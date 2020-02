Supermán es de Noruega: Haaland corre, vuela y bate récords

Se llama Erling Braut Haaland y sigue maravillando al mundo entero. No solo por los dos goles que marcó ante el PSG en la ida de los octavos de final de la Champions League con los que suma 10 en siete partidos en la máxima competición continental de la que es Pichichi (junto a Lewandowski). Tampoco por su undécimo tanto con la camiseta del Dortmund que tiene loca a medio . Ni siquiera porque esos 11 goles hayan llegado en 13 disparos. Es que Haaland no solo es un portento del gol sino también un atleta prodigioso.

Tiene el récord mundial de salto de longitud en parada de niños de cinco años por delante de un finlandés y un estadounidense tal y como recoge el International Age Records. Logró saltar 1,63 metros en 2006 cuando tenía cinco años de edad, una plusmarca que nadie ha batido hasta la fecha.

