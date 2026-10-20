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Liga de Campeones - Jornada 3 20 oct 2026 - 15:00 Parc des Princes

Cómo ver Paris Saint-Germain vs Barcelona en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El PSG vs Barcelona se puede seguir en directo a través de los canales y plataformas de streaming indicados a continuación. Consulta la disponibilidad según tu región.

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El Parc des Princes acoge este martes un duelo de fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27 entre Paris Saint-Germain y Barcelona, dos de los clubes más poderosos del continente en este momento.

El PSG llega al partido como actual campeón de Europa por segunda temporada consecutiva, tras superar al Arsenal en la final de Budapest en mayo. Luis Enrique ha construido un equipo que combina solidez defensiva con una capacidad ofensiva demoledora, y sus dos victorias en la fase de liga —6-1 ante el Slovan Bratislava y 4-2 en el Etihad ante el Manchester City— confirman que el conjunto parisino no tiene intención de ceder terreno en Europa.

Sin embargo, el técnico español tendrá que gestionar una baja sensible: Nuno Mendes ha sido descartado tras sufrir una lesión muscular en el muslo, lo que obliga a replantear el lateral izquierdo. A eso se suma la preocupación pública del propio Luis Enrique por la falta de un especialista fiable desde el punto de penalti, después de que Dembélé, Ferran Torres y Desire Doué hayan fallado penaltis en las últimas semanas.

Barcelona, por su parte, llega en un momento de forma excepcional. El equipo de Hansi Flick ha ganado sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, incluyendo una goleada 5-2 al Real Betis el pasado fin de semana en la que Dani Olmo volvió a marcar tras un período sin gol. El alemán ya ha avisado públicamente tanto al PSG como al Real Madrid de que el Barça está preparado para lo que viene.

No obstante, el cuadro catalán también llega tocado en defensa. Eric García ha sido descartado para este partido, mientras que Jules Koundé es duda para el choque. Las bajas defensivas condicionarán la propuesta táctica de Flick en un estadio que históricamente no ha sido amable con los visitantes.

Ambos equipos ocupan los dos primeros puestos de la tabla de la fase de liga, lo que convierte este partido en un duelo directo por el liderato europeo. El ganador tomará una ventaja significativa de cara a la clasificación para la fase eliminatoria.

A continuación, toda la información para saber cómo y dónde ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Luis Enrique no podrá contar con Nuno Mendes, Alessandro Longoni ni Senny Mayulu por lesión. El once probable del PSG incluye a Safonov bajo palos, con Hakimi, Pacho, Marquinhos y Digne en defensa, Vitinha, João Neves y Fabián Ruiz en el centro del campo, y Doué, Kvaratskhelia y Dembélé en ataque.

En el bando visitante, Hansi Flick no dispondrá de Andreas Christensen, Eric García, Jules Koundé ni Roony Bardghji. El once proyectado del Barcelona sitúa a Joan García en portería, con una defensa formada por Gerard Martín, João Cancelo, Pau Cubarsí y Xavi Espart, mientras que Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Anthony Gordon, Dani Olmo y Raphinha conformarían el bloque ofensivo.

Forma

El PSG llega al partido con un pleno de cinco victorias consecutivas en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un triunfo 1-3 ante el Strasbourg en Ligue 1 el 17 de octubre, y antes de eso se impusieron 4-2 al Manchester City en la Champions League. En esos cinco partidos, el equipo de Luis Enrique ha marcado 11 goles y encajado 7.

Barcelona también presenta un registro perfecto en sus últimos cinco encuentros, con cinco victorias seguidas. El más reciente fue la goleada 5-2 al Real Betis, precedida por un contundente 4-1 al Galatasaray en la Champions League. En ese tramo, el conjunto azulgrana ha anotado 19 goles y encajado solo 8, con una victoria 7-2 ante el Racing Santander que refleja su capacidad goleadora.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 1 de octubre de 2025 en la Champions League, con victoria del PSG por 2-1 en el Camp Nou. En los últimos cinco enfrentamientos directos en competición europea, el PSG acumula tres victorias por una del Barcelona, con un partido empatado. Los parisinos han marcado 14 goles en esos cinco duelos por 7 del conjunto catalán.

Clasificación

En la tabla de la fase de liga de la Champions League 2026/27, el PSG ocupa la primera posición y el Barcelona la segunda. El partido de este martes es un duelo directo entre los dos mejores equipos de la competición hasta la fecha, con el liderato en juego.