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Liga de Campeones - Jornada 1 8 sept 2026 - 15:00 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Cómo ver Lille vs Real Betis en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Lille vs Real Betis de la Champions League se puede ver en directo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. A continuación encontrarás las opciones de emisión disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Lille recibe a Real Betis en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq en un partido de la Liga de Campeones que enfrenta a dos equipos que llegan con confianza renovada a la competición europea.

El conjunto de Davide Ancelotti ha arrancado la Ligue 1 con solidez. Dos victorias y un empate en tres jornadas, incluyendo un 2-2 ante el París Saint-Germain, confirman que los 'Dogues' tienen nivel para competir con los mejores del campeonato francés. Giroud lidera el ataque, con Ethan Mbappe y Benjamin André como piezas clave en el centro del campo.

Real Betis llega a este partido con uno de los resultados más llamativos de la jornada en LaLiga. El equipo de Manuel Pellegrini venció al Real Madrid 1-0 en el Estadio de La Cartuja, con gol de Troy Parrott y una parada decisiva de Álvaro Vallés ante el penalti de Kylian Mbappé en el tiempo de descuento.

Aquel partido no estuvo exento de polémica. José Mourinho cuestionó públicamente el criterio arbitral tras la derrota, mientras que Pellegrini rechazó las insinuaciones de que su equipo se había limitado a defender. El defensa Marc Bartra reveló después que la posición que adoptó antes del penalti era una táctica ensayada, desarrollada tras consultar a un exárbitro.

Betis afronta este duelo europeo con la moral alta y con el mismo bloque que doblegó al Madrid. La baja de Diego Llorente es la única novedad negativa en la convocatoria de Pellegrini.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido Lille vs Real Betis en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Davide Ancelotti presenta el siguiente once probable para Lille: Berke Ozer; Alexsandro Ribeiro, Nathan Ngoy, Romain Perraud, Tiago Santos; Hakon Arnar Haraldsson, Ethan Mbappe, Benjamin André, Nabil Bentaleb; Osame Sahraoui, Olivier Giroud. Tanguy Nianzou y Hamza Igamane se encuentran en la enfermería y no estarán disponibles. No se han registrado sanciones en el equipo local.

Manuel Pellegrini alinea a Real Betis con: Álvaro Vallés; Marc Bartra, Francisco García, Natan, Héctor Bellerín; Isco, Marc Roca, Facundo Bernal; Pablo Fornals, Antony; Troy Parrott. Diego Llorente es baja por lesión. El conjunto sevillano no tiene ningún jugador sancionado de cara a este partido.

Forma

Lille llega a este encuentro con un balance de dos victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos, con una sola derrota fuera de ese cómputo. Su resultado más reciente fue una victoria 0-1 en Toulouse en Ligue 1 el 3 de septiembre. Antes de eso, empataron 2-2 con el PSG y ganaron 2-0 al Angers. En los cinco partidos, los franceses marcaron seis goles y encajaron otros seis.

Real Betis acumula tres victorias y dos derrotas en sus últimas cinco salidas. El resultado más reciente fue el triunfo 1-0 sobre el Real Madrid el 4 de septiembre en LaLiga. Previamente, el equipo encajó una dura derrota por 5-2 ante el Levante, aunque antes de ese tropiezo había encadenado victorias consecutivas ante Valencia (0-1) y Real Sociedad (1-0). En total, Betis marcó cinco goles y recibió siete en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 0 1 0 Amistosos Real Betis BET 2 Lille LIL 2 F 2 Goles marcados 2 Partidos con más de 2.5 goles 1 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1

El único antecedente registrado entre ambos equipos es un amistoso de pretemporada disputado el 28 de julio de 2018, que terminó con empate a dos goles con Real Betis como local. No existen precedentes de enfrentamientos oficiales entre Lille y Real Betis más allá de ese único partido.

Clasificación

Tanto Lille como Real Betis comparten el primer puesto de la tabla de la Liga de Campeones antes de este partido.