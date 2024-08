Crear apuesta en bet365: Cómo crear tu apuesta paso a paso

Nuestros expertos de GOAL Chile te explican cómo crear apuesta en bet365 de forma fácil y sencilla. ¡Aprende a usar la función BET BUILDER!

Cuando hablamos de las mejores casas de apuestas deportivas chilenas, bet365 está siempre en el debate. Porque es un operador completo en todos los sentidos. De hecho, ofrece probablemente la mejor herramienta BET BUILDER o CREAR APUESTA. Junto al código bonus bet365 es todavía más aprovechable. Analizamos a continuación cómo crear apuesta en bet365 fácil y rápido desde Chile.

¿Qué es la herramienta CREAR APUESTA?

Desde hace ya bastantes años, las mejores casas de apuestas chilenas y también de otros países incorporan esta función. También conocida como herramienta BET BUILDER, es una función que permite hacer apuestas combinadas con selecciones de un mismo evento. Es decir, puedes combinar cuotas de un mismo juego, tipo, Colo-Colo vs Coquimbo Unido:

Gana Colo- Colo a cuota 1.70 a 1.

Ambos equipos anotan (SÍ) a cuota 1.83 a 1.

Más de 2.5 goles a cuota 1.90 a 1.

Los pronósticos anteriores son cuotas de mercados pertenecientes al mismo juego Colo-Colo vs Coquimbo Unido. Normalmente, no puedes combinar selecciones de un mismo juego. Sin embargo, con la herramienta CREAR APUESTA, puedes hacer apuestas combinadas con pronósticos de un mismo juego. En este caso, la cuota final sería: 6.06 a 1.

Cómo crear una apuesta en bet365 desde Chile

La herramienta bet365 CREAR APUESTA es una función que otorga gran versatilidad al operador, abriendo nuevos caminos de apuestas. Si estás familiarizado con las apuestas combinadas, no tendrás problema alguno para entender la herramienta CREAR APUESTA. Eso sí, no viene de más repasar nuevamente cómo crear una apuesta en bet365 en Chile.

Guía paso a paso para usar la función bet365 crear apuesta

Desde 2018, no hay casa de apuestas online de calidad que no ofrezca la función CREAR APUESTA. Cierto que en muchos países de Latinoamérica se conoce como BET BUILDER, pero bet365 sigue manteniendo el mismo nombre para la herramienta que usa en España. ¿Y cómo crear una apuesta en bet365? Fácil si sigues esta guía bet365 crear apuesta:

Inicia sesión en tu cuenta de usuario y busca el evento de tu interés (recuerda haber completado primero el bet365 registro). Pulsa sobre el evento para desplegar todos los mercados disponibles. Desde el apartado de mercados activos, busca la pestaña CREAR APUESTA. La pestaña CREAR APUESTA (parte superior central), desplegará los mercados del evento que se pueden combinar. Ve eligiendo las cuotas que quieres combinar. Por ejemplo, nos basamos en un partido del Campeonato Nacional Chileno Deportes Copiapó vs Huachipato: Marca Mario Briceno + Gana Huachipato + Ambos equipos anotarán (NO). En este caso, combinas 3 pronósticos para una cuota combinada especial. Ahora, indica en el boleto CREAR APUESTA en bet365 que se habrá activado la cantidad que quieres arriesgar. ¡Coloca tu apuesta y a esperar!

Recuerda que puedes consultar el estado de tu apuesta en el apartado MIS APUESTAS. Además, es posible combinar un pronóstico hecho con la herramienta bet365 crear apuesta con otros pronósticos. Por ejemplo, a esta propuesta Deportes Copiapó vs Huachipato podrías sumarle la victoria de Djokovic en un partido de tenis. ¡Pero no seas avaricioso!

Al crear una apuesta en bet365: ¿Se puede utilizar la función CERRAR APUESTA?

Otra función que incluyen las mejores casas de apuestas online de Chile es la herramienta CERRAR APUESTA. En el caso de bet365 para Chile, es tal vez la mejor de la industria, pues permite cierres parciales o automáticos, algo que muy pocos operadores contemplan. ¿Pero se puede usar la opción cerrar apuesta con la función crear apuesta en bet365?

La respuesta es que sí. De hecho, se puede cerrar la apuesta creada con la herramienta bet365 crear apuesta nada más colocarla. Esto es muy útil en casos de error a la hora de pronosticar. Eso sí, si el evento está desarrollándose, es posible que haya momentos en los que la opción cerrar apuesta no esté disponible. Consúltalo en el apartado MIS APUESTAS.

¿Qué mercados puedo elegir al crear apuesta?

