiente añadida).

También hay que diferenciar entre las cuotas anticipadas y las cuotas en vivo:

Cuotas anticipadas : Son menos dinámicas, cambiando únicamente cuando entra mucho dinero en una dirección o se producen variables que afectan directamente a las probabilidades (por ejemplo, que Colo-Colo pierda por lesión a Arturo Vidal o Universidad Católica pierde por sanción para su próximo juego a Fernando Zampedri).

: Son menos dinámicas, cambiando únicamente cuando entra mucho dinero en una dirección o se producen variables que afectan directamente a las probabilidades (por ejemplo, que Colo-Colo pierda por lesión a Arturo Vidal o Universidad Católica pierde por sanción para su próximo juego a Fernando Zampedri). Cuotas en vivo: Son mucho más dinámicas, cambiando constantemente para adaptarse al desarrollo del evento. Las cuotas a la victoria del Real Madrid, si se pagan 1.90 con 0-0, si los blancos marcan, estas cuotas a la victoria del club madrileño caería ostensiblemente a cuotas 1.30 a 1 o incluso inferiores.

¿En qué fijarse a la hora de apostar en las cuotas del operador?

A la hora de hacer apuestas de fútbol en bet365 desde Chile, hay que fijarse en una serie de aspectos con relación a las cuotas. Estos te ayudarán a hacer mejores apuestas bet365 fútbol, pero también son aplicables a otros deportes:

Si vas a usar cuotas combinadas, no incluyas más de 4 o 5 selecciones en el boleto. Es más difícil acertar una cuota 2.50 a 1 combinada que una cuota 2.50 a 1 sencilla.

Huye de las cuotas a superfavoritos. En algunos países se conocen como chiqicuotas. Son cuotas 1.20 a 1 o inferiores. Exigen una ratio de acierto muy alta.

Aprovecha los créditos de apuestas en cuotas altas con valor, ya que al no formar parte de las ganancias, unas cuotas inferiores a 2 a 1 apenas te darán rendimiento.

En el menú lateral izquierdo tienes un acceso directo a cuotas inferiores 2 a 1, es decir, a favoritos. Ahí se recogen innumerables eventos bet365 fútbol, pero también a otros deportes. Como siempre, la recomendaicón es buscar cuotas 1.50 a 1 aunque sean inferiores a 2 más que ir a por cuotas fútbol chileno o de otro país muy bajas (engañan).

Apuestas en vivo en el operador: Función TV

El fútbol es un deporte muy popular y tener la opción de apostar en bet365 fútbol con imágenes en vivo es magnífico. ¿Se puede? Sí, aunque, lógicamente, en esta casa de apuestas no tendrás acceso a imágenes en vivo de la Copa Libertadores o la UEFA Champions League. Sin embargo, es posible que sí tengas acceso a imágenes de…

Bundesliga.

Ligue 1.

Torneos de copa de las grandes ligas.

Brasileirao.

Apuestas fútbol e-Sports.

Colombia (Categoría A).

Liga Profesional Argentina.

¡Y otras muchas competiciones!

Por supuesto, la función TV de bet365 puede presentar restricciones geográficas. Es por ello que es buena idea consultar la programación del servicio de streaming de bet365 en Chile. Así no te llevarás sorpresas. Por lo demás, ten cuidado con las cuotas en vivo, que cambian con el transcurso del evento, lo que puede hacer que tomes malas decisiones.

bet365 fútbol 2024: FAQ

Ahora que sabes cómo funciona bet365 fútbol, es posible que continúes con dudas. Dispones de un servicio de atención al cliente donde destaca el chat en vivo. Activo 24/7, es la mejor opción para solucionar prácticamente cualquier tipo de problema en unos minutos. Pero también te echamos una mano con la siguiente sección de preguntas frecuentes:

¿Cuáles son los mercados disponibles en el operador para apostar a fútbol?

Los mercados disponibles para apostar a bet365 en el operador son muchos. Tienes mercados clásicos como el mercado de resultado final, 1X2 o doble oportunidad, pero también otros mercados más inusuales:

Crear apuesta para hacer tu combinada personalizada.

Apuestas tiros de esquina;

Tarjetas;

Mercados de jugador;

Especiales (remontadas, ganará ambas mitades, gol en propia meta, número de remates…);

Apuestas a minutos (por ejemplo, habrá gol antes del minuto 15);

Apuestas con hándicap;

¡Y cientos de opciones más!

¿Es mejor apostar por los favoritos o apostar por los no favoritos?

Las casas de apuestas prefieren que los jugadores apuesten a los no favoritos, ya que, aunque son cuotas más altas, no suele entrar tanto dinero, por lo que salen ganando. Sin embargo, como apostante, lo más rentable es apostar por los no favoritos. Para ello, debes buscar cuotas con valor, es decir, cuyas probabilidades estén mal ajustadas a la baja.

¿Cómo se determinan los favoritos en apuestas?

Las cuotas para bet365 fútbol a los favoritos se colocan mediante el uso de inteligencia artificial y un algoritmo que estudia millones de datos: rachas recientes, h2h histórico, estados de forma de cada jugador, referí del juego, grado de motivación, lesiones… Posteriormente, las cuotas las ajustan traders profesionales con base en su conocimiento y noticias de última hora.