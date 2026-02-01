Getty Images Sport
‘El odio y la discriminación no tienen lugar en nuestra sociedad’: El tiempo de Allan Saint-Maximin en el Club América termina después de alegar ataques racistas a sus hijas
Incidente de racismo revelado
Allan Saint-Maximin se ha separado oficialmente del Club América tras el anuncio del extremo francés en las redes sociales de que sus hijos habían sido objeto de un incidente racista.
“El problema no es el color de la piel, es el color de los pensamientos de la gente”, escribió Saint-Maximin en sus historias de Instagram. “La gente me ataca, pero eso no es un problema. He crecido y aprendido a defenderme de los ataques, ya sean sutiles, ocultos o directos. Pero hay una cosa que nunca toleraré, y es que la gente ataque a mis hijos.”
Continuó: “Proteger a mis hijos es mi prioridad, y lucharé con todas mis fuerzas para asegurarme de que sean respetados y amados, independientemente de sus orígenes o color de piel. El odio y la discriminación no tienen lugar en nuestra sociedad."
Salida inmediata solicitada
Fuentes informaron a GOAL que Saint-Maximin pidió personalmente dejar el club después del incidente, el cual abordó públicamente a través de un poderoso mensaje en Instagram condenando el racismo y prometiendo proteger a su familia.
“Quiero que la gente entienda que cada ser humano es único y valioso, y que debemos tratarnos con respeto y dignidad. Quiero que mis hijos crezcan en un mundo donde puedan ser ellos mismos y donde no tengan que soportar un comportamiento absurdo y sin sentido que solo sirve para destruir y dividir.”
Agregó: “Así que, a aquellos que se atreven a atacar a mis hijos, les digo esto: han cometido un error. Siempre lucharé para proteger a mi familia, y ninguna persona o amenaza me asustará jamás. La única persona en esta tierra que me da miedo es Dios. Ahora tienes boca, así que ven y atrévete.”
Aunque el jugador no divulgó detalles específicos, el mensaje provocó una amplia atención y apoyo.
América muestra apoyo
El Club América confirmó su salida poco después de su victoria por 2-0 sobre Necaxa, deseándole públicamente éxito en sus futuros proyectos. Durante ese partido, los jugadores del América mostraron solidaridad entrando al campo con una pancarta que decía "No al racismo".
Tensiones internas reportadas
Detrás de escena, informes de TUDN sugieren que las tensiones con el entrenador André Jardine también jugaron un papel en acelerar la separación. Saint-Maximin fue excluido por completo de la convocatoria para el partido, y fuentes informaron a GOAL que un desacuerdo directo con el entrenador tensionó aún más la relación, lo que llevó al jugador a buscar una rescisión inmediata de su contrato.
A pesar de la salida repentina, Saint-Maximin compartió una emotiva despedida en las redes sociales, republicando el mensaje de despedida de América y escribiendo, "América, gracias por todo. Los amo a todos."