Para empezar, hay que tener en cuenta que la herramienta CREAR APUESTA se centra, principalmente, en básquetbol, tenis y fútbol. Asimismo, puede estar disponible en otros deportes, como, por ejemplo, balonmano o hockey. El número de mercados disponible para apostar dependerá del momento en que hagas la apuesta y del propio evento al que se apuesta.

Por ejemplo, analizando en el operador otro juego del Campeonato Nacional de Chile, exactamente el Unión la Calera vs Palestino, observamos los siguientes mercados para crear apuesta en bet365:

Mercado de goleador;

Resultado;

Ambos equipos anotarán;

Doble oportunidad;

OVER/UNDER goles;

Córners;

Descanso/Resultado final;

Marcador exacto;

Mitad con mayor número de goles;

Equipo (especiales);

Margen de victoria;

Goles (impar/par).

Obviamente, este es un ejemplo de cómo apostar en bet365 en fútbol, por lo que los mercados cambian a la hora de crear apuesta en bet365 a deportes como tenis y básquetbol. Fíjate también en la liquidez e importancia del encuentro. Por ejemplo, para el partido de Supercopa de Europa entre Real Madrid y Atalanta, la opción crear apuesta bet365 incluía casi el triple de opciones que este.

¿Puedo hacer apuestas múltiples con la función crear apuesta en bet365?

Como ya hemos dicho anteriormente, la opción crear apuesta en bet365 está disponible para hacer apuestas combinadas. Es decir, puedes hacer tus pronósticos con la herramienta crear apuesta en bet365 y luego sumar otras selecciones de otros esventos a ese boleto, como, por ejemplo, la victoria simple del Real Madrid o un OVER de puntos en un juego NBA.

Eso sí, no te dejes engañar a la hora de usar crear apuesta en bet365. En el ejemplo que hemos puesto, no estás combinando 3 opciones, sino 2 más todas las que incluyas en tu apuesta hecha con la herramienta crear apuesta en bet365. Y ya sabes que las apuestas combinadas es mejor reducirlas a unas 3 opciones como mucho para reducir el azar.

Preguntas frecuentes sobre crear apuesta en bet365 en Chile

Hemos cubierto todos los aspectos relacionados con la herramienta crear apuesta en bet365, aunque tal vez continúes con algunas dudas. Obviamente, dispones de un magnífico servicio de atención al cliente en el propio operador. Pero si todavía no quieres invertir tiempo consultándoles, recogemos a continuación un FAQ sobre crear apuesta en bet365:

¿En qué deportes está disponible la herramienta crear apuesta en bet365?

Según la página del propio operador, actualmente, bet365 en Chile permite usar la herramienta crear apuesta en bet365, ya sea en PC o desde bet365 app, en las siguientes disciplinas deportivas:

Fútbol

Tenis

Baloncesto

Fútbol americano

Béisbol

Rugby Union

Rugby League

Hockey sobre hielo

Fútbol australiano

Boxeo

MMA

Críquet de 'overs' limitados

Fórmula 1 (solo anticipadas)

Balonmano (solo anticipadas)

¿Cuántos mercados se pueden incluir al utilizar la función bet365 crear apuesta?

En las apuestas creadas con la función crear apuesta en bet365, se pueden incluir un máximo de 12 opciones por evento. Además, en mercados como el de jugador, se pueden incluir un total de 6 y 6 por equipo. Por ejemplo, en un juego internacional Argentina vs Chile, en el mercado de tarjetas, podrás incluir hasta 6 futbolistas argentinos y 6 chilenos.

¿Se puede utilizar la función EDITAR APUESTA junto a la opción CREAR APUESTA en bet365?

Actualmente, si haces una apuesta mediante la función crear apuesta en bet365, no podrás editarla. Eso sí, si has cometido un error y el evento todavía no ha comenzado, podrás cerrar la apuesta por el total de lo invertido y repetirla para hacer la apuesta correcta. En este sentido, el operador de origen británico es de los mejores conservando el valor jugado.

¿Qué pasa si un jugador incluido en el pronóstico no participa del juego?

Se aplican las mismas políticas que en las apuestas estándar. Es decir, si un jugador por el que has apostado no participa del juego, se anulará la apuesta. En el caso de las apuestas que incluyan un pronóstico de esta naturaleza, se descontará de la cuota global (recálculo de cuotas), pudiendo todavía obtener beneficios si se aciertan el resto de selecciones de la opción crear apuesta.

¿Qué ocurre si una apuesta a fútbol australiano termina con un DEAD HEAT?

De haber realizado apuestas fútbol australiano con un pronóstico hecho con la herramienta crear apuesta en bet365 Chile, si el partido termina en empate DEAD HEAT, las ganancias se dividen entre el número de participantes que han empatado. Por ejemplo, si dos jugadores han empatado en el mayor número de disposals, recibirás la mitad de ganancias.