¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Liga de Campeones
team-logoLiverpool
Anfield
team-logoAtlético Madrid
¡Mira aquí! Disney+ Premium¡Mira aquí! Fox Sports Argentina
GOAL-e

Con el apoyo de

Liverpool vs Atlético Madrid: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Liverpool vs Atlético Madrid
Liverpool
Atlético Madrid
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Liverpool y Atlético Madrid, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Liga de Campeones - Jornada 1
Anfield

Cómo ver Liverpool vs Atlético Madrid en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Liverpool vs Atlético Madrid se puede ver en directo a través de Disney+ Premium y Fox Sports Argentina. Las opciones de canal de TV y live stream están disponibles a continuación.

Disney+ Premium Argentina

Disney+ Premium

Ver aquí

Fox Sports Argentina

Fox Sports Argentina

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Emite en vivo desde cualquier lugar con NordVPNObtener NordVPN

Liverpool recibe a Atlético Madrid en Anfield en el arranque de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27. El choque del miércoles marca el comienzo de la campaña europea de ambos clubes, con Matchday 1 como el escenario para este primer test continental de la temporada.

Andoni Iraola llega a este partido con sensaciones mixtas en la Premier League. Los Reds han sumado un triunfo y dos empates en sus primeras tres jornadas, aunque cerraron el bloque de liga con una victoria convincente a domicilio ante Ipswich Town. Dominik Szoboszlai, nombrado vicecapitán del equipo, ha reconocido públicamente que Liverpool necesita recuperar el ritmo implacable que definió su fútbol campeón si quiere competir en todos los frentes esta temporada.

Atlético Madrid llega a Merseyside con dudas defensivas después de caer 3-0 ante Athletic Club en su última salida liguera. Diego Simeone deberá encontrar respuestas rápidas ante un Anfield que históricamente no ha sido un destino amable para los rojiblancos.

Julián Álvarez encabeza el ataque del Atlético tras un verano marcado por la especulación sobre su futuro. El argentino regresa a la competición con ganas de demostrar su nivel en uno de los estadios más exigentes de Europa.

Por el lado local, Florian Wirtz y Alexander Isak son los grandes referentes ofensivos de un Liverpool que buscará imponer su juego desde el primer minuto en casa. La plantilla rojiblanca, por su parte, se presenta sin lesionados de peso, aunque con la baja por sanción de Arnau Ortiz.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las últimas noticias de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Liverpool contra Atlético Madrid alineaciones probables

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Formación
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
4-4-2
A. BeckerA. BeckerJ. JacquetJ. JacquetRonald AraújoRonald AraújoV. van DijkV. van DijkM. KerkezM. KerkezD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiC. GakpoC. GakpoR. GravenberchR. GravenberchB. BarcolaB. BarcolaF. WirtzF. WirtzA. IsakA. IsakJ. OblakJ. OblakD. HanckoD. HanckoM. PubillM. PubillM. LlorenteM. LlorenteÁlex GrimaldoÁlex GrimaldoM. HjulmandM. HjulmandG. SimeoneG. SimeoneP. BarriosP. BarriosA. LookmanA. LookmanA. BaenaA. BaenaJulián ÁlvarezJulián Álvarez
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
4-2-3-1
Liverpool

Once inicial

Atlético Madrid

Manager

  • A. Iraola
  • D. Simeone

Andoni Iraola no podrá contar con cuatro jugadores para el debut europeo en Anfield: Conor Bradley, Hugo Ekitike, Joseph Gomez y Giovanni Leoni están todos en la enfermería. Si el once proyectado se confirma, Alisson Becker ocupará la portería con una defensa formada por Jeremy Jacquet, Ronald Araújo, Virgil van Dijk y Milos Kerkez, mientras Florian Wirtz y Alexander Isak liderarán el ataque.

Diego Simeone dispone de toda la plantilla disponible desde el punto de vista físico, con Alexander Sørloth como único lesionado confirmado. Arnau Ortiz cumple sanción y no podrá participar. El once proyectado sitúa a Jan Oblak bajo palos, con Julián Álvarez como referencia en ataque y Ademola Lookman y Alejandro Baena acompañándole en las posiciones ofensivas.

Forma

LIV

LIV - Formulario

COM
D0-0
COM
W2-0
NEW
D2-2
NFO
D2-2
IPS
W0-2
Gol marcado (encajado)
8/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ATM

ATM - Formulario

OM
W1-2
MAL
W2-0
VIL
D2-2
SEV
W1-3
ATH
L3-0
Gol marcado (encajado)
9/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Liverpool llega al partido con un registro de una victoria, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco compromisos, con seis goles marcados y seis encajados. Su resultado más reciente fue una victoria 2-0 a domicilio ante Ipswich Town en la Premier League el 4 de septiembre. Antes de ese triunfo, los Reds empataron 2-2 tanto con Nottingham Forest como con Newcastle United en dos jornadas consecutivas de liga.

Atlético Madrid presenta dos victorias, un empate y una derrota en sus últimos cuatro partidos competitivos. El más reciente fue la abultada derrota 3-0 ante Athletic Club el 5 de septiembre, resultado que contrasta con la victoria 3-1 ante Sevilla lograda una semana antes. Los rojiblancos también empataron 2-2 con Villarreal, lo que refleja cierta irregularidad tanto en defensa como en ataque en el arranque de la temporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LiverpoolEmpateAtlético Madrid
3
0
2
Liga de Campeones
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
2
F
Liga de Campeones
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
0
F
Liga de Campeones
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
F
Liga de Campeones
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
3
F
Liga de Campeones
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
F
9Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 17 de septiembre de 2025 en la Champions League, con victoria del Liverpool por 3-2 en Anfield. En los últimos cinco enfrentamientos en la competición europea, Liverpool se ha impuesto en tres ocasiones frente a las dos victorias del Atlético Madrid, con ambos equipos protagonizando partidos de alta intensidad y numerosos goles.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
2
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
5
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
6
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
7
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
7
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
7
RomaRomaROM
00000000
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
7
LensLensRCL
00000000
7
ArsenalArsenalARS
00000000
7
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
7
ComoComoCOM
00000000
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
00000000
7
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
7
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
7
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
7
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
7
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
7
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
7
SlovanSlovanSLB
00000000
7
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
7
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
7
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
7
SSC NápolesSSC NápolesNAP
00000000
7
VikingVikingVIK
00000000
31
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
32
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
32
LilleLilleLIL
100123-10
L
34
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
35
LASKLASKLAS
100101-10
L
36
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
Clasificación para cuartos de final

Liverpool y Atlético Madrid arrancan la fase de liga de la Champions League 2026/27 empatados en la séptima posición de la tabla, ya que ninguno de los dos ha disputado todavía ningún partido en esta edición del torneo.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google