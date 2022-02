Xavi: "No somos favoritos, sí candidatos"

El Barça vuelve a disputar la Europa League 18 años después. El último partido de la segunda competición europea de clubes que se jugó en el Camp Nou acabó en decepción. Fue en la temporada 2003-04 y ese Barça-Celtic terminó en empate a cero y en la eliminación de los blaugrana en los octavos de final. Esta vez, el rival es el Nápoles, uno de los candidatos a ganar el torneo y un equipo complicado para un Barcelona en construcción. El encuentro se disputará el jueves a las 18:45 horas en el estadio barcelonés. Un día antes, en la previa, Xavi Hernández y Pedri González atendieron a los medios de comunicación en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Rueda de prensa Xavi

Mensaje para afición: "Es una oportunidad para nosotros. Tenemos una situación que el objetivo principal es entrar en Champions. Hay dos vías, quedar entre los cuatro primeros en Liga o ganar la Europa League. Será difícil y estamos en dieciseisavos. Es una competición europea, necesitamos a nuestra afición. Esperamos un gran ambiente. No hemos tenido suerte con el sorteo, porque nos ha tocado el Nápoles. Podría ser una eliminatoria de Champions. El objetivo es llegar lo más lejos posible".

Gestión de vestuario: "No nos engañemos, nos gustaría estar en Champions. Da rabia no estar. Pero estamos en una competición europea, es una oportunidad para nosotros de seguir creciendo y compitiendo. Lo veo como una oportunidad. Estamos motivados y además es un rival de nivel Champions".

Cómo está Eric Garcia: "Eric es un central de muy buen nivel. Él sabe que cometió un error puntual que nos costó un gol, lo tiene en la cabeza. La pena fue que se lesionara en su pico más alto de juego. Tenemos que recuperarle. Será importante en los próximos partidos porque vamos justos de centrales. Es un jugador muy importante, porque divide, ve al hombre libre, busca el cuadrado para jugar con los interiores. Él tiene que volver a estar en el nivel que estaba".

Balance primeros meses en el cargo: "Parece que hayan sido 100 años. Hemos pasado situaciones inesperadas, de lesiones, de covid, de mercado. Se han gestionado, intentamos ayudar al club. Ya sabéis que soy muy culé. Hay trabajo que hacer, es una evidencia. Pero es un trabajo agradecido, estamos disfrutando. No es la mejor situación del mundo a nivel económico, pero te hace crecer como persona. Estamos para eso. Intentaremos mejorar. En el juego hemos mejorado en presión alta, en dominar, pero tenemos que crecer en muchos aspectos más. Estamos compitiendo y eso nos lo dice LaLiga. No solamente en resultados, sino en sensaciones. Creo que vamos por buen camino".

Barça favorito: "Vamos a por las dos competiciones. Yo no diría que somos favoritos, es una eliminatoria abierta y es el Nápoles, que está compitiendo por la liga italiana. Es uno de los rivales más rocosos de la competición. El Sevilla tiene mucha más experiencia en este tipo de competiciones, por ejemplo. No nos veo como favoritos, sí como candidatos".

El partido del PSG: "Yo no estoy para analizar a los otros. El día que juguemos contra el París o el Madrid lo analizamos. Hoy analizamos al Nápoles".

Adama mejor que Dembélé: "No se trata de ganar la partida a nadie. Es una evidencia que todos compiten por jugar. Adama nos está dando mucho, es un futbolista maduro, capaz de definir bien, con toma de decisiones muy buena, desequilibra, atrae a muchos futbolistas. Lo entiende todo. Lo analizamos en vídeos específicos. Sabes que se te va a ir por ahí y se te va igualmente. Puede rebentar partidos, es un futbolista muy capaz. Nos va a ayudar mucho de aquí a final de temporada".

Críticas a Eric Garcia y Busquets: "Partimos de la base que en el Barça todo está juzgado y criticado. Se tiene que aceptar, porque la crítica te ayuda a mejorar. A mí me ayudó. Lo tienen que entender, encima siendo jugadores del Barça. Depende del rendimiento y del estado de ánimo. Pero tanto Eric como Busi son fundamentales para nuestro estilo de juego".

Críticas a Messi: "Estando en el París y siendo Messi es normal que haya críticas. Si la gente se queda solo con el penalti, es normal. Pero sin más. Le deseo lo mejor, también por todo lo que dio al barcelonismo. Es el mejor futbolista de la historia sin ninguna duda. Siempre tendrá críticas, es normal".

Pitos a Dembélé: "No dependerá de si jugamos en casa o fuera, dependerá de lo que vea en el entreno y de la competencia. Nos ayudará. Ya nos ayudó ante el Espanyol, generó ocasiones y estuvo bien en el uno contra uno. Queremos que encare al lateral y vaya al segundo palo cuando es el extremo más lejano. Es uno más, ya lo dejé claro. Jugará cuando le necesitemos".

Pasotismo con la Europa League: "Para nosotros es una oportunidad para demostrar que podemos competir en Europa. Y luego también para entrar en la Champions directamente. Ya es suficiente motivación para nosotros. La Europa League no es un nivel de tercera, es una gran competición. Los últimos campeones son muy buenos, son rivales grandes. El Nápoles es un rival grande. Es una oportunidad para demostrar que seguimos creciendo".

Cómo está el equipo anímicamente: "El del Espanyol era un equipo para ganar. Hicimos un buen partido. No excelente, pero estuvo bien. Hay muchas cosas a mejorar, pero no hicimos un mal partido. Perdimos dos puntos, el resultado es malo. Pero fuimos mejores. Cuando somos tan dominadores en el juego hay que matar los partidos. Pero anímicamente estamos bien".

Rueda de prensa Pedri

Valor de la eliminatoria: "Le damos mucho valor. No estamos en Champions, que es donde nos gustaría estar, pero tenemos ganas de competir y de ganar la Europa League"

Diferencias Xavi-Koeman: "Los dos entrenadores me han aportado mucho. Koeman apostó por mi al principio, es importante para la confianza del jugador. Xavi jugó en el mismo sitio y ve el fútbol como yo. A los jóvenes como a mí, Nico o Gavi nos está ayudando mucho".

Retorno tras la lesión: "Después de una lesión no sabes como vas a volver. He trabajado bien para volver lo mejor posible y ha sido así. El míster está confiando en mí y espero devolverle esa confianza en el campo".

Mbappé o Haaland: "Me quedo con el partido del Nápoles, que es mañana. No lo tengo que decidir yo. Son dos grandes futbolistas y tienen un futuro enorme, pero prefiero centrarme en el partido de mañana".

Dónde está el límite: "Para llegar a un límite, que no soy mucho de ponérmelos, primero tengo que aprender de veteranos como Busi. No me gusta ponerme límites, quiero seguir disfrutando de lo que hago día a día y mejorando, que es lo que debo hacer".

Cómo está Ferran Torres: "Con Ferran tengo una relación muy buena, nos llevamos muy bien dentro y fuera del campo. Lo veo bien. Nos aporta mucho, sobre todo gol. Estoy muy contento de que esté aquí, me entiendo mucho con él".

Peso de ser favoritos: "No creo que sea un peso. Cada vez que jugábamos Champions éramos favoritos porque éramos el Barça. Y ahora pasa lo mismo. En el Barça están acostumbrados a ganar".

Ilusión del barcelonismo por la Europa League: "La gente tiene que estar ilusionada. Somos gente joven y somos el Barça. Es verdad que es Europa League, pero animo a la gente a que venga porque nos vamos a dejar la piel para ganar".

Echa de menos a Messi: "Leo aportaba mucho, disfrutaba mucho jugando con él. Pero ahora ya no está, es una realidad. Tenemos una gran plantilla y con varios jugadores me entiendo muy bien. Claro que lo echas en falta, porque es el mejor del mundo, pero es lo que toca".

Más goles: "Desde que acabó la temporada siempre pensé que debía llegar más al área. Todos los entrenadores me lo han dicho. Lo estoy trabajando. Xavi también me lo exige. Es algo que quiero mejorar. Llevo dos goles en poco tiempo y espero que siga así".

Qué le falta al equipo: "En el campo del Espanyol empezamos bien. Tuvimos la pelota y con el gol se nos puso de cara el partido. Pero no tuvimos pausa para tener el balón y buscar el segundo. Tenemos que ir mejorándolo".

Aprendizajes con Xavi: "El míster nos dice que lleguemos al área, que giremos la cabeza para ver donde están los rivales. Intento seguir los consejos de Xavi día a día, hasta ahora nos ha ido bien".

Estudio del equipo rival: "Con el míster y los scouts nos enseñan muchas imágenes del otro equipo y sabemos cómo juega, aunque tengamos un día o dos. Salen bien con Insigne o Osimhen. Tenemos que tener el balón".