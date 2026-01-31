El Inter Miami de Lionel Messi firma oficialmente al internacional mexicano Germán Berterame por 15 millones

Nacido en Argentina y luego naturalizado como internacional mexicano, Berterame llegó al fútbol mexicano en 2019 y rápidamente dejó su huella. Se convirtió en el máximo goleador de la Liga MX con Atlético de San Luis, fue seleccionado para el equipo All-Star de la Liga MX en 2022 y más tarde se estableció como un contribuyente regular con Monterrey.

A lo largo de su carrera en la Liga MX, Berterame se quedó a solo un gol de llegar a 100 en el fútbol mexicano, anotando 31 goles con Atlético de San Luis y 68 con Rayados para un total de 99. A nivel de clubes en general, ha superado la marca de los 100 goles, mientras también ha ganado ocho convocatorias con la selección nacional de México mientras sigue presionando para formar parte de los planes de la Copa del Mundo de El Tri.