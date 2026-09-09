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Liga de Campeones - Jornada 1 9 sept 2026 - 15:00 Parc des Princes

Cómo ver Paris Saint-Germain vs Slovan en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Paris Saint-Germain abre su campaña en la UEFA Champions League 2026/27 ante el Slovan Bratislava en el Parc des Princes, con el doble campeón de Europa buscando empezar con buen pie su defensa del título continental.

El conjunto parisino llega a este estreno europeo con una presión doméstica inusual. Tres jornadas de Ligue 1 sin ganar, incluida una derrota en casa ante el Mónaco por 2-1 que representa el peor inicio liguero del club en 14 años, han generado dudas sobre un equipo que levantó la Copa de Europa hace apenas unos meses.

Bajo los palos, Matvei Safonov afronta cuestionamientos tras una serie de actuaciones poco convincentes, mientras que la competencia por el puesto añade tensión al vestuario. En el plano ofensivo, Fabian Ruiz llega con aspiraciones al Ballon d'Or tras conquistar la Champions League y el Mundial en 2026, y Ousmane Dembele ha declarado públicamente que el premio individual más prestigioso del fútbol se quedará en París.

El Slovan Bratislava, dirigido por Yaya Touré, llega a la capital francesa tras superar la fase previa de la Champions League frente al NK Celje. El conjunto eslovaco, sin embargo, atraviesa un momento delicado en su liga doméstica, con dos derrotas en sus últimos tres partidos.

Para el PSG, el Parc des Princes sigue siendo un bastión en Europa. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Luis Enrique apunta a un once con Matvei Safonov bajo palos, una línea defensiva formada por Marquinhos, Achraf Hakimi, Willian Pacho y Nuno Mendes, y un centro del campo con Vitinha, Fabián Ruiz y Joao Neves. En ataque, Ousmane Dembele, Desire Doue y Khvicha Kvaratskhelia conformarían el tridente titular. El PSG no registra bajas por lesión ni sanción de cara a este encuentro.

Yaya Touré dispone de un once probable encabezado por Dominik Takac en portería, con Cruz, Bajric, Markovic y Blackman en defensa, Ibrahim, Camara y Pokorny en el mediocampo, y Martínez, Barseghyan y Sporar en la línea ofensiva. El Slovan tampoco presenta lesionados ni suspendidos confirmados en este momento.

Forma

El PSG llega con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota en casa ante el Mónaco por 2-1 en Ligue 1, resultado que prolongó una racha irregular. Antes de eso, el equipo igualó 2-2 tanto frente al Lille como ante el Rennes, y cayó 1-0 ante el Lens en la Supercopa. Su única victoria en este período fue el 2-1 ante el Aston Villa en la Supercopa de la UEFA. En conjunto, el PSG marcó ocho goles y encajó siete en esos cinco encuentros.

El Slovan Bratislava acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en su último quinteto de partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante el DAC 1904 Dunajska Streda en la liga eslovaca. No obstante, logró la clasificación para la Champions League al vencer al NK Celje 2-1 a domicilio, tras empatar 1-1 en el partido de ida. En cinco partidos, el Slovan anotó seis goles y recibió otros seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue una victoria del PSG por 1-0 en el Parc des Princes el 3 de noviembre de 2011, en la fase de grupos de la UEFA Europa League. El primer antecedente fue un empate sin goles en Bratislava el 20 de octubre de ese mismo año. En el cómputo global de los dos enfrentamientos registrados, el PSG tiene un balance superior con una victoria y un empate.

Clasificación

Tanto el Paris Saint-Germain como el Slovan Bratislava inician la fase de liga de la Champions League 2026/27 ocupando la séptima posición en la tabla, con los registros aún sin reflejar los resultados de la primera jornada.