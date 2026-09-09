¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Liga de Campeones
team-logoParis Saint-Germain
Parc des Princes
team-logoSlovan
¡Mira aquí! Disney+ Premium¡Mira aquí! Fox Sports Argentina
GOAL-e

Con el apoyo de

Paris Saint-Germain vs Slovan: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Paris Saint-Germain vs Slovan
Paris Saint-Germain
Slovan
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Paris Saint-Germain y Slovan, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Liga de Campeones - Jornada 1
Parc des Princes

Cómo ver Paris Saint-Germain vs Slovan en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El PSG vs Slovan Bratislava se puede ver en directo a través de Disney+ Premium y Fox Sports Argentina. Consulta las opciones disponibles según tu región.

Disney+ Premium Argentina

Disney+ Premium

Ver aquí

Fox Sports Argentina

Fox Sports Argentina

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Emite en vivo desde cualquier lugar con NordVPNObtener NordVPN

El Paris Saint-Germain abre su campaña en la UEFA Champions League 2026/27 ante el Slovan Bratislava en el Parc des Princes, con el doble campeón de Europa buscando empezar con buen pie su defensa del título continental.

El conjunto parisino llega a este estreno europeo con una presión doméstica inusual. Tres jornadas de Ligue 1 sin ganar, incluida una derrota en casa ante el Mónaco por 2-1 que representa el peor inicio liguero del club en 14 años, han generado dudas sobre un equipo que levantó la Copa de Europa hace apenas unos meses.

Bajo los palos, Matvei Safonov afronta cuestionamientos tras una serie de actuaciones poco convincentes, mientras que la competencia por el puesto añade tensión al vestuario. En el plano ofensivo, Fabian Ruiz llega con aspiraciones al Ballon d'Or tras conquistar la Champions League y el Mundial en 2026, y Ousmane Dembele ha declarado públicamente que el premio individual más prestigioso del fútbol se quedará en París.

El Slovan Bratislava, dirigido por Yaya Touré, llega a la capital francesa tras superar la fase previa de la Champions League frente al NK Celje. El conjunto eslovaco, sin embargo, atraviesa un momento delicado en su liga doméstica, con dos derrotas en sus últimos tres partidos.

Para el PSG, el Parc des Princes sigue siendo un bastión en Europa. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Paris Saint-Germain contra Slovan alineaciones probables

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Formación
Slovan crest
Slovan
SLB
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovMarquinhosMarquinhosA. HakimiA. HakimiW. PachoW. PachoN. MendesN. MendesVitinhaVitinhaFabián RuizFabián RuizJ. NevesJ. NevesO. DembeleO. DembeleD. DoueD. DoueK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaD. TakacD. TakacS. CruzS. CruzK. BajricK. BajricS. MarkovicS. MarkovicCésar BlackmanCésar BlackmanR. IbrahimR. IbrahimS. CamaraS. CamaraP. PokornyP. PokornyChristian MartínezChristian MartínezT. BarseghyanT. BarseghyanA. SporarA. Sporar
Slovan crest
Slovan
SLB
4-3-3
Paris Saint-Germain

Once inicial

Slovan

Manager

  • Luis Enrique
  • Yaya Touré

Luis Enrique apunta a un once con Matvei Safonov bajo palos, una línea defensiva formada por Marquinhos, Achraf Hakimi, Willian Pacho y Nuno Mendes, y un centro del campo con Vitinha, Fabián Ruiz y Joao Neves. En ataque, Ousmane Dembele, Desire Doue y Khvicha Kvaratskhelia conformarían el tridente titular. El PSG no registra bajas por lesión ni sanción de cara a este encuentro.

Yaya Touré dispone de un once probable encabezado por Dominik Takac en portería, con Cruz, Bajric, Markovic y Blackman en defensa, Ibrahim, Camara y Pokorny en el mediocampo, y Martínez, Barseghyan y Sporar en la línea ofensiva. El Slovan tampoco presenta lesionados ni suspendidos confirmados en este momento.

Forma

PSG

PSG - Formulario

AVL
W2-1
RCL
L1-0
REN
D2-2
LIL
D2-2
ASM
L1-2
Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
SLB

SLB - Formulario

CEL
D1-1
FCK
W1-2
CEL
W1-2
ZEM
L1-2
DST
L2-0
Gol marcado (encajado)
6/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El PSG llega con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota en casa ante el Mónaco por 2-1 en Ligue 1, resultado que prolongó una racha irregular. Antes de eso, el equipo igualó 2-2 tanto frente al Lille como ante el Rennes, y cayó 1-0 ante el Lens en la Supercopa. Su única victoria en este período fue el 2-1 ante el Aston Villa en la Supercopa de la UEFA. En conjunto, el PSG marcó ocho goles y encajó siete en esos cinco encuentros.

El Slovan Bratislava acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en su último quinteto de partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante el DAC 1904 Dunajska Streda en la liga eslovaca. No obstante, logró la clasificación para la Champions League al vencer al NK Celje 2-1 a domicilio, tras empatar 1-1 en el partido de ida. En cinco partidos, el Slovan anotó seis goles y recibió otros seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Paris Saint-GermainEmpateSlovan
1
1
0
Europa League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Slovan badge
Slovan
SLB
0
F
Europa League
Slovan badge
Slovan
SLB
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
F
1Goles marcados0
Partidos con más de 2.5 goles0/2
Ambos equipos marcaron0/2

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue una victoria del PSG por 1-0 en el Parc des Princes el 3 de noviembre de 2011, en la fase de grupos de la UEFA Europa League. El primer antecedente fue un empate sin goles en Bratislava el 20 de octubre de ese mismo año. En el cómputo global de los dos enfrentamientos registrados, el PSG tiene un balance superior con una victoria y un empate.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
2
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
5
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
6
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
7
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
7
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
7
RomaRomaROM
00000000
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
7
LensLensRCL
00000000
7
ArsenalArsenalARS
00000000
7
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
7
ComoComoCOM
00000000
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
00000000
7
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
7
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
7
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
7
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
7
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
7
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
7
SlovanSlovanSLB
00000000
7
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
7
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
7
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
7
SSC NápolesSSC NápolesNAP
00000000
7
VikingVikingVIK
00000000
31
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
32
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
32
LilleLilleLIL
100123-10
L
34
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
35
LASKLASKLAS
100101-10
L
36
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
Clasificación para cuartos de final

Tanto el Paris Saint-Germain como el Slovan Bratislava inician la fase de liga de la Champions League 2026/27 ocupando la séptima posición en la tabla, con los registros aún sin reflejar los resultados de la primera jornada.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google