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Cómo ver Haití vs Escocia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en vivo a través de los siguientes canales y plataformas de transmisión. Más abajo encontrarás las opciones disponibles según tu región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Haití y Escocia abren su camino en el Grupo C del Mundial 2026 este 13 de junio en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts. Dos selecciones que regresan al torneo más grande del fútbol después de décadas de ausencia se enfrentan en un partido que define el tono de toda su campaña.

Para Haití, el significado es profundo: 52 años después de su única participación mundialista, en Alemania 1974, Les Grenadiers vuelven al escenario global. Durante la fase de clasificación mostraron carácter, cerrando la campaña con victorias consecutivas sobre Costa Rica y Nicaragua para sellar su boleto.

Escocia, por su parte, pone fin a 28 años de ausencia. Steve Clarke llevó al equipo a superar a Dinamarca, Grecia y Bielorrusia en la eliminatoria europea, con una victoria dramática sobre los daneses en la última jornada que confirmó el primer puesto del grupo y la clasificación directa.

El capitán Andy Robertson llega al torneo como una de las figuras más reconocidas del plantel escocés. A su alrededor, jugadores como Scott McTominay, Lewis Ferguson y Lawrence Shankland forman un equipo con solidez defensiva y capacidad de transición rápida.

Haití cuenta con nombres que los aficionados al fútbol inglés conocen bien. Jean-Ricner Bellegarde, del Wolverhampton Wanderers, y Wilson Isidor, del Sunderland, aportan experiencia de primer nivel europeo a un grupo que confía en su cohesión colectiva.

El Gillette Stadium, casa de los New England Patriots, acogerá más de 60.000 espectadores para este partido. La capacidad del recinto y su infraestructura moderna lo convierten en uno de los escenarios más destacados del torneo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Haití vs Escocia en vivo, los canales de televisión disponibles y la hora de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico de Haití, Sebastien Migne, no registra bajas por lesión ni suspensiones en su plantilla. El once proyectado es: Johny Placide; Carlens Arcus, Martin Experience, Ricardo Ade, Hannes Delcroix; Josue Casimir, Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques; Ruben Providence, Wilson Isidor, Frantzdy Pierrot.

Escocia tampoco reporta ausencias confirmadas. Steve Clarke dispone de todo su plantel disponible, con el siguiente once proyectado: Angus Gunn; Andrew Robertson, Aaron Hickey, John Souttar, Grant Hanley; Scott McTominay, Ben Gannon-Doak, Lewis Ferguson; Ryan Christie, Che Adams, Lawrence Shankland. Se actualizará cualquier novedad conforme se acerque el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Haití llega al Mundial con un registro de 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente fue ante Perú (1-2) el 6 de junio, aunque antes de ese resultado golearon a Nueva Zelanda 4-0. En total, Les Grenadiers marcaron 8 goles y encajaron 4 en ese tramo, con el empate ante Islandia (1-1) como muestra de su capacidad para mantener la igualdad frente a rivales europeos.

Escocia llega con mejor dinámica: 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas en sus últimos cinco encuentros. El triunfo más reciente fue una contundente victoria 0-4 sobre Bolivia el 6 de junio. Los escoceses también derrotaron a Curazao por 4-1 y, en la clasificación, vencieron a Dinamarca 4-2 en un resultado que les aseguró el primer puesto del grupo. En el debe quedan las derrotas ante Costa de Marfil (0-1) y Japón (0-1), aunque ambas llegaron en amistosos de preparación. Escocia anotó 12 goles y recibió 4 en ese período de cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen antecedentes entre Haití y Escocia en los últimos cinco encuentros. Este partido del 13 de junio en el Gillette Stadium marcará un hito en la historia reciente de ambas selecciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo C de la Copa del Mundo, Haití ocupa la segunda posición y Escocia la cuarta antes del inicio del torneo.