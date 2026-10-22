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Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 15:00 SNP Arena

Cómo ver Hoffenheim vs Lyon en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Hoffenheim vs Lyon se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. A continuación encontrarás los detalles para acceder a la transmisión en vivo del partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El SNP Arena de Sinsheim acoge este encuentro de Europa League entre Hoffenheim y Lyon, dos equipos que llegan al partido en momentos muy distintos de la competición continental.

Christian Ilzer no ha podido estabilizar a su Hoffenheim, que atraviesa una racha preocupante. Los alemanes han cedido en cuatro de sus últimos cinco partidos entre Bundesliga y Europa League, y su posición en la tabla continental refleja las dificultades de un equipo que necesita reaccionar cuanto antes.

Lyon, por su parte, llega con la confianza que da haber ganado su último compromiso europeo. Paulo Fonseca dirigió a los suyos a una victoria ante Crystal Palace que reforzó su posición en la clasificación de Europa League y les da margen para afrontar este desplazamiento con ambición.

Los precedentes entre ambos equipos apuntan a partidos igualados y con goles. Los dos clubes se han visto las caras en varias ocasiones en competición europea, y los resultados anteriores sugieren que ninguno de los dos tiene una ventaja clara sobre el otro.

Para Hoffenheim, la presión de jugar en casa puede ser tanto un estímulo como una carga. Para Lyon, la oportunidad de seguir escalando posiciones en Europa es el principal incentivo de la noche.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Hoffenheim vs Lyon en directo, incluyendo canales de TV y opciones de streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Hoffenheim está dirigido por Christian Ilzer, aunque por el momento no se dispone de información confirmada sobre el once probable, bajas por lesión ni sanciones del equipo local. Los datos se actualizarán cuando estén disponibles, más cerca del inicio del partido.

En el bando visitante, Paulo Fonseca lidera a Lyon sin que se hayan comunicado oficialmente lesionados, sancionados ni una alineación prevista. Se esperan novedades antes del inicio del encuentro.

Forma

Hoffenheim llega al partido en un momento delicado: solo ha ganado uno de sus últimos cinco encuentros, con tres derrotas consecutivas antes de su más reciente victoria ante Borussia Mönchengladbach por 1-2 en Bundesliga. En Europa, los resultados han sido igual de difíciles, con una derrota ante Besiktas por 3-2 que resume sus problemas para competir en este nivel. En esos cinco partidos, el equipo de Ilzer ha marcado nueve goles y encajado once, una cifra defensiva que evidencia su fragilidad.

Lyon, en cambio, presenta una imagen muy diferente. Los franceses han ganado tres de sus últimos cinco partidos, con victorias ante Crystal Palace en Europa y ante Niza en Ligue 1 como los resultados más recientes. El triunfo 4-0 sobre Rennes y el 1-2 en campo del Anderlecht completan una racha que muestra al equipo de Fonseca como un rival sólido y con capacidad goleadora. En total, Lyon ha anotado diez goles y encajado seis en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en Europa League el 7 de noviembre de 2024, cuando se repartieron los puntos con un empate 2-2 en el SNP Arena. Antes de ese partido, los dos clubes ya habían empatado en dos ocasiones durante la fase de grupos de la Liga de Campeones en 2018, con un 2-2 en Lyon y un 3-3 en Sinsheim. El historial reciente entre Hoffenheim y Lyon es, por tanto, el de dos equipos que se igualan sobre el terreno de juego y que no han logrado separarse en ninguno de sus tres últimos enfrentamientos.

Clasificación

En la tabla de Europa League, Lyon ocupa la octava posición mientras que Hoffenheim se encuentra en el puesto 30, lo que sitúa a los visitantes en una posición claramente más cómoda en la competición continental.