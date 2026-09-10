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Liga de Campeones - Jornada 1 10 sept 2026 - 12:45 Philips Stadion

Cómo ver PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones para ver el PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk en directo se detallan a continuación. Disney+ Premium ofrece la transmisión del partido, mientras que los aficionados en Argentina pueden seguirlo a través de ESPN Premium Argentina.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El PSV Eindhoven recibe al Shakhtar Donetsk en el Philips Stadion de Eindhoven en un partido de la Liga de Campeones. Ambos equipos llegan a este encuentro igualados en la séptima posición de la tabla del torneo.

El PSV atraviesa un momento de forma sobresaliente. El conjunto de Peter Bosz ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, con victorias contundentes que incluyen un 6-1 ante el FC Utrecht y un 5-1 frente al FC Groningen en la Eredivisie. La más reciente fue una victoria a domicilio por 3-1 ante el Ajax en Ámsterdam, resultado que reforzó su condición de candidatos al título en la liga holandesa.

El PSV ha transformado su plantilla durante el verano con incorporaciones de alto perfil. El club de Eindhoven llega a este partido con confianza y con una plantilla amplia que permite gestionar los esfuerzos entre la competición europea y el campeonato doméstico.

El Shakhtar Donetsk, dirigido por Arda Turan, llega con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos de la Premier League ucraniana. Su triunfo más reciente fue un 2-1 ante el Karpaty Lviv, aunque una derrota por 2-0 ante el Polissya Zhytomyr interrumpió una racha positiva.

El único precedente registrado entre estos dos clubes en esta competición terminó con victoria del PSV por 3-2 en noviembre de 2024, lo que otorga a los locales una ligera ventaja histórica en el duelo directo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido de la Liga de Campeones en directo, el canal de televisión y el horario oficial.

Noticias del equipo y escuadras

Peter Bosz cuenta con una alineación probable encabezada por Matej Kovar bajo palos, con una defensa formada por Armando Obispo, Filip Kostic, Sergino Dest y Lutsharel Geertruida. En el centro del campo se espera la presencia de Ruben van Bommel, Guus Til y Noah Fernandez, mientras que Kodai Sano, Ivan Perisic y Ricardo Pepi formarían el tridente ofensivo. No se registran bajas por lesión ni suspensión en el equipo local de cara a este encuentro.

Por parte del Shakhtar Donetsk, Arda Turan alinearía a Dmytro Riznyk en portería, con una defensa compuesta por Mykola Matviyenko, Pedro Henrique, Vinicius Tobias y Valeriy Bondar. El mediocampo contaría con Newerton, Oleg Ocheretko y Yegor Nazaryna, y el ataque estaría formado por Alisson Santana, Marlon Gomes y Kaua Elias. El equipo ucraniano tampoco presenta lesionados ni sancionados confirmados.

Forma

El PSV llega en un estado de forma excepcional, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos de la Eredivisie. Su resultado más reciente fue la victoria por 3-1 ante el Ajax en el Johan Cruijff ArenA, un triunfo de gran valor en el contexto de la lucha por el título holandés. En ese período, el equipo de Bosz ha marcado 16 goles y encajado 6, con victorias destacadas como el 6-1 al FC Utrecht y el 5-1 al FC Groningen. El único punto cedido fue un empate 2-2 ante el Fortuna Sittard en agosto.

El Shakhtar Donetsk acumula cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco compromisos de la Premier League ucraniana. Su victoria más reciente fue un 2-1 ante el Karpaty Lviv el 5 de septiembre, aunque previamente sufrió una derrota por 2-0 ante el Polissya Zhytomyr. En ese tramo, el equipo ha marcado 10 goles y encajado 4, con una goleada de 5-1 ante el Kudrivka como resultado más abultado.

Historial de Enfrentamientos Directos

El único antecedente registrado entre PSV Eindhoven y Shakhtar Donetsk en esta competición tuvo lugar el 27 de noviembre de 2024, con victoria del PSV por 3-2 en el Philips Stadion. Con solo un partido en el historial, el balance favorece a los locales con una victoria frente a ninguna del conjunto ucraniano.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, tanto el PSV Eindhoven como el Shakhtar Donetsk ocupan la séptima posición en sus respectivos grupos.