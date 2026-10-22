¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Europa League
team-logoHoffenheim
SNP Arena
team-logoLyon
¡Mira aquí! Disney+ Premium¡Mira aquí! ESPN Premium Argentina
GOAL-e
Con la colaboración de

Hoffenheim vs Lyon: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Hoffenheim vs Lyon
Hoffenheim
Lyon
Europa League

Cómo ver el partido de Europa League entre Hoffenheim y Lyon, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Europa League - Jornada 3
SNP Arena

Cómo ver Hoffenheim vs Lyon en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Hoffenheim vs Lyon se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. A continuación encontrarás los detalles para acceder a la transmisión en vivo del partido.

Disney+ Premium Argentina

Disney+ Premium

Ver aquí

ESPN Premium Argentina

ESPN Premium Argentina

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Emite en vivo desde cualquier lugar con NordVPNObtener NordVPN

El SNP Arena de Sinsheim acoge este encuentro de Europa League entre Hoffenheim y Lyon, dos equipos que llegan al partido en momentos muy distintos de la competición continental.

Christian Ilzer no ha podido estabilizar a su Hoffenheim, que atraviesa una racha preocupante. Los alemanes han cedido en cuatro de sus últimos cinco partidos entre Bundesliga y Europa League, y su posición en la tabla continental refleja las dificultades de un equipo que necesita reaccionar cuanto antes.

Lyon, por su parte, llega con la confianza que da haber ganado su último compromiso europeo. Paulo Fonseca dirigió a los suyos a una victoria ante Crystal Palace que reforzó su posición en la clasificación de Europa League y les da margen para afrontar este desplazamiento con ambición.

Los precedentes entre ambos equipos apuntan a partidos igualados y con goles. Los dos clubes se han visto las caras en varias ocasiones en competición europea, y los resultados anteriores sugieren que ninguno de los dos tiene una ventaja clara sobre el otro.

Para Hoffenheim, la presión de jugar en casa puede ser tanto un estímulo como una carga. Para Lyon, la oportunidad de seguir escalando posiciones en Europa es el principal incentivo de la noche.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Hoffenheim vs Lyon en directo, incluyendo canales de TV y opciones de streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Hoffenheim contra Lyon alineaciones probables

Manager

  • C. Ilzer

Hoffenheim está dirigido por Christian Ilzer, aunque por el momento no se dispone de información confirmada sobre el once probable, bajas por lesión ni sanciones del equipo local. Los datos se actualizarán cuando estén disponibles, más cerca del inicio del partido.

En el bando visitante, Paulo Fonseca lidera a Lyon sin que se hayan comunicado oficialmente lesionados, sancionados ni una alineación prevista. Se esperan novedades antes del inicio del encuentro.

Forma

TSG

TSG - Formulario

OFI
L2-0
SCP
L3-1
HSV
L2-3
BJK
L2-3
BMG
W1-2
Gol marcado (encajado)
7/12
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
OL

OL - Formulario

AND
W1-2
REN
W4-0
RCL
L2-1
CRY
W3-2
NCE
W2-1
Gol marcado (encajado)
12/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Hoffenheim llega al partido en un momento delicado: solo ha ganado uno de sus últimos cinco encuentros, con tres derrotas consecutivas antes de su más reciente victoria ante Borussia Mönchengladbach por 1-2 en Bundesliga. En Europa, los resultados han sido igual de difíciles, con una derrota ante Besiktas por 3-2 que resume sus problemas para competir en este nivel. En esos cinco partidos, el equipo de Ilzer ha marcado nueve goles y encajado once, una cifra defensiva que evidencia su fragilidad.

Lyon, en cambio, presenta una imagen muy diferente. Los franceses han ganado tres de sus últimos cinco partidos, con victorias ante Crystal Palace en Europa y ante Niza en Ligue 1 como los resultados más recientes. El triunfo 4-0 sobre Rennes y el 1-2 en campo del Anderlecht completan una racha que muestra al equipo de Fonseca como un rival sólido y con capacidad goleadora. En total, Lyon ha anotado diez goles y encajado seis en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

HoffenheimEmpateLyon
0
3
0
Europa League
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
Lyon badge
Lyon
OL
2
F
Liga de Campeones
Lyon badge
Lyon
OL
2
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
F
Liga de Campeones
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
Lyon badge
Lyon
OL
3
F
7Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles3/3
Ambos equipos marcaron3/3

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en Europa League el 7 de noviembre de 2024, cuando se repartieron los puntos con un empate 2-2 en el SNP Arena. Antes de ese partido, los dos clubes ya habían empatado en dos ocasiones durante la fase de grupos de la Liga de Campeones en 2018, con un 2-2 en Lyon y un 3-3 en Sinsheim. El historial reciente entre Hoffenheim y Lyon es, por tanto, el de dos equipos que se igualan sobre el terreno de juego y que no han logrado separarse en ninguno de sus tres últimos enfrentamientos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de Europa League, Lyon ocupa la octava posición mientras que Hoffenheim se encuentra en el puesto 30, lo que sitúa a los visitantes en una posición claramente más cómoda en la competición continental.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Seguí a GOAL en Google