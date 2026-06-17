Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Portugal vs RD Congo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Portugal y la RD Congo se puede seguir en vivo a través de las siguientes plataformas de televisión y streaming disponibles en la región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Portugal debuta en la Copa del Mundo 2026 frente a la República Democrática del Congo en el Houston Stadium, en un partido correspondiente al Grupo K del torneo.

Roberto Martínez lleva a una Selección portuguesa cargada de talento y con Cristiano Ronaldo como estandarte. El capitán lusitano llegó al torneo después de rechazar con contundencia cualquier duda sobre su estado físico, prometiendo dar alegrías al público portugués en suelo norteamericano.

El equipo de Martínez llega en un momento de plena forma. Portugal ganó sus tres últimos partidos de preparación, incluidas victorias ante Nigeria y Chile, y afrontó los amistosos previos al Mundial con una solidez que pocos rivales han podido cuestionar.

La selección portuguesa también cargó con una ausencia dolorosa antes del torneo. Los jugadores entrenaron con pulseras conmemorativas en homenaje a Diogo Jota, en un gesto de unión que marcó la semana previa al debut.

La RD Congo, dirigida por Sébastien Desabre, llega al partido desde la segunda posición del Grupo K. Los Leopardos vienen de un empate sin goles ante Dinamarca y una derrota ante Chile en sus últimos compromisos de preparación, aunque mostraron capacidad defensiva en ambos encuentros.

El partido promete un contraste de estilos: la potencia técnica y la profundidad ofensiva de Portugal frente a la organización táctica de un Congo que tiene todo por ganar en su primer partido mundialista.

A continuación, toda la información sobre dónde ver el partido en vivo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Portugal está dirigido por Roberto Martínez. El cuerpo técnico no ha confirmado una alineación titular oficial, y no se han reportado bajas por lesión ni suspensión en el equipo lusitano de cara a este partido. Se esperan novedades más próximas al inicio del encuentro.

La RD Congo, bajo las órdenes de Sébastien Desabre, tampoco ha publicado su once probable. No hay información confirmada sobre lesionados o suspendidos en el equipo africano. La información se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Portugal llega al torneo con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante Nigeria el 10 de junio, y repitió ese mismo marcador frente a Chile días antes. La goleada más destacada de la serie fue un 9-1 ante Armenia en la fase de clasificación europea para el Mundial. El único punto que se escapó fue el empate a cero ante México en marzo. En total, la Selección marcó 14 goles y encajó cuatro en esos cinco compromisos.

La RD Congo suma en sus últimos cinco encuentros una victoria, dos empates y dos derrotas. Su partido más reciente fue una caída por 2-1 ante Chile el 9 de junio, mientras que ante Dinamarca firmaron un empate sin goles el 3 de junio. Su única victoria en ese período fue un 1-0 ante Jamaica en la fase de clasificación mundialista. Los Leopardos marcaron cinco goles y encajaron cuatro en ese tramo, con una tendencia a los resultados ajustados.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos previos entre Portugal y la República Democrática del Congo. Este partido del Grupo K del Mundial 2026 será, según la información disponible, el primer cruce oficial entre ambas selecciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo K de la Copa del Mundo, Portugal ocupa la tercera posición y la RD Congo se sitúa en el segundo puesto antes del inicio de la fase de grupos.