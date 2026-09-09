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Liga de Campeones - Jornada 1 9 sept 2026 - 15:00 Anfield

Cómo ver Liverpool vs Atlético Madrid en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Liverpool vs Atlético Madrid se puede ver en directo a través de Disney+ Premium y Fox Sports Argentina. Las opciones de canal de TV y live stream están disponibles a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Liverpool recibe a Atlético Madrid en Anfield en el arranque de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27. El choque del miércoles marca el comienzo de la campaña europea de ambos clubes, con Matchday 1 como el escenario para este primer test continental de la temporada.

Andoni Iraola llega a este partido con sensaciones mixtas en la Premier League. Los Reds han sumado un triunfo y dos empates en sus primeras tres jornadas, aunque cerraron el bloque de liga con una victoria convincente a domicilio ante Ipswich Town. Dominik Szoboszlai, nombrado vicecapitán del equipo, ha reconocido públicamente que Liverpool necesita recuperar el ritmo implacable que definió su fútbol campeón si quiere competir en todos los frentes esta temporada.

Atlético Madrid llega a Merseyside con dudas defensivas después de caer 3-0 ante Athletic Club en su última salida liguera. Diego Simeone deberá encontrar respuestas rápidas ante un Anfield que históricamente no ha sido un destino amable para los rojiblancos.

Julián Álvarez encabeza el ataque del Atlético tras un verano marcado por la especulación sobre su futuro. El argentino regresa a la competición con ganas de demostrar su nivel en uno de los estadios más exigentes de Europa.

Por el lado local, Florian Wirtz y Alexander Isak son los grandes referentes ofensivos de un Liverpool que buscará imponer su juego desde el primer minuto en casa. La plantilla rojiblanca, por su parte, se presenta sin lesionados de peso, aunque con la baja por sanción de Arnau Ortiz.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las últimas noticias de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Andoni Iraola no podrá contar con cuatro jugadores para el debut europeo en Anfield: Conor Bradley, Hugo Ekitike, Joseph Gomez y Giovanni Leoni están todos en la enfermería. Si el once proyectado se confirma, Alisson Becker ocupará la portería con una defensa formada por Jeremy Jacquet, Ronald Araújo, Virgil van Dijk y Milos Kerkez, mientras Florian Wirtz y Alexander Isak liderarán el ataque.

Diego Simeone dispone de toda la plantilla disponible desde el punto de vista físico, con Alexander Sørloth como único lesionado confirmado. Arnau Ortiz cumple sanción y no podrá participar. El once proyectado sitúa a Jan Oblak bajo palos, con Julián Álvarez como referencia en ataque y Ademola Lookman y Alejandro Baena acompañándole en las posiciones ofensivas.

Forma

Liverpool llega al partido con un registro de una victoria, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco compromisos, con seis goles marcados y seis encajados. Su resultado más reciente fue una victoria 2-0 a domicilio ante Ipswich Town en la Premier League el 4 de septiembre. Antes de ese triunfo, los Reds empataron 2-2 tanto con Nottingham Forest como con Newcastle United en dos jornadas consecutivas de liga.

Atlético Madrid presenta dos victorias, un empate y una derrota en sus últimos cuatro partidos competitivos. El más reciente fue la abultada derrota 3-0 ante Athletic Club el 5 de septiembre, resultado que contrasta con la victoria 3-1 ante Sevilla lograda una semana antes. Los rojiblancos también empataron 2-2 con Villarreal, lo que refleja cierta irregularidad tanto en defensa como en ataque en el arranque de la temporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 17 de septiembre de 2025 en la Champions League, con victoria del Liverpool por 3-2 en Anfield. En los últimos cinco enfrentamientos en la competición europea, Liverpool se ha impuesto en tres ocasiones frente a las dos victorias del Atlético Madrid, con ambos equipos protagonizando partidos de alta intensidad y numerosos goles.

Clasificación

Liverpool y Atlético Madrid arrancan la fase de liga de la Champions League 2026/27 empatados en la séptima posición de la tabla, ya que ninguno de los dos ha disputado todavía ningún partido en esta edición del torneo.