Napoli vs Arsenal: previa y detalles del partido, difusión, streaming en vivo y más

Arsenal visita el Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles en la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27. Mikel Arteta lleva a los Gunners a Italia con el objetivo de comenzar su campaña europea con el pie derecho. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Liga de Campeones - Jornada 1 9 sept 2026 - 15:00 Diego Armando Maradona

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Acerca del encuentro

El conjunto napolitano atraviesa un momento delicado. Bajo las órdenes de Massimiliano Allegri, el Nápoles ha encadenado dos derrotas consecutivas en la Serie A, cayendo ante el Inter de Milán y el Como en sus últimas dos salidas ligueras. La presión sobre Allegri crece antes de este estreno continental.

Arsenal llega en un estado de forma completamente distinto. Los de Arteta acumulan cuatro victorias seguidas en todas las competiciones, incluido un contundente 3-0 ante Manchester City en la Community Shield y triunfos ante Aston Villa y Coventry en la Premier League. El más reciente fue el domingo pasado, cuando superaron al Chelsea por 2-1 en el Emirates.

La baja de William Saliba es el único nubarrón en el horizonte del técnico español. El central francés no viaja a Nápoles, lo que obligará a Arteta a reconfigurar su línea defensiva para este partido europeo.

En cuanto a las apuestas individuales, el duelo entre Kevin De Bruyne, que figura en el once probable del Nápoles, y el mediocampo visitante liderado por Declan Rice y Martin Ødegaard promete ser uno de los ejes del encuentro.

Los Gunners llegan como segundo clasificado en la fase de liga de la Champions League, lo que refleja las expectativas depositadas en el equipo esta temporada. Arteta sabe que un buen arranque en Europa es fundamental para las aspiraciones del club.

Noticias del equipo y escuadras

Massimiliano Allegri tiene a su disposición un once probable encabezado por Alex Meret bajo palos, con una línea defensiva formada por Rafa Marín, Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Spinazzola y Amir Rrahmani. En el centro del campo apuntan a titulares Kevin De Bruyne, Stanislav Lobotka y André-Frank Zambo Anguissa, mientras que el tridente ofensivo estaría compuesto por Alisson Santos, Rasmus Højlund y David Neres. El club no ha reportado bajas por lesión ni sanción de cara a este encuentro.

Por parte de Arsenal, Mikel Arteta no podrá contar con William Saliba, quien se encuentra lesionado y no forma parte de la convocatoria. El once proyectado sitúa a David Raya en portería, con Ben White, Riccardo Calafiori, Gabriel y Ezri Konsa en defensa. El centro del campo estaría formado por Bruno Guimarães, Christos Tzolis y Declan Rice, con Bukayo Saka, Martin Ødegaard y Kai Havertz completando el equipo. No hay suspendidos en el bando visitante.

Forma

El Nápoles llega al partido con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota ante el Inter de Milán por 3-2 en la Serie A el 5 de septiembre. En ese período, el equipo de Allegri también cayó ante el Como por 1-2, aunque logró una victoria por 0-2 ante el Génova. En total, el Nápoles ha marcado 10 goles y encajado 8 en estos cinco partidos, mostrando fragilidad defensiva en las últimas semanas.

Arsenal presenta un rendimiento muy superior, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos. Los Gunners no han perdido ningún partido en ese tramo, con su victoria más reciente siendo el 2-1 ante el Chelsea el 6 de septiembre en la Premier League. También destaca el 3-0 ante Manchester City en la Community Shield y el triunfo por 0-1 en el campo del Aston Villa. Arsenal ha marcado 8 goles y encajado solo 2 en este período, reflejando una solidez defensiva notable.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en la Europa League el 18 de abril de 2019, cuando Arsenal venció al Nápoles por 0-1 en el Estadio San Paolo. En el cómputo global de los últimos cinco partidos disputados entre estos clubes, Arsenal acumula tres victorias frente a dos del Nápoles, con un total de 7 goles a favor de los ingleses y 4 a favor de los italianos. Ambos equipos se han medido en la Champions League y la Europa League, además de un amistoso en 2013.

Clasificación

En la fase de liga de la Champions League 2026/27, el Nápoles ocupa la posición 28, mientras que Arsenal se sitúa en el segundo lugar de la clasificación general.