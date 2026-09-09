Sporting de Lisboa vs Galatasaray: previa y detalles del partido, difusión, streaming en vivo y más

El Sporting de Lisboa recibe al Galatasaray en el Estadio José Alvalade de Lisboa en un encuentro de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Los portugueses llegan al partido con un estado de forma sobresaliente, mientras que los turcos buscan consolidarse en la competición continental. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Liga de Campeones - Jornada 1 9 sept 2026 - 15:00 Estadio Jose Alvalade

Cómo sintonizar el Sporting de Lisboa vs Galatasaray

El Sporting de Lisboa vs Galatasaray se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. Para los aficionados en Argentina, el partido también se emite en ESPN Premium Argentina.

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Acerca del encuentro

El conjunto de Rui Borges atraviesa un momento de gran solidez. Cuatro victorias consecutivas en la Primeira Liga preceden a este duelo europeo, con triunfos ante rivales como el Nacional Asunción (2-0) y el Río Ave (0-4 en campo ajeno), lo que refleja la contundencia ofensiva del equipo lisboeta.

El Galatasaray de Okan Buruk llega a Lisboa con la moral alta tras un inicio sin derrotas en la Süper Lig. El conjunto estambulita suma tres victorias y un empate en sus últimas cuatro jornadas domésticas, con el destacado triunfo a domicilio ante el Estambul Başakşehir (2-3) como resultado más reciente.

Sin embargo, las bajas pesarán en el equipo visitante. Victor Osimhen, el delantero nigeriano que ha marcado 41 goles en las dos últimas temporadas de la Süper Lig, no estará disponible para este partido, lo que representa una pérdida significativa para el potencial ofensivo del Galatasaray.

A pesar de la ausencia de su máximo goleador, el Galatasaray cuenta con una plantilla repleta de talento tras una agresiva ventana de fichajes estival. Rafael Leão, Aleksey Batrakov y Leroy Sané forman parte de un ataque que, sobre el papel, tiene recursos para competir al más alto nivel europeo.

Noticias del equipo y escuadras

En el bando local, Rui Borges no podrá contar con Nuno Santos ni con João Simões, ambos en la enfermería. El once probable del Sporting de Lisboa incluye a Rui Silva bajo palos, con una línea defensiva formada por Zeno Debast, Gonçalo Inácio, Maximiliano Araújo e Ivan Fresneda, y un centro del campo con Rodrigo Zalazar, Sergi Altimira y Geny Catamo, acompañados de Flávio Gonçalves, Issa Doumbia y Luiz Suárez en ataque.

El Galatasaray afronta este desplazamiento con varias ausencias importantes. Mario Lemina, Victor Osimhen, Günay Güvenç y Wilfried Singo son bajas confirmadas para el técnico Okan Buruk. El once proyectado sitúa a Uğurcan Çakır en portería, con una defensa de cuatro y Leroy Sané entre los titulares en el ataque turco. Se irán añadiendo novedades a medida que se acerque el inicio del partido.

Forma

El Sporting de Lisboa llega con un registro de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, sin conocer la derrota. El conjunto lisboeta ha marcado 12 goles y encajado 5 en ese periodo, con el reciente triunfo ante el Nacional Asunción (2-0) como último resultado. Destaca también la goleada a domicilio ante el Río Ave (0-4) como muestra de la eficacia del equipo en ataque.

El Galatasaray acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos, con un total de 12 goles a favor y 9 en contra. Su resultado más reciente fue la victoria ante el Estambul Başakşehir (2-3 fuera de casa), y el equipo también sumó una aplastante goleada ante el Erzurumspor (0-4). La única derrota en ese tramo llegó en un amistoso ante el Villarreal (1-2).

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos anteriores entre el Sporting de Lisboa y el Galatasaray disponibles en este momento. Este partido podría marcar el inicio de un nuevo capítulo entre ambos clubes en la competición europea.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, el Sporting de Lisboa ocupa la posición 33 y el Galatasaray se encuentra en el puesto 14.