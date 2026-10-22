Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 15:00 Karaiskakis Stadium

Cómo ver Olympiakos vs Sparta Praga en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. A continuación encontrarás el enlace para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Olympiakos recibe a Sparta Praga en el Karaiskakis Stadium de El Pireo en un partido de Europa League que enfrenta a dos equipos que llegan con realidades muy distintas dentro de la competición.

El equipo de Imanol Alguacil atraviesa un momento de forma excepcional. Los griegos han ganado sus cinco últimos partidos en todas las competiciones, incluyendo una victoria ante Marsella en la jornada anterior de Europa League y triunfos consecutivos en la Super League griega.

Esa victoria ante Marsella es el argumento más contundente del momento olímpico. El conjunto griego fue capaz de imponerse en el Stade Orange Vélodrome con un gol de Santiago Hezze antes del descanso, demostrando solidez defensiva y eficacia en ataque en un escenario exigente.

Sparta Praga, dirigido por Brian Priske, llega a El Pireo con una dinámica algo menos brillante. Los checos empataron 1-1 ante Lillestroem en su último compromiso europeo y también igualaron sin goles ante Ostrava en liga, rompiendo así una racha de victorias que habían acumulado en las semanas previas.

En la clasificación de Europa League, ambos equipos se encuentran muy igualados, lo que convierte este duelo en un partido de enorme trascendencia para definir posiciones en la tabla y mantener vivas las aspiraciones continentales de cada uno.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Imanol Alguacil dirige a Olympiakos sin que se hayan confirmado lesiones ni sanciones en la plantilla de cara a este partido. La alineación probable no ha sido facilitada y se actualizará cuando esté disponible.

En el lado visitante, Brian Priske tampoco ha reportado bajas confirmadas ni jugadores sancionados. La convocatoria definitiva de Sparta Praga se completará con la información que facilite el club antes del inicio del encuentro.

Forma

Olympiakos llega con un pleno de victorias en sus últimos cinco partidos, con un registro de cinco triunfos y ninguna derrota. Su resultado más reciente fue una victoria 0-2 ante Panetolikos en la Super League el 18 de octubre, y antes de eso se impuso 0-1 en el campo de Marsella en Europa League. El conjunto griego también venció 1-0 al Panathinaikos, ganó 0-1 al Levadiakos y se impuso 2-1 al Jagiellonia Bialystok en la fase de liga europea. En total, Olympiakos ha marcado seis goles y no ha encajado ninguno en sus cinco últimos encuentros.

Sparta Praga acumula dos victorias, dos empates y ninguna derrota en sus cinco partidos más recientes. El último resultado fue un empate 0-0 ante Ostrava en la First League el 18 de octubre, mientras que en Europa League igualaron 1-1 con Lillestroem. Los checos ganaron 2-0 al Pardubice, vencieron 0-3 al Sigma Olomouc y se impusieron 1-4 al Ararat Armenia en la competición continental. En total, Sparta ha anotado nueve goles y ha encajado uno en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos previos entre Olympiakos y Sparta Praga. Este partido no cuenta con historial registrado entre ambos clubes en el período analizado.

Clasificación

En la clasificación de Europa League, Olympiakos ocupa la décima posición y Sparta Praga la undécima, lo que sitúa a ambos equipos en la zona media-alta de la tabla y convierte este duelo en un enfrentamiento directo con implicaciones reales para la clasificación final.