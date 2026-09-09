¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Liga de Campeones
team-logoSporting de Lisboa
Estadio Jose Alvalade
team-logoGalatasaray
¡Mira aquí! Disney+ Premium¡Mira aquí! ESPN Premium Argentina
GOAL-e

Con el apoyo de

Sporting de Lisboa vs Galatasaray: previa y detalles del partido, difusión, streaming en vivo y más

Sporting de Lisboa vs Galatasaray
Sporting de Lisboa
Galatasaray
Liga de Campeones

Se acerca el partido de Liga de Campeones entre Sporting de Lisboa y Galatasaray: GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido en vivo y comparte noticias del estado de ambos equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Sporting de Lisboa recibe al Galatasaray en el Estadio José Alvalade de Lisboa en un encuentro de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Los portugueses llegan al partido con un estado de forma sobresaliente, mientras que los turcos buscan consolidarse en la competición continental. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

crest
Liga de Campeones - Jornada 1
Estadio Jose Alvalade

Cómo sintonizar el Sporting de Lisboa vs Galatasaray

El Sporting de Lisboa vs Galatasaray se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. Para los aficionados en Argentina, el partido también se emite en ESPN Premium Argentina.

Disney+ Premium Argentina

Disney+ Premium

Ver aquí

ESPN Premium Argentina

ESPN Premium Argentina

Ver aquí

Cómo ver en el extranjero lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Emite en vivo desde cualquier lugar con NordVPNObtener NordVPN

Acerca del encuentro

El conjunto de Rui Borges atraviesa un momento de gran solidez. Cuatro victorias consecutivas en la Primeira Liga preceden a este duelo europeo, con triunfos ante rivales como el Nacional Asunción (2-0) y el Río Ave (0-4 en campo ajeno), lo que refleja la contundencia ofensiva del equipo lisboeta.

El Galatasaray de Okan Buruk llega a Lisboa con la moral alta tras un inicio sin derrotas en la Süper Lig. El conjunto estambulita suma tres victorias y un empate en sus últimas cuatro jornadas domésticas, con el destacado triunfo a domicilio ante el Estambul Başakşehir (2-3) como resultado más reciente.

Sin embargo, las bajas pesarán en el equipo visitante. Victor Osimhen, el delantero nigeriano que ha marcado 41 goles en las dos últimas temporadas de la Süper Lig, no estará disponible para este partido, lo que representa una pérdida significativa para el potencial ofensivo del Galatasaray.

A pesar de la ausencia de su máximo goleador, el Galatasaray cuenta con una plantilla repleta de talento tras una agresiva ventana de fichajes estival. Rafael Leão, Aleksey Batrakov y Leroy Sané forman parte de un ataque que, sobre el papel, tiene recursos para competir al más alto nivel europeo.

Noticias del equipo y escuadras

Sporting de Lisboa contra Galatasaray alineaciones probables

4-2-3-1
Sporting de Lisboa crest
Sporting de Lisboa
SCP
Formación
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
4-2-3-1
R. SilvaR. SilvaZ. DebastZ. DebastG. InacioG. InacioMaximiliano AraújoMaximiliano AraújoI. FresnedaI. FresnedaR. ZalazarR. ZalazarG. CatamoG. CatamoS. AltimiraS. AltimiraF. GoncalvesF. GoncalvesI. DoumbiaI. DoumbiaLuiz SuárezLuiz SuárezU. CakirU. CakirI. JakobsI. JakobsR. SallaiR. SallaiAbdülkerim BardakciAbdülkerim BardakciDavinson SánchezDavinson SánchezL. TorreiraL. TorreiraA. BatrakovA. BatrakovGabriel SaraGabriel SaraY. AkgunY. AkgunL. SaneL. SaneB. YilmazB. Yilmaz
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
4-2-3-1
Sporting de Lisboa

Once inicial

Galatasaray

Manager

  • R. Borges
  • O. Buruk

En el bando local, Rui Borges no podrá contar con Nuno Santos ni con João Simões, ambos en la enfermería. El once probable del Sporting de Lisboa incluye a Rui Silva bajo palos, con una línea defensiva formada por Zeno Debast, Gonçalo Inácio, Maximiliano Araújo e Ivan Fresneda, y un centro del campo con Rodrigo Zalazar, Sergi Altimira y Geny Catamo, acompañados de Flávio Gonçalves, Issa Doumbia y Luiz Suárez en ataque.

El Galatasaray afronta este desplazamiento con varias ausencias importantes. Mario Lemina, Victor Osimhen, Günay Güvenç y Wilfried Singo son bajas confirmadas para el técnico Okan Buruk. El once proyectado sitúa a Uğurcan Çakır en portería, con una defensa de cuatro y Leroy Sané entre los titulares en el ataque turco. Se irán añadiendo novedades a medida que se acerque el inicio del partido.

Forma

SCP

SCP - Formulario

EST
D2-2
VSC
W3-2
ALV
W3-1
RA
W0-4
NAC
W2-0
Gol marcado (encajado)
14/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
GAL

GAL - Formulario

VIL
L1-2
COB
D2-2
ERZ
W0-4
GOZ
W3-2
IBS
W2-3
Gol marcado (encajado)
13/8
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Sporting de Lisboa llega con un registro de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, sin conocer la derrota. El conjunto lisboeta ha marcado 12 goles y encajado 5 en ese periodo, con el reciente triunfo ante el Nacional Asunción (2-0) como último resultado. Destaca también la goleada a domicilio ante el Río Ave (0-4) como muestra de la eficacia del equipo en ataque.

El Galatasaray acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos, con un total de 12 goles a favor y 9 en contra. Su resultado más reciente fue la victoria ante el Estambul Başakşehir (2-3 fuera de casa), y el equipo también sumó una aplastante goleada ante el Erzurumspor (0-4). La única derrota en ese tramo llegó en un amistoso ante el Villarreal (1-2).

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos anteriores entre el Sporting de Lisboa y el Galatasaray disponibles en este momento. Este partido podría marcar el inicio de un nuevo capítulo entre ambos clubes en la competición europea.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
2
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
5
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
6
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
7
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
7
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
7
RomaRomaROM
00000000
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
7
LensLensRCL
00000000
7
ArsenalArsenalARS
00000000
7
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
7
ComoComoCOM
00000000
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
00000000
7
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
7
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
7
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
7
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
7
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
7
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
7
SlovanSlovanSLB
00000000
7
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
7
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
7
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
7
SSC NápolesSSC NápolesNAP
00000000
7
VikingVikingVIK
00000000
31
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
32
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
32
LilleLilleLIL
100123-10
L
34
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
35
LASKLASKLAS
100101-10
L
36
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Liga de Campeones, el Sporting de Lisboa ocupa la posición 33 y el Galatasaray se encuentra en el puesto 14.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google