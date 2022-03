Xavi: "Veo al Sevilla más favorito"

El Barça logró el pase a cuartos de final de la Europa League tras una victoria muy sufrida en el Nef Stadyumu de Estambul. El Galatasaray puso en muchos apuros a un conjunto que supo aguantar la presión ambiental del infierno turco y una intensidad extrema de un rival que incluso se adelantó en el marcador. Pero el Barça trabajó y recuperó las constantes vitales con el balón y con la generación de espacios y ocasiones, que terminaron con los goles de Pedri y Aubameyang y con la clasificación para los cuartos. Este viernes, el conjunto culé conocerá a su rival en el sorteo de la siguiente eliminatoria.

Xavi Hernández se mostró satisfecho por el juego de su equipo y consideró que el Barça hubiera podido marcar más goles y sentenciar el partido antes por las ocasiones creadas. Estas son las reflexiones del técnico azulgrana tras el partido:

Análisis general del partido: "Nos hemos encontrado un partido de lo más difícil, porque tienes que ser pulcro. Solo teníamos superioridad con el central que subía y ellos la tenían con el central que quedaba. Pero es lo más difícil del fútbol, ser pulcro. Lo hemos hecho bien, hemos generado ocasiones y hemos merecido marcar más goles. Domènec ha planteado un partido perfecto. Hemos jugado mucho mejor que en la ida y por eso estamos en los cuartos. Los jugadores lo han entendido, teníamos que circular de una banda a otra e iban quedando libres Frenkie y Pedri. Hemos merecido la victoria, tenemos que felicitar al equipo. Es muy difícil, esto es Europa y se hace muy complicado ganar fuera de casa".

Golazo de Pedri: "Ha tenido mucha importancia y el gol es de una belleza sublime. Es capaz de esto y más. Más elogios no puedo decir, Pedri es capaz de esto y más. Te marca la diferencia, se marcha del rival girando, con controles orientados. La pausa que ha tenido en el gol y en muchos momentos en los que necesitábamos no perderla. Y la hemos perdido, tenemos que mejorar. Se puede jugar mejor al fútbol, pero hemos jugado bien".

Rendimiento de Pedri y comparación con Iniesta: "No quiero que hagamos comparativas, simplemente que tenga su personalidad, que ya es suficiente. Que marque estos goles y haga esta diferencia ya es brutal".

Mensaje en el descanso: "Estábamos jugando bien, no cabían más consignas. Simplemente que el central tenía que dividir, que cayeran más en profundidad y que siguieran creyendo. Siempre soy muy positivo. Tenía la sensación de que estábamos mucho mejor que el Galatasaray".

Vivencia desde el banquillo: "Yo soy muy activo, muy competitivo. Pero soy una persona calmada y me gusta estar tranquilo. pero es imposible, estás compitiendo, hay tensión y nervios. Se sufre por el resultado, pero estábamos jugando bien y entendiendo como atacar. Sinceramente, creo que el resultado es corto. Vine aquí hace muchos años y sabía lo que nos encontraríamos, es Turquía".

Ha costado más de lo esperado: "Hoy era importante. El siguiente partido es el más importante siempre y es un título europeo. Queremos llegar lejos, estamos contentos de estar en los cuartos. Y llegamos en un buen momento al Clásico, pero no significa nada, ahí las he vivido de todos los colores. El domingo será otra historia, será difícil".

Dolor de Piqué: "Piqué es una molestia. Al final le costaba esprintar. Lleva con esta molestia un mes, está haciendo un esfuerzo tremendo para el equipo".

Qué ha cambiado para reaccionar y remontar: "No es casualidad. Estamos creyendo en lo que hacemos y los jugadores ven que jugamos de una manera que disfrutan en muchos momentos. Tenemos el balón y si recuperamos tras pérdida podemos tenerlo más. Hemos mostrado personalidad y en muchos momentos calma, que lo requería el partido. Estoy muy contento".

Ambiente del estadio: "Es uno de los mejores ambientes que he vivido en mi carrera. Ya lo viví hace años y sabíamos de la dificultad. Le da más importancia a la victoria".

Barça favorito para el título: "No me veo favorito en la competición, no la conocemos tanto como la Champions. Somos uno de los candidatos, estamos en los cuartos de final y tenemos buenas sensaciones, sí. Pero veo al Sevilla más favorito, la ha ganado en los últimos años".

Lesión de Dest: "Tenía una molestia en el isquio. Esperamos que no sea nada importante".