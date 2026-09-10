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Liga de Campeones - Jornada 1 10 sept 2026 - 15:00 Fortuna Arena

Cómo ver Slavia Praga vs Lens en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Slavia Praga vs Lens se puede ver en directo a través de las plataformas de streaming disponibles en tu región. Consulta las opciones a continuación para no perderte ningún detalle del partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Slavia Praga recibe al Lens en la Fortuna Arena de Praga en un duelo correspondiente a la Liga de Campeones. Ambos conjuntos llegan a este partido con dinámicas bien distintas y con la necesidad de sumar puntos en la competición europea.

El conjunto checo afronta el partido con confianza tras una racha positiva en la liga doméstica. El técnico Jindrich Trpisovsky ha conseguido mantener al equipo sólido en casa, y la Fortuna Arena se perfila como un fortín difícil de vulnerar.

El Lens, por su parte, atraviesa un momento irregular en la Ligue 1. Los dirigidos por Dino Toppmöller han encadenado dos derrotas consecutivas en el campeonato francés, lo que añade presión sobre el equipo de cara a este compromiso continental.

Ambos equipos ocupan la séptima posición en la tabla de la Champions League, lo que convierte este enfrentamiento en un duelo directo con implicaciones claras para la clasificación.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El Slavia Praga presenta una alineación proyectada con Jakub Markovic bajo palos, respaldado por una defensa formada por Tomas Vlcek, Stepan Chaloupek, Mikulas Konecny y Michal Sadilek. En el centro del campo figuran Wiktor Nowak, Samuel Isife y David Jurasek, mientras que Danijel Sturm y Emmanuel Ayaosi acompañan al delantero Tomas Chory en ataque. El club no registra bajas por lesión ni por sanción de cara a este partido.

El Lens llega con Robin Risser como portero titular. La línea defensiva prevista incluye a Pierre Ganiou, Kyllian Antonio, Souleymane Sagnan y Amadou Haidara, con Ruben Aguilar, Franjo Ivanovic, Michal Skoras y Michael Cuisance en el mediocampo. Florian Thauvin y Odsonne Edouard forman la dupla ofensiva. El conjunto francés tampoco registra ausencias confirmadas por lesión o suspensión.

Forma

El Slavia Praga llega en un buen momento, con un balance de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. El conjunto checo goleó al FC Zbrojovka Brno por 4-0 en su más reciente compromiso liguero y suma nueve goles anotados en ese tramo, con solo cuatro encajados. La victoria más destacada fue el 0-3 frente al Sparta Praga, su máximo rival en el derbi de la ciudad.

El Lens presenta un registro más irregular: una victoria, una derrota y tres caídas en sus últimos cinco encuentros. El equipo francés perdió 0-1 ante el Lorient en su partido más reciente y acumula cuatro goles marcados frente a seis recibidos en ese periodo. Su mejor resultado fue el 5-2 ante el Auxerre, aunque esa actuación contrasta con las dos derrotas consecutivas que han llegado después.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no incluyen enfrentamientos previos entre el Slavia Praga y el Lens. Se actualizará esta sección si se dispone de información histórica antes del inicio del partido.

Clasificación

En la tabla de la Champions League, tanto el Slavia Praga como el Lens ocupan la séptima posición, lo que convierte este partido en un duelo directo con consecuencias inmediatas en la clasificación.