El equipo de GOAL Chile te trae toda la información necesaria para disfrutar de las apuestas Copa América 2024 en las mejores casas de apuestas.

Es, sin lugar a dudas, que el torneo de fútbol más importante de este 2024 para las selecciones de este lado del planeta. Con la Copa América Estados Unidos 2024 a la vuelta de la esquina son varias las interrogantes que nos hacemos sobre cómo apostar y cuáles son las opciones más interesantes para sacar provecho de nuestros conocimientos.

El día de hoy te traemos una guía detallada sobre las ofertas, predicciones y cuotas de los posibles ganadores del título más importante de continente. Seguramente Argentina, último campeón del mundo en Qatar 2022, es la principal amenaza de todos, aunque siempre alguno que otra sorpresa se puede colar entre los candidatos. Acá todo lo que necesitas saber.

¿Cuándo se juega la Copa América 2024?

La edición 48° de la Copa América se jugará en Estados Unidos entre los días 20 de junio y 14 de julio de este año. Con 16 equipos participantes el torneo no sólo tendrá equipos de la Conmebol, como es tradicional, sino que también lo jugarán los equipos de la Concacaf, haciendo del mismo un evento de altísimo nivel.

En total son 14 los estadios dispuestos por la organización para la realización del campeonato, los cuales son los siguientes:

Atlanta – Mercedes-Benz Stadium (71.000 espectadores)

Santa Clara – Levis Stadium (72.840 espectadores)

Charlotte – Bank of America Stadium (74.479 espectadores)

Glendale – State Farm Stadium (63.400 espectadores)

Iglewood – SoFi Stadium (70.000 espectadores)

Houston – NRG Stadium (72.220 espectadores)

Orlando – Explora Stadium (25.500 espectadores)

Austin – Q2 Stadium (20.738 espectadores)

East Rutherford – MetLife Stadium (82.500 espectadores)

Paradise – Allegiean Stadium (65.000 espectadores)

Kansas City – Arrowhead Stadium (79.451 espectadores)

Kansas City – Childrens Mercy Park (18.467 espectadores)

La final se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami el día 14 de julo del 2024 a las 20.00 hora de Chile continental.

Las apuestas más populares de la Copa América 2024

Con la información de las fechas y sedes disponibles, estudiemos algunas de las apuestas que pueden llegar a ser populares durante la realización del torneo de selección más importante del continente. Recuerda que mientras mayor sea tu conocimiento sobre los distintos aspectos del Torneo, mayores serán las chances que tengas de sacarle provecho a tu jugada.

Apuestas a los Clasificados del Grupo

En esta sección se puede jugar a cuál será el ganada de cada uno de los grupos, o si una selección pasará o no la segunda fase del campeonato. Por ejemplo, en el Grupo A la opción de que Chile terminará en la primera posición tiene una cuota de 7.00, ósea multiplica siete veces lo apostado.

Apuestas al Ganador Absoluto

Acá una opción para los que sienten el poder de predecir al campeón de la Copa América 2024. La opción de apuestas a largo plazo te permitirá hacer una jugada de quien terminará el 14 de julio levantando el trofeo más importante del continente. Acá las cuotas de los tres candidatos principales de Betano:

Argentina - 2.75

Brasil – 3.00

Uruguay – 7.50

Otras apuestas especiales a Largo Plazo

Actualmente en el sitio web de Betano se encuentran disponible las siguientes opciones de apuestas a largo plazo para la Copa América 2024:

Ganador Absoluto Doble Oportunidad: Te permite elegir dos opciones de posibles ganadores del título continental.

Llega a la final: Te permite apostar por si un equipo se meterá en la final del 14 de julio de la Copa América 2024.

Llega a las semifinales Chile: Esta oferta está pensada para los hinchas de La Roja. Te permite apostar por si la selección de Ricardo Gareca se meterá entre los mejores cuatro de la Copa América 2024.

Más datos sobre la Copa América Estados Unidos 2024

Hasta ahora revisamos algunas posibilidades interesantes para poder realizar tus jugadas durante la Copa América 2024, pero vamos más al detalle. Cuáles son los equipos que estarán presentes, los grupos y cuáles son las mayores figuras a seguir durante la competición los repasamos acá:

Equipos participantes y grupos

Tal como te lo decía serán 16 las selecciones de la Conmebol y Concacaf que disputarán el cetro del mejor de América que actualmente ostenta Argentina en sus vitrinas luego del título obtenido el 2021 ante Brasil en el Estadio Maracaná.

Acá la lista de los participantes de la edición 2024:

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Estados Unidos

Jamaica

México

Panamá

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

Canada / Trinidad y Tobago

Costa Rica / Honduras

Los 6 equipos de Concacaf se clasificarán a través de la Concacaf Nations League 2023/24. Tras la conclusión de la Fase de Grupos, los campeones y subcampeones de grupo de la Liga A avanzaron a los Cuartos de Final, donde quedaron emparejados con los cuatro primeros clasificados de la Concacaf Nations: México vs Honduras, Estados Unidos vs Trinidad y Tobago, Canadá vs Jamaica y Costa Rica vs Panamá.

Los otros dos participantes de la Concacaf serán confirmados después de un Play-In entre los perdedores de los cuartos de final. Este Play-In tendrá lugar en marzo de 2024.

Para ordenar los cuatro grupos con cuatro equipos cada zona los organizadores realizaron un sorteo oficial el día 7 de diciembre del 2023 en el James L. Knight Center de Miami, Estados Unidos. La primera fase quedó ordenada de la siguiente forma:

Grupo A

Argentina | Perú | Chile | Canadá o Trinidad y Tobago

Grupo B

México | Ecuador | Venezuela | Jamaica

Grupo C

Estados Unidos | Uruguay | Panamá | Bolivia

Grupo D

Brasil | Colombia | Paraguay | Costa Rica o Honduras

Formato de juego

Como lo ves son cuatro grupo de cuatro equipos cada uno. De cada una de esas zonas se clasificarán directamente a la ronda de los cuartos de final los de primeros de cada una. Osea, tras el desarrollo de la primera fase, ocho equipos se clasificarán y otras ocho selecciones tendrán que armar sus maletas y volver a casa.

Los partidos de la ronda de grupos se disputarán entre el 20 de junio y el 2 de julio. Tras unos días de descanso, los cuartos de final se jugarán el 4, 5 y 6 de julio. Como te lo decíamos, la gran final del campeonato se jugará el 14 de julio en Miami, mientras que el choque para definir el tercer lugar se disputará en Charlotte un día antes de la final.

Calendario de la Copa América 2024

Toma un lápiz y un papel porque llegó el momento que te programes para poder disfrutar de la mayor cantidad de partidos de este torneo que promete ser el Torneo de fútbol del conteniente americano en este 2024. Acá la programación completa del campeonato:

FASE DE GRUPOS

Jueves 20 de junio

Argentina vs. Canadá o Trinidad y Tobago. Mercedez-Benz Stadium, Atlanta, Georgia.

Viernes 21 de junio

Perú vs. Chile. AT&T Stadium, Arlington, Texas.

Sábado 22 de junio

México vs. Costa Rica u Honduras NRG Stadium, Houston, Texas.

Ecuador vs. Venezuela. Levi’s Stadium, Santa Clara, California.

Domingo 23 de junio

Uruguay vs. Panamá. Hard Rock Stadium, Miami, Florida.

Estados Unidos vs. Bolivia. AT&T Stadium, Arlington, Texas.

Lunes 24 de junio

Colombia vs. Paraguay. NRG Stadium, Houston, Texas.

Brasil vs. Jamaica. SoFI Stadium, Inglewood, California.

Martes 25 de junio

Chile vs. Argentina. MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey.

Perú vs. Canadá o Trinidad y Tobago. Children’s Mercy Park, Kansas City.

Miércoles 26 de junio

Ecuador vs. Costa Rica u Honduras. Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada.

Venezuela vs. México. SoFI Stadium, Inglewood, California.

Jueves 27 de abril

Uruguay vs. Bolivia. MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey.

Panamá vs. Estados Unidos. Mercedez-Benz Stadium, Atlanta, Georgia.

Viernes 28 de junio

Colombia vs. Jamaica. State Farm Stadium, Glendale, Arizona.

Paraguay vs. Brasil. Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada.

Sábado 29 de junio

Argentina vs. Perú. Hard Rock Stadium, Miami, Florida.

Canadá o Trinidad y Tobago vs. Chile. Exploria Stadium, Orlando, Florida.

Domingo 30 de junio

Costa Rica u Honduras vs. Venezuela. Q2 Stadium, Austin, Texas.

México vs. Ecuador. State Farm Stadium, Glendale, Arizona.

Lunes 1 de julio

Bolivia vs. Panamá. Exploria Stadium, Orlando, Florida.

Estados Unidos vs. Uruguay. Geha Field Stadium, Kansas City.

Martes 2 de julio

Jamaica vs. Paraguay. Q2 Stadium, Austin, Texas.

Brasil vs. Colombia. Levi’s Stadium, Santa Clara, California.

CUARTOS DE FINAL

Jueves 4 de julio

1 Grupo A vs. 2 Grupo B. NRG Stadium, Houston, Texas

Viernes 5 de julio

1 Grupo B vs. 2 Grupo A. AT&T Stadium, Arlington, Texas

Sábado 6 de julio

1 Grupo D vs. 2 Grupo C. State Farm Stadium, Glendale, Arizona.

1 Grupo C vs. 2 Grupo D. Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada.

SEMIS

Martes 9 de julio.

Semifinal 1. MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey.

Miércoles 10 de julio

Semifinal 2. Bank of America Stadium, Charlotte, Carolina del Norte.

PARTIDO POR EL TERCER PUESTO

Sábado 13 de julio

Perdedor semi 1 vs. Perdedor semi 2. Bank of America Stadium, Charlotte, Carolina del Norte.

FINAL

Domingo 14 de julio

Ganador semi 1 vs. Ganador semi 2. Hard Rock Stadium, Miami, Florida.

Pronósticos: ¿Quién ganará la Copa América 2024?

16 equipos, pero sólo uno podrá levantar la Copa el 14 de julio de este año en Miami. La pregunta que todos los fanáticos nos hacemos es ¿quién será el ganador de esta edición de la Copa América 2024? Si bien aún falta un tiempo para saber cómo llegarán las selecciones, ya es posible aventurarse con al menos tres candidatos serios:

Argentina

Es obvio que este listado debe arrancar con la Albiceleste. Actuales campeones de la Copa América en 2021 y con el título bajo el brazo también de la Copa del Mundo de Qatar 2022, Lionel Messi y compañía gozan de unos de los momentos con mayor éxito de la selección en su historia.

De la mano del técnico Lionel Scaloni y con el “10” como el gran líder, aterrizarán en Estados Unidos con la ilusión de revalidar la corona. Pero, ¿están en un buen momento de forma? Sí. Pese al traspaso de Lionel Messi a la MLS el nivel de la Pulga es el mismo que de antaño jugando con la selección. Sin ir más lejos, Argentina actualmente lidera la tabla de posiciones en las clasificatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026 que también se disputará en Estados Unidos.

Estados Unidos

Si eres más osado, quizás me seguirás con este pronóstico. Son locales, jugarán ante su gente y pocas veces una selección de Estados Unidos llegó tan bien a una competencia como lo harán para esta Copa América 2024.

Campeones de la Copa de Oro en 2021 y también la Liga de las Naciones de la Concacaf en 2022-2023 podría llegar a ser una de las sorpresas en esta edición del Torneo continental. ¿Sus principales figuras? Christian Pulisic, jugador del AC Milan, es quien comandará las directrices de un plantel con varios jugadores disputando las principales ligas del mundo. Ojo con lo que puede hacer Estados Unidos en esta Copa América 2024.

Uruguay

Pocas veces Uruguay contó con un plantel tan potente como el que tiene por estos días. Federico Valverde se luce en el Real Madrid, Darwin Núñez es el goleador de Jurgen Klopp en el Liverpool y Ronald Araujo es titular indiscutido en el Barcelona. Si a esa fórmula agregamos nombres como el Rodrigo Bentancur del Tottenham, Manuel Ugarte del PSG o Nicolás de la Cruz del Flamengo, la combinación es un peligro para cualquiera de sus rivales.

Como si eso fuera poco, Marcelo Bielsa es quien comanda desde el borde de la cancha a una selección “charrúa” que quiere continuar escribiendo la historia grande de su fútbol en la Copa América 2024.

Brasil

A este listado de los principales candidatos siempre hay que incluir a Brasil. Los pentacampeones del mundo viven un momento triste de su selección y, a pesar de no ganar la Copa América desde el 2007, Vinicius Junior, Casemiro, Rodrygo y Marquinhos intentarán revertir la situación para sacar la chapa de candidatos al título en territorio norteamericano.

Preguntas Frecuentes

¿Dónde se jugará la Copa América 2024?

Esta edición se disputará en Estados Unidos. En total son 14 sedes las que albergarán un partido del torneo continental

¿Cuántos equipos juegan la Copa América 2024?

La Copa América 2024 la jugarán los 10 equipos de la Conmebol más 6 equipos invitados de la Concacaf.

¿Cuándo empieza la Copa América 2024?

El primer partido se disputará el 20 de junio. Argentina enfrentará al ganador del repechaje de la Concacaf entre Canadá vs Trinidad y Tobago.

¿Cuándo y dónde se jugara la final de la Copa América 2024?

La final se jugará el 14 de julio en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami. El horario de inicio de ese partido está pactado a las 20.00 horas de Chile.

¿Quién fue el último ganador de la Copa América?

Argentina es el actual campeón de la Copa América. En la edición del 2021 disputa en Brasil, derrotaron a los locales por 1-0 con anotación de Ángel Di María.