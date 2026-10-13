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Viking vs Bayern Múnich: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Viking vs Bayern Múnich
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Viking y Bayern Múnich, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 2
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Cómo ver Viking vs Bayern Múnich en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Viking y Bayern Múnich se puede ver en directo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. Consulta las opciones disponibles en tu región y accede a la transmisión en vivo desde la plataforma correspondiente.

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El Bayern Múnich visita el Lyse Arena de Stavanger para medirse al Viking en la fase de liga de la Champions League. Vincent Kompany lleva a sus jugadores a Noruega con la intención de consolidar su posición entre los mejores equipos del continente.

El conjunto noruego llega con confianza tras encadenar cuatro victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su única derrota reciente llegó precisamente en la Champions League, frente al VfB Stuttgart, lo que les sirve de aviso sobre el nivel que les espera esta noche.

El Bayern, por su parte, viene de un empate frustrante ante el Augsburgo en la Bundesliga, un partido en el que generó 29 remates y vio cómo le anulaban cuatro goles. Kompany calificó el resultado de montaña rusa emocional, aunque los números ofensivos del equipo siguen siendo imponentes.

Harry Kane continúa siendo el referente del ataque bávaro, con el respaldo explícito del presidente Herbert Hainer, quien lo señala como su candidato al Ballon d'Or. Michael Olise también apunta a la titularidad tras que el club rechazara públicamente el interés del Real Madrid, recordando que el francés tiene contrato hasta 2029.

Joshua Kimmich, cuya continuidad en la selección alemana ha generado debate durante el parón internacional, busca reivindicarse a nivel de clubes. Luis Díaz atraviesa un momento de sequía goleadora, aunque el director deportivo Max Eberl ha salido en su defensa y confía en que el colombiano recuperará su mejor versión.

Para el Viking, este partido representa la oportunidad de escribir una página memorable en la historia del fútbol noruego. A continuación, toda la información para seguir el encuentro en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Viking contra Bayern Múnich alineaciones

4-3-3
Viking crest
Viking
VIK
page.match.formation.title
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
4-2-3-1
A. OestboeA. OestboeK. HaugenK. HaugenG. StensnessG. StensnessH. FalchenerH. FalchenerH. HeggheimH. Heggheimteam-logoH. BjoerdalK. AskildsenK. AskildsenJ. BellJ. BellP. ChristiansenP. ChristiansenZ. TripicZ. TripicE. BotheimE. BotheimJ. UrbigJ. UrbigJ. TahJ. TahK. LaimerK. LaimerM. KimM. KimN. BrownN. BrownLuis DíazLuis DíazL. KarlL. KarlT. BischofT. BischofM. OliseM. OliseJ. KimmichJ. KimmichH. KaneH. Kane
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
4-3-3
Viking

Once inicial

Bayern Múnich

Suplentes

Manager

  • M. Jensen
  • V. Kompany

Morten Jensen cuenta con una plantilla prácticamente al completo, aunque el Viking tendrá que prescindir de Anders Baertelsen, Veton Berisha, Sondre Bjoershol, Nicholas D'Agostino y Martin Roseth por lesión. El técnico noruego apunta a un once con Arild Oestboe bajo palos, una defensa formada por Kristoffer Haugen, Henrik Falchener, Gianni Stensness y Henrik Heggheim, y un centro del campo y ataque con Tobias Moi, Joe Bell, Kristoffer Askildsen, Zlatko Tripic, Peter Christiansen y Henrik Roervik Bjoerdal.

Vincent Kompany no podrá contar con Jamal Musiala ni con David Santos Daiber, ambos en la enfermería. El técnico belga alineará a Manuel Neuer en portería, con Jonathan Tah, Konrad Laimer, Dayot Upamecano y Alphonso Davies en defensa, y un mediocampo y ataque formado por Luis Díaz, Ismael Saibari, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Joshua Kimmich y Harry Kane.

Viking

Lesiones y suspensiones

Bayern Múnich

Forma

VIK

VIK - Formulario

VFB
L3-1
KBK
W8-1
LIL
W3-0
MAD
W0-3
BRA
W0-2
Gol marcado (encajado)
17/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
FCB

FCB - Formulario

S04
D0-0
BOD
W5-0
ELV
W1-2
FCU
W7-0
FCA
D2-2
Gol marcado (encajado)
16/3
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Viking llega al partido con un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 ante el Brann en la Eliteserien el 9 de octubre, y también firmaron un contundente 8-1 frente al Kristiansund BK en septiembre. La única derrota de este periodo llegó en la Champions League ante el VfB Stuttgart por 3-1. En total, el conjunto noruego ha marcado 14 goles y encajado seis en estos cinco partidos.

El Bayern acumula tres victorias y dos empates en sus últimos cinco compromisos, sin conocer la derrota. Su partido más reciente fue el empate 2-2 ante el Augsburgo en la Bundesliga, mientras que su mayor resultado en este tramo fue el 7-0 ante el Union Berlin. Los bávaros también golearon al Bodø/Glimt por 5-0 en la fase de liga de la Champions League. En total, han anotado 15 goles y solo han encajado dos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen datos de enfrentamientos previos entre Viking y Bayern Múnich. Se añadirá más información conforme se acerque el inicio del partido.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
3
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
4
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
5
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
10
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
12
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
14
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
15
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
16
LensLensRCL
210134-13
L
W
17
Sabah FKSabah FKSAB
210114-33
W
L
18
RomaRomaROM
10101101
D
19
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
20
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
21
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
22
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
23
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
24
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
26
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
28
LASKLASKLAS
100101-10
L
29
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200224-20
L
L
30
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
32
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
33
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
34
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la fase de liga de la Champions League, el Bayern Múnich ocupa la segunda posición, lo que lo sitúa entre los favoritos a clasificarse directamente para los octavos de final. El Viking, en el puesto 29, necesita un resultado positivo para mejorar sus opciones de continuar en la competición, lo que ilustra la magnitud del desafío que afronta el equipo noruego esta noche.

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