¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Liga de Campeones
team-logoPSV Eindhoven
Philips Stadion
team-logoShakhtar Donetsk
¡Mira aquí! Disney+ Premium¡Mira aquí! ESPN Premium Argentina
GOAL-e

Con el apoyo de

PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk
PSV Eindhoven
Shakhtar Donetsk
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre PSV Eindhoven y Shakhtar Donetsk, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Liga de Campeones - Jornada 1
Philips Stadion

Cómo ver PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones para ver el PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk en directo se detallan a continuación. Disney+ Premium ofrece la transmisión del partido, mientras que los aficionados en Argentina pueden seguirlo a través de ESPN Premium Argentina.

Disney+ Premium Argentina

Disney+ Premium

Ver aquí

ESPN Premium Argentina

ESPN Premium Argentina

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Emite en vivo desde cualquier lugar con NordVPNObtener NordVPN

El PSV Eindhoven recibe al Shakhtar Donetsk en el Philips Stadion de Eindhoven en un partido de la Liga de Campeones. Ambos equipos llegan a este encuentro igualados en la séptima posición de la tabla del torneo.

El PSV atraviesa un momento de forma sobresaliente. El conjunto de Peter Bosz ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, con victorias contundentes que incluyen un 6-1 ante el FC Utrecht y un 5-1 frente al FC Groningen en la Eredivisie. La más reciente fue una victoria a domicilio por 3-1 ante el Ajax en Ámsterdam, resultado que reforzó su condición de candidatos al título en la liga holandesa.

El PSV ha transformado su plantilla durante el verano con incorporaciones de alto perfil. El club de Eindhoven llega a este partido con confianza y con una plantilla amplia que permite gestionar los esfuerzos entre la competición europea y el campeonato doméstico.

El Shakhtar Donetsk, dirigido por Arda Turan, llega con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos de la Premier League ucraniana. Su triunfo más reciente fue un 2-1 ante el Karpaty Lviv, aunque una derrota por 2-0 ante el Polissya Zhytomyr interrumpió una racha positiva.

El único precedente registrado entre estos dos clubes en esta competición terminó con victoria del PSV por 3-2 en noviembre de 2024, lo que otorga a los locales una ligera ventaja histórica en el duelo directo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido de la Liga de Campeones en directo, el canal de televisión y el horario oficial.

Noticias del equipo y escuadras

PSV Eindhoven contra Shakhtar Donetsk alineaciones probables

4-2-3-1
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV
Formación
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
4-1-4-1
M. KovarM. KovarA. ObispoA. ObispoF. KosticF. KosticS. DestS. DestL. GeertruidaL. GeertruidaR. van BommelR. van BommelG. TilG. TilN. FernandezN. FernandezK. SanoK. SanoI. PerisicI. PerisicR. PepiR. PepiD. RiznykD. RiznykM. MatviyenkoM. MatviyenkoP. HenriqueP. HenriqueV. TobiasV. TobiasV. BondarV. BondarNewertonNewertonO. OcheretkoO. OcheretkoY. NazarynaY. NazarynaA. SantanaA. SantanaM. GomesM. GomesKaua EliasKaua Elias
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
4-2-3-1
PSV Eindhoven

Once inicial

Shakhtar Donetsk

Manager

  • P. Bosz
  • A. Turan

Peter Bosz cuenta con una alineación probable encabezada por Matej Kovar bajo palos, con una defensa formada por Armando Obispo, Filip Kostic, Sergino Dest y Lutsharel Geertruida. En el centro del campo se espera la presencia de Ruben van Bommel, Guus Til y Noah Fernandez, mientras que Kodai Sano, Ivan Perisic y Ricardo Pepi formarían el tridente ofensivo. No se registran bajas por lesión ni suspensión en el equipo local de cara a este encuentro.

Por parte del Shakhtar Donetsk, Arda Turan alinearía a Dmytro Riznyk en portería, con una defensa compuesta por Mykola Matviyenko, Pedro Henrique, Vinicius Tobias y Valeriy Bondar. El mediocampo contaría con Newerton, Oleg Ocheretko y Yegor Nazaryna, y el ataque estaría formado por Alisson Santana, Marlon Gomes y Kaua Elias. El equipo ucraniano tampoco presenta lesionados ni sancionados confirmados.

Forma

PSV

PSV - Formulario

SIT
D2-2
EXC
W1-2
GRO
W5-1
UTR
W1-6
AJX
W1-3
Gol marcado (encajado)
18/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
SHK

SHK - Formulario

KUD
W5-1
EPI
W0-2
KHA
W0-1
POL
L0-2
KAR
W1-2
Gol marcado (encajado)
10/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El PSV llega en un estado de forma excepcional, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos de la Eredivisie. Su resultado más reciente fue la victoria por 3-1 ante el Ajax en el Johan Cruijff ArenA, un triunfo de gran valor en el contexto de la lucha por el título holandés. En ese período, el equipo de Bosz ha marcado 16 goles y encajado 6, con victorias destacadas como el 6-1 al FC Utrecht y el 5-1 al FC Groningen. El único punto cedido fue un empate 2-2 ante el Fortuna Sittard en agosto.

El Shakhtar Donetsk acumula cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco compromisos de la Premier League ucraniana. Su victoria más reciente fue un 2-1 ante el Karpaty Lviv el 5 de septiembre, aunque previamente sufrió una derrota por 2-0 ante el Polissya Zhytomyr. En ese tramo, el equipo ha marcado 10 goles y encajado 4, con una goleada de 5-1 ante el Kudrivka como resultado más abultado.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

PSV EindhovenEmpateShakhtar Donetsk
1
0
0
Liga de Campeones
PSV Eindhoven badge
PSV Eindhoven
PSV
3
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
2
F
3Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles1/1
Ambos equipos marcaron1/1

El único antecedente registrado entre PSV Eindhoven y Shakhtar Donetsk en esta competición tuvo lugar el 27 de noviembre de 2024, con victoria del PSV por 3-2 en el Philips Stadion. Con solo un partido en el historial, el balance favorece a los locales con una victoria frente a ninguna del conjunto ucraniano.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
3
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
5
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
6
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
6
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
8
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
9
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
9
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
11
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
12
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
13
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
13
RomaRomaROM
00000000
13
LensLensRCL
00000000
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
13
ComoComoCOM
00000000
13
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
13
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
13
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
13
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
13
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
13
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
13
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
25
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
26
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
26
LilleLilleLIL
100123-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
28
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
30
LASKLASKLAS
100101-10
L
30
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
32
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
32
VikingVikingVIK
100113-20
L
34
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
35
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
36
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Liga de Campeones, tanto el PSV Eindhoven como el Shakhtar Donetsk ocupan la séptima posición en sus respectivos grupos.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google