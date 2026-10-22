¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Europa League
team-logoOlympiakos
Karaiskakis Stadium
team-logoSparta Praga
¡Mira aquí! Disney+ Premium
GOAL-e
Con la colaboración de

Olympiakos vs Sparta Praga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Olympiakos vs Sparta Praga
Olympiakos
Sparta Praga
Europa League

Cómo ver el partido de Europa League entre Olympiakos y Sparta Praga, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Europa League - Jornada 3
Karaiskakis Stadium

Cómo ver Olympiakos vs Sparta Praga en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. A continuación encontrarás el enlace para acceder a la transmisión en vivo.

Disney+ Premium Argentina

Disney+ Premium

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Emite en vivo desde cualquier lugar con NordVPNObtener NordVPN

Olympiakos recibe a Sparta Praga en el Karaiskakis Stadium de El Pireo en un partido de Europa League que enfrenta a dos equipos que llegan con realidades muy distintas dentro de la competición.

El equipo de Imanol Alguacil atraviesa un momento de forma excepcional. Los griegos han ganado sus cinco últimos partidos en todas las competiciones, incluyendo una victoria ante Marsella en la jornada anterior de Europa League y triunfos consecutivos en la Super League griega.

Esa victoria ante Marsella es el argumento más contundente del momento olímpico. El conjunto griego fue capaz de imponerse en el Stade Orange Vélodrome con un gol de Santiago Hezze antes del descanso, demostrando solidez defensiva y eficacia en ataque en un escenario exigente.

Sparta Praga, dirigido por Brian Priske, llega a El Pireo con una dinámica algo menos brillante. Los checos empataron 1-1 ante Lillestroem en su último compromiso europeo y también igualaron sin goles ante Ostrava en liga, rompiendo así una racha de victorias que habían acumulado en las semanas previas.

En la clasificación de Europa League, ambos equipos se encuentran muy igualados, lo que convierte este duelo en un partido de enorme trascendencia para definir posiciones en la tabla y mantener vivas las aspiraciones continentales de cada uno.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Olympiakos contra Sparta Praga alineaciones probables

Manager

  • I. Alguacil

Imanol Alguacil dirige a Olympiakos sin que se hayan confirmado lesiones ni sanciones en la plantilla de cara a este partido. La alineación probable no ha sido facilitada y se actualizará cuando esté disponible.

En el lado visitante, Brian Priske tampoco ha reportado bajas confirmadas ni jugadores sancionados. La convocatoria definitiva de Sparta Praga se completará con la información que facilite el club antes del inicio del encuentro.

Forma

OLY

OLY - Formulario

JAG
W2-1
LEV
W0-1
PAO
W1-0
OM
W0-1
PAT
W0-2
Gol marcado (encajado)
7/1
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5
SPP

SPP - Formulario

AMY
W1-4
SOL
W0-3
PAR
W2-0
LIL
D1-1
BOS
D0-0
Gol marcado (encajado)
10/2
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Olympiakos llega con un pleno de victorias en sus últimos cinco partidos, con un registro de cinco triunfos y ninguna derrota. Su resultado más reciente fue una victoria 0-2 ante Panetolikos en la Super League el 18 de octubre, y antes de eso se impuso 0-1 en el campo de Marsella en Europa League. El conjunto griego también venció 1-0 al Panathinaikos, ganó 0-1 al Levadiakos y se impuso 2-1 al Jagiellonia Bialystok en la fase de liga europea. En total, Olympiakos ha marcado seis goles y no ha encajado ninguno en sus cinco últimos encuentros.

Sparta Praga acumula dos victorias, dos empates y ninguna derrota en sus cinco partidos más recientes. El último resultado fue un empate 0-0 ante Ostrava en la First League el 18 de octubre, mientras que en Europa League igualaron 1-1 con Lillestroem. Los checos ganaron 2-0 al Pardubice, vencieron 0-3 al Sigma Olomouc y se impusieron 1-4 al Ararat Armenia en la competición continental. En total, Sparta ha anotado nueve goles y ha encajado uno en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos previos entre Olympiakos y Sparta Praga. Este partido no cuenta con historial registrado entre ambos clubes en el período analizado.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación de Europa League, Olympiakos ocupa la décima posición y Sparta Praga la undécima, lo que sitúa a ambos equipos en la zona media-alta de la tabla y convierte este duelo en un enfrentamiento directo con implicaciones reales para la clasificación final.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Seguí a GOAL en Google