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Lille vs Real Betis: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Lille vs Real Betis
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Lille y Real Betis, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 1
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Cómo ver Lille vs Real Betis en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Lille vs Real Betis de la Champions League se puede ver en directo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. A continuación encontrarás las opciones de emisión disponibles.

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Lille recibe a Real Betis en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq en un partido de la Liga de Campeones que enfrenta a dos equipos que llegan con confianza renovada a la competición europea.

El conjunto de Davide Ancelotti ha arrancado la Ligue 1 con solidez. Dos victorias y un empate en tres jornadas, incluyendo un 2-2 ante el París Saint-Germain, confirman que los 'Dogues' tienen nivel para competir con los mejores del campeonato francés. Giroud lidera el ataque, con Ethan Mbappe y Benjamin André como piezas clave en el centro del campo.

Real Betis llega a este partido con uno de los resultados más llamativos de la jornada en LaLiga. El equipo de Manuel Pellegrini venció al Real Madrid 1-0 en el Estadio de La Cartuja, con gol de Troy Parrott y una parada decisiva de Álvaro Vallés ante el penalti de Kylian Mbappé en el tiempo de descuento.

Aquel partido no estuvo exento de polémica. José Mourinho cuestionó públicamente el criterio arbitral tras la derrota, mientras que Pellegrini rechazó las insinuaciones de que su equipo se había limitado a defender. El defensa Marc Bartra reveló después que la posición que adoptó antes del penalti era una táctica ensayada, desarrollada tras consultar a un exárbitro.

Betis afronta este duelo europeo con la moral alta y con el mismo bloque que doblegó al Madrid. La baja de Diego Llorente es la única novedad negativa en la convocatoria de Pellegrini.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido Lille vs Real Betis en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Lille contra Real Betis alineaciones probables

4-2-3-1
Lille crest
Lille
LIL
Formación
Real Betis crest
Real Betis
BET
4-2-3-1
B. OzerB. OzerA. RibeiroA. RibeiroN. NgoyN. NgoyR. PerraudR. PerraudTiago SantosTiago SantosH. HaraldssonH. HaraldssonE. MbappeE. MbappeB. AndreB. AndreN. BentalebN. BentalebO. SahraouiO. SahraouiO. GiroudO. GiroudA. VallesA. VallesM. BartraM. BartraFrancisco GarcíaFrancisco GarcíaNatanNatanHéctor BellerínHéctor BellerínIscoIscoM. RocaM. RocaF. BernalF. BernalP. FornalsP. FornalsAntonyAntonyT. ParrottT. Parrott
Real Betis crest
Real Betis
BET
4-2-3-1
Lille

Once inicial

Real Betis

Manager

  • D. Ancelotti
  • M. Pellegrini

Davide Ancelotti presenta el siguiente once probable para Lille: Berke Ozer; Alexsandro Ribeiro, Nathan Ngoy, Romain Perraud, Tiago Santos; Hakon Arnar Haraldsson, Ethan Mbappe, Benjamin André, Nabil Bentaleb; Osame Sahraoui, Olivier Giroud. Tanguy Nianzou y Hamza Igamane se encuentran en la enfermería y no estarán disponibles. No se han registrado sanciones en el equipo local.

Manuel Pellegrini alinea a Real Betis con: Álvaro Vallés; Marc Bartra, Francisco García, Natan, Héctor Bellerín; Isco, Marc Roca, Facundo Bernal; Pablo Fornals, Antony; Troy Parrott. Diego Llorente es baja por lesión. El conjunto sevillano no tiene ningún jugador sancionado de cara a este partido.

Forma

LIL

LIL - Formulario

HSV
D2-2
EVE
D1-1
SCO
W0-2
PSG
D2-2
TFC
W0-1
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
BET

BET - Formulario

INT
L1-0
RSO
W1-0
VAL
W0-1
LEV
L5-2
RMA
W1-0
Gol marcado (encajado)
5/6
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Lille llega a este encuentro con un balance de dos victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos, con una sola derrota fuera de ese cómputo. Su resultado más reciente fue una victoria 0-1 en Toulouse en Ligue 1 el 3 de septiembre. Antes de eso, empataron 2-2 con el PSG y ganaron 2-0 al Angers. En los cinco partidos, los franceses marcaron seis goles y encajaron otros seis.

Real Betis acumula tres victorias y dos derrotas en sus últimas cinco salidas. El resultado más reciente fue el triunfo 1-0 sobre el Real Madrid el 4 de septiembre en LaLiga. Previamente, el equipo encajó una dura derrota por 5-2 ante el Levante, aunque antes de ese tropiezo había encadenado victorias consecutivas ante Valencia (0-1) y Real Sociedad (1-0). En total, Betis marcó cinco goles y recibió siete en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LilleEmpateReal Betis
0
1
0
Amistosos
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Lille badge
Lille
LIL
2
F
2Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles1/1
Ambos equipos marcaron1/1

El único antecedente registrado entre ambos equipos es un amistoso de pretemporada disputado el 28 de julio de 2018, que terminó con empate a dos goles con Real Betis como local. No existen precedentes de enfrentamientos oficiales entre Lille y Real Betis más allá de ese único partido.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BrujasBrujasCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter MilánInter MilánINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
1
FC OportoFC OportoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
00000000
1
AEK AtenasAEK AtenasAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
SlovanSlovanSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NápolesSSC NápolesNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Clasificación para cuartos de final

Tanto Lille como Real Betis comparten el primer puesto de la tabla de la Liga de Campeones antes de este partido.

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