Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 15:00 Rams Global Stadyumu

Cómo ver Galatasaray vs Barcelona en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Galatasaray vs Barcelona se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. A continuación encontrarás los detalles para acceder al partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

El Rams Global Stadyumu de Estambul acoge este martes un duelo de Champions League entre Galatasaray y un Barcelona que llega como uno de los equipos más en forma de Europa. Los azulgranas ponen en juego su pleno de victorias en todas las competiciones ante un conjunto turco que promete convertir su estadio en una auténtica caldera.

El Barcelona de Hansi Flick aterrizó en Turquía con la confianza que otorga haber ganado sus últimos cinco partidos, incluyendo una goleada por 5-1 al Feyenoord en la fase de grupos. El técnico alemán, sin embargo, ha optado por no alimentar ninguna polémica ajena al fútbol y mantiene el foco exclusivamente en el partido.

Galatasaray llega con un bagaje más irregular. Los leones encadenaron dos victorias en liga antes de este choque, pero acumulan una derrota y un empate en sus cinco últimos partidos, lo que refleja una irregularidad que el Barcelona intentará explotar.

Victor Osimhen vuelve a ser la gran amenaza ofensiva del conjunto de Okan Buruk. El delantero nigeriano, acompañado por Rafael Leão y Leroy Sané en un ataque de altísimo nivel, convierte a Galatasaray en un rival peligroso para cualquier defensa europea.

Lucas Torreira, centrocampista del equipo turco, fue directo en su valoración del rival: reconoció que se enfrentan al mejor equipo del mundo, aunque advirtió que Galatasaray no renunciará a su identidad agresiva en casa.

Barcelona, por su parte, afronta el partido sin Raphinha. El capitán brasileño se quedó en Cataluña por decisión conjunta con el cuerpo técnico, que prioