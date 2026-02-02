Xelajú vs Rayados de Monterrey, Concacaf Champions Cup 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Xelajú recibe a Monterrey este miércoles 4 de febrero a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Mario Camposeco, como parte del partido de ida de la primera ronda en la Concacaf Champions Cup 2026.

Sigue aquí en directo el partido Xelajú vs Rayados de Monterrey de la Concacaf Champions Cup 2026

Los Lanudos en el torneo local son sublíderes de la tabla general tras obtener buenos resultados en los últimos juegos y tratarán de que esa inercia positiva se mantenga ahora que debutan en el torneo internacional ante una de las plantillas más poderosas de México.

Rayados llega a esta serie como favorito, no solo para avanzar a los octavos de final, si no para ser campeón de la competición y confían en estar a la altura de las expectativas e ir superando las rondas hasta llegar a la gran final.

Aquí en GOAL, te decimos cómo ver la transmisión de este partido de la Concacaf Champions Cup:

Cómo ver Xelajú vs Rayados de Monterrey, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Fox One Estados Unidos TUDN, Vix Premium Sudamérica y Centroamérica Disney Plus España Sin transmisión

El partido será transmitido a través de Fox One en México, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN y Vix Premium. Para Sudamérica y Centroamérica, Disney Plus será quien transmita el juego y en España no podrá verse.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Xelajú vs Rayados de Monterrey

CONCACAF Liga de Campeones - CONCACAF Final de la Liga de Campeones Estadio Cementos Progreso

El partido se disputa este miércoles 4 de febrero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el Estadio Mario Camposeco.

México: 19:00 horas

Estados Unidos:20:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 22:00 horas

22:00 horas España:02:00 horas (jueves 5)

Noticias del equipo y escuadras

Club Xelaju contra Monterrey alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager R. Hernandez Alineación probable Suplentes Manager D. Torrent

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Xelajú

Xelajú es uno de los clubes más importantes de Guatemala y espera poder trascender en esta competencia, aunque su presentación será una prueba más que complicada contra los Rayados de Monterrey y buscarán dar la campanada, aprovechando su condición de local en la ida.

El conjunto de los 'Superchivos' viene de ser subcampeón de la Copa Centroamericana del año pasado y tratarán de tener otra participación internacional histórica, algo que le falta al club que tiene un palmarés impresionante a nivel local en Guatemala.

Noticias de Rayados de Monterrey

Monterrey dará inicio a su participación en la Concacaf Champions Cup, con la firme intención de conquistar el torneo y así, darle un espaldarazo al proyecto de Domenec Torrent al frente de la institución, el cual vive apenas su segundo semestre en la dirección técnica de los Regios.

Rayados además, va por su sexto trofeo del torneo de la zona, el cual en caso de ganarlo, lo colocaría como el segundo equipo más ganador en la historia de la competencia empatado con Pachuca, y se pondría a uno de Cruz Azul y América como los que más copas tienen en sus vitrinas.

Uros Durdevic está muy cerca de concretar su fichaje con 'La Pandilla' y aunque no jugará este duelo, el montenegrino que fue elegido para reemplazar a Germán Berterame, quien se marchó al Inter Miami de la MLS, podría ser contemplado para el juego de vuelta de la próxima semana.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

CLX Últimos partidos MON 0 Victorias 1 Empate 1 Victoria Monterrey 1 - 1 Club Xelaju

Club Xelaju 1 - 3 Monterrey 2 Goles marcados 4 Partidos de más de 2.5 goles 1/2 Ambos equipos anotaron 2/2

Clasificación

Enlaces útiles