Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Portugal vs Uzbekistán en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Portugal y Uzbekistán se puede ver en directo a través de varios canales de televisión y plataformas de streaming. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Portugal y Uzbekistán se miden en el Houston Stadium en un duelo del Grupo K del Mundial 2026 que tiene implicaciones directas para ambas selecciones en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda.

La Selección das Quinas llega a este partido con la presión de haber cedido un empate ante RD Congo en su debut mundialista. Un resultado que generó debate inmediato, sobre todo en torno al rendimiento de Cristiano Ronaldo, quien afronta lo que probablemente sea su último Mundial con el escrutinio habitual multiplicado.

El vestuario portugués ha cerrado filas en torno a su capitán. Ruben Dias, Diogo Dalot y el propio Bruno Fernandes han salido a respaldar públicamente a CR7, y el grupo asegura que el ruido externo no afecta su concentración ni su ambición de conquistar el torneo.

Uzbekistán, por su parte, debuta en su primera Copa del Mundo de la historia como la primera nación de Asia Central en lograrlo. Sin embargo, el comienzo no pudo ser más duro: una derrota por 3-1 ante Colombia en su estreno los coloca en la última posición del grupo y los obliga a sumar puntos ante Portugal para mantener vivas sus opciones.

Bajo las órdenes de Fabio Cannavaro, los White Wolves confían en el talento de Eldor Shomurodov y Abbosbek Fayzullayev para plantar cara a una de las selecciones más talentosas del torneo. El reto es enorme, pero la historia ya está escrita: solo con estar aquí, Uzbekistán ha hecho historia.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido en directo, en qué canal de TV se transmite y cuál es el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Roberto Martinez no tiene bajas confirmadas para este partido y apunta a presentar un once con Diogo Costa bajo palos, una línea defensiva formada por Renato Veiga, Tomás Araújo, João Cancelo y Nuno Mendes, y un mediocampo con Vitinha, João Neves y Bruno Fernandes. Pedro Neto y Bernardo Silva acompañarían a Cristiano Ronaldo en el ataque. No hay lesiones ni sanciones registradas en la convocatoria portuguesa.

Fabio Cannavaro tampoco tiene ausencias reportadas en el bando uzbeko. El técnico italiano tiene previsto alinear a Utkir Yusupov en portería, con Abdulla Abdullaev, Abdukodir Khusanov y Rustamjon Ashurmatov en defensa. Oston Urunov, Sherzod Nasrulloev, Behruzjon Karimov y Otabek Shukurov formarían el mediocampo, con Abbosbek Fayzullayev, Akmal Mozgovoy y Eldor Shomurodov en ataque. Si hay novedades de última hora, se actualizará la información antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Portugal acumula un registro de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el empate 1-1 ante RD Congo en el debut mundialista, aunque antes de eso encadenó dos triunfos consecutivos en amistosos frente a Nigeria (2-1) y Chile (2-1). En total, los portugueses han marcado seis goles y encajado cuatro en ese tramo, con victorias también ante Estados Unidos (2-0) y un empate sin goles ante México.

Uzbekistán llega en un momento de forma negativa, con tres derrotas seguidas en sus últimos tres compromisos. La más reciente fue la caída por 3-1 ante Colombia en su debut en el Mundial. Antes de eso perdieron 2-1 ante Holanda y 2-0 ante Canadá en amistosos. Sus dos únicos resultados positivos en este periodo fueron victorias ante Venezuela y Gabón, ambas en marzo.

Historial de Enfrentamientos Directos

POR Último partidos UZB 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Portugal 5 - 2 Uzbekistán 5 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El historial entre Portugal y Uzbekistán es prácticamente inexistente a nivel oficial. El único antecedente registrado en los últimos años es un amistoso disputado el 18 de septiembre de 2012, en el que Portugal se impuso por 5-2. Aquel resultado ilustra la diferencia de nivel histórico entre ambas selecciones, aunque el contexto mundialista otorga a este encuentro una dimensión completamente distinta.

Clasificación

En la tabla del Grupo K de la Copa del Mundo, Portugal ocupa la tercera posición, mientras que Uzbekistán es cuarto y último tras la primera jornada.