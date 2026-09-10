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Slavia Praga vs Lens: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Slavia Praga vs Lens
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Slavia Praga y Lens, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 1
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Cómo ver Slavia Praga vs Lens en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Slavia Praga vs Lens se puede ver en directo a través de las plataformas de streaming disponibles en tu región. Consulta las opciones a continuación para no perderte ningún detalle del partido.

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El Slavia Praga recibe al Lens en la Fortuna Arena de Praga en un duelo correspondiente a la Liga de Campeones. Ambos conjuntos llegan a este partido con dinámicas bien distintas y con la necesidad de sumar puntos en la competición europea.

El conjunto checo afronta el partido con confianza tras una racha positiva en la liga doméstica. El técnico Jindrich Trpisovsky ha conseguido mantener al equipo sólido en casa, y la Fortuna Arena se perfila como un fortín difícil de vulnerar.

El Lens, por su parte, atraviesa un momento irregular en la Ligue 1. Los dirigidos por Dino Toppmöller han encadenado dos derrotas consecutivas en el campeonato francés, lo que añade presión sobre el equipo de cara a este compromiso continental.

Ambos equipos ocupan la séptima posición en la tabla de la Champions League, lo que convierte este enfrentamiento en un duelo directo con implicaciones claras para la clasificación.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Slavia Praga contra Lens alineaciones probables

3-4-2-1
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
Formación
Lens crest
Lens
RCL
3-4-2-1
J. MarkovicJ. MarkovicT. VlcekT. VlcekS. ChaloupekS. ChaloupekM. KonecnyM. KonecnyM. SadilekM. SadilekW. NowakW. NowakS. IsifeS. IsifeD. JurasekD. JurasekD. SturmD. SturmE. AyaosiE. AyaosiT. ChoryT. ChoryR. RisserR. Risserteam-logoP. Ganiouteam-logoK. Antonioteam-logoS. SagnanA. HaidaraA. HaidaraR. AguilarR. Aguilarteam-logoF. Ivanovicteam-logoM. Skorasteam-logoM. CuisanceF. ThauvinF. ThauvinO. EdouardO. Edouard
Lens crest
Lens
RCL
3-4-2-1
Slavia Praga

Once inicial

Lens

Manager

  • J. Trpisovsky
  • Dino Toppmöller

El Slavia Praga presenta una alineación proyectada con Jakub Markovic bajo palos, respaldado por una defensa formada por Tomas Vlcek, Stepan Chaloupek, Mikulas Konecny y Michal Sadilek. En el centro del campo figuran Wiktor Nowak, Samuel Isife y David Jurasek, mientras que Danijel Sturm y Emmanuel Ayaosi acompañan al delantero Tomas Chory en ataque. El club no registra bajas por lesión ni por sanción de cara a este partido.

El Lens llega con Robin Risser como portero titular. La línea defensiva prevista incluye a Pierre Ganiou, Kyllian Antonio, Souleymane Sagnan y Amadou Haidara, con Ruben Aguilar, Franjo Ivanovic, Michal Skoras y Michael Cuisance en el mediocampo. Florian Thauvin y Odsonne Edouard forman la dupla ofensiva. El conjunto francés tampoco registra ausencias confirmadas por lesión o suspensión.

Forma

SLP

SLP - Formulario

PAR
W2-1
LIB
D1-1
BOH
D2-2
SPP
W0-3
BRN
W4-0
Gol marcado (encajado)
12/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
RCL

RCL - Formulario

SUN
L0-2
PSG
W1-0
AJA
W5-2
STR
L2-1
FCL
L0-1
Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Slavia Praga llega en un buen momento, con un balance de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. El conjunto checo goleó al FC Zbrojovka Brno por 4-0 en su más reciente compromiso liguero y suma nueve goles anotados en ese tramo, con solo cuatro encajados. La victoria más destacada fue el 0-3 frente al Sparta Praga, su máximo rival en el derbi de la ciudad.

El Lens presenta un registro más irregular: una victoria, una derrota y tres caídas en sus últimos cinco encuentros. El equipo francés perdió 0-1 ante el Lorient en su partido más reciente y acumula cuatro goles marcados frente a seis recibidos en ese periodo. Su mejor resultado fue el 5-2 ante el Auxerre, aunque esa actuación contrasta con las dos derrotas consecutivas que han llegado después.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no incluyen enfrentamientos previos entre el Slavia Praga y el Lens. Se actualizará esta sección si se dispone de información histórica antes del inicio del partido.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
3
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
5
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
6
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
6
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
8
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
9
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
9
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
11
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
12
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
13
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
13
RomaRomaROM
00000000
13
LensLensRCL
00000000
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
13
ComoComoCOM
00000000
13
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
13
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
13
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
13
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
13
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
13
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
13
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
25
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
26
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
26
LilleLilleLIL
100123-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
28
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
30
LASKLASKLAS
100101-10
L
30
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
32
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
32
VikingVikingVIK
100113-20
L
34
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
35
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
36
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Champions League, tanto el Slavia Praga como el Lens ocupan la séptima posición, lo que convierte este partido en un duelo directo con consecuencias inmediatas en la clasificación.

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