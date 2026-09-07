El Estadio Bernabéu acoge el regreso de la Liga de Campeones con un duelo entre Real Madrid e Inter Milán que promete mucho desde el primer minuto. Ambos equipos llegan al torneo continental líderes en sus respectivas tablas de la competición. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Liga de Campeones - Jornada 1 8 sept 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

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Acerca del encuentro

José Mourinho afronta esta cita con el Real Madrid en un momento delicado. Los blancos cayeron 1-0 ante el Real Betis en la última jornada de Primera División, y el técnico portugués no ha ocultado su malestar con el VAR tras una polémica decisión que involucró a Kylian Mbappé y Vinicius Junior. Antes de ese tropiezo, el equipo encadenó tres victorias consecutivas en liga, incluyendo un contundente 4-0 al Málaga.

Mbappé llega al partido con el foco mediático puesto en él. El delantero francés, máximo goleador del Mundial de este verano, ha admitido abiertamente que aspira al Balón de Oro y que jugar en el Real Madrid hace inevitable esa conversación. Su estado de forma y su hambre competitiva lo convierten en el principal peligro para la defensa nerazzurri.

Inter Milán, por su parte, aterrizó en Madrid con la moral por las nubes. Cristian Chivu ha construido un equipo capaz de sufrir y de reponerse: el pasado fin de semana, los nerazzurri remontaron un 0-2 ante el Nápoles para ganar 3-2 con un gol de Lautaro Martínez en el tiempo añadido. Cinco victorias consecutivas en todas las competiciones avalan su arranque de temporada.

El joven Pio Esposito, recién renovado hasta 2032, parte como titular en ataque junto a Martínez. La confianza del club en su cantera se refleja en el campo, y Chivu ha sido el principal artífice de ese crecimiento.

Para los seguidores de ambos equipos, este es el tipo de noche europea que define temporadas.

Noticias del equipo y escuadras

José Mourinho no podrá contar con una lista considerable de jugadores. Aurélien Tchouaméni, Raúl Asencio, Éder Militão, Endrick, Thiago Pitarch, Rodrygo y Ferland Mendy están en la enfermería. Además, Arda Güler, Eduardo Camavinga y Bernardo Silva no estarán disponibles por sanción. Con esas ausencias, el once probable de Mourinho incluye a Courtois bajo palos, una defensa formada por Konaté, Huijsen, Rüdiger y Cucurella, y una línea de mediocampo con Bellingham, Valverde y Brahim Díaz, con Dumfries, Vinicius y Mbappé arriba.

Cristian Chivu llega a Madrid con las bajas prácticamente reducidas a Djed Spence, sin suspendidos en su plantilla. El técnico rumano alineará previsiblemente a Josep Martínez en portería, con Bastoni, Akanji y Bisseck en defensa. Calhanoglu, Carlos Augusto, Zielinski, Diouf y Barella formarán el bloque central, mientras que Pio Esposito y Lautaro Martínez liderarán el ataque.

Forma

El Real Madrid presenta un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Real Betis en Primera División, aunque antes de ese tropiezo encadenaron tres triunfos seguidos en liga, con un 4-0 al Málaga y un 4-1 al Real Sociedad entre los más destacados. En total, los blancos han marcado 10 goles y encajado 3 en esos cinco encuentros.

Inter Milán llega al Bernabéu con cinco victorias en sus últimos cinco partidos, sin conocer la derrota. El resultado más reciente fue el dramático 3-2 ante el Nápoles, y antes de eso golearon 4-1 al Monza. Los nerazzurri han anotado 11 goles y solo han concedido 3 en ese período, lo que refleja un equipo sólido en ambas fases del juego.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos en la Liga de Campeones tuvo lugar el 7 de diciembre de 2021, con victoria del Real Madrid por 2-0 en el Bernabéu. En los últimos cinco precedentes registrados, el Real Madrid acumula cuatro victorias por una del Inter, con un balance global de 9 goles a favor de los blancos y 2 para los italianos. Los dos duelos de la fase de grupos de la temporada 2021-22 se saldaron con triunfos para el Real Madrid en ambos casos.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, tanto el Real Madrid como el Inter Milán ocupan la primera posición en sus respectivos grupos en el momento de este encuentro.