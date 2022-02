Xavi: "Estoy muy ilusionado y esperanzado"

El Barça completó uno de los mejores partidos de la temporada y logró la clasificación para los octavos de final de la Europa League tras golear al Nápoles en el estadio Diego Armando Maradona. El equipo azulgrana volvió a marcar cuatro goles, tal y como hizo el último fin de semana en Valencia y de la misma manera que consiguió ante el Atlético de Madrid, confirmando de esta manera la buena evolución y la facilidad para marcar goles nuevamente, después de haber pasado varios meses con problemas ante la portería rival.

Para Xavi Hernández, la victoria en Nápoles significa mucho, no solamente por cómo han llegado los goles, sino que también es importante porque el equipo confirma que está haciendo pasos adelante. Estas son sus principales reflexiones.

Gol de Aubameyang, con muchos toques: "Me dice que estamos por buen camino. Estamos mejorando en el entendimiento de juego. Tenemos que aprovechar las transiciones, tenemos jugadores para hacer daño a la espalda. En su momento, el Barça ha tenido grandes futbolistas que han ido al espacio, Henry, Pedro, Villa, Stoichkov. Esto también es modelo, aprovechar los espacios. Pero lo que queremos es jugar en campo contrario, enlazar 20 o 30 pases y que acabe en gol. En Granada o Pamplona deberíamos haberlo hecho. Hemos sabido jugar en campo contrario y tener la pausa, ha sido un gran partido. Se lo merecen. Estoy muy contento, pese a que no hemos hecho nada. Hemos pasado a octavos. Hay esperanzas de que se puede volver a jugar muy bien al fútbol. Estoy muy ilusionado y esperanzado. Hay cosas para hacer algo grande. Hay que ser humildes, pero hoy hemos estado muy bien".

Quitarse los complejos en Europa: "Es una victoria muy importante que nos da moral y confianza. Pero tenemos que seguir trabajando con humildad. Hemos dominado el partido y esto, desde que estoy yo, no se ha visto prácticamente. Físicamente también hemos aguantado. La presión alta también ha estado muy bien. Hacía muchos partidos que no ganábamos fuera de casa en Europa. Y era un rival de Champions. Es una victoria muy buena para el equipo".

Los veteranos: "Ya he dicho desde que llegué que entrenan muy bien. Tenemos un vestuario muy bueno, buen ambiente. Intentamos ayudarles en todo, sobre todo en el modelo de juego que queremos aplicar. Es normal que cuando las cosas no van bien haya críticas, es el Barça, pero supongo que también habrá elogios. Estoy muy contento por ellos porque les he visto sufrir, les ha visto cabizbajos, y hoy hemos ganado en confianza. Hay que seguir por este camino".

Ilusión para ganar a cualquiera: "Quizá has exagerado, pero hoy es un muy buen partido, muy completo, contra un rival de Champions. De aquí a decir que cualquier rival en Europa lo pasaríamos por encima, no es así, de verdad. Hay que trabajar con humildad, solidaridad, espíritu de sacrificio. Para eso trabajamos la presión alta, la presión tras pérdida, la defensa del área, el dos contra uno en banda. Son octavos de la Europa League pero, de verdad, debemos ser prudentes y muy humildes".

Cambio de Frenkie de Jong: "Creo que entiende el juego, entiende lo que le explicamos. Es un futbolista muy profesional y muy autoexigente. Me he encontrado a muy pocos jugadores tan autoexigentes y tan humildes. Entiende la defensa a tres, fija y divide muy bien, tiene potencial, tiene llegada al área. Está entendiendo quién es el hombre libre. No lo entendía y ahora lo entiende, por eso se ve una mejora importante".

Respeto del rival: "Ya dije que estábamos volviendo, que había sensaciones buenas, que teníamos que ser más completos y fiables. Hoy lo hemos sido en noventa minutos, es importante para nosotros. El rival, cuando ve a los jugadores que tiene en frente, se da cuenta de que el Barça sigue teniendo potencial. Ves a Adama, a Aubameyang o a Ferran y son jugadores de más empaque que hace meses no teníamos. Tenemos más variantes que nos hacen ser mejor equipo".

Orgullo de entrenador: "De cómo van entendiendo el cambio de modelo de juego. Cuesta. Y habrá momentos en los que no estaremos más fluidos y acertados en el juego. Irá costando, pero nos estamos acercando al Barça que queremos, a esa idea. Tenemos a jugadores de mucho talento que a medida que lo vayan entendiendo jugaremos mejor. Estoy orgulloso de los jugadores. Jugamos a fútbol para disfrutar y hoy creo que los jugadores han disfrutado, ha sido un partido excelente".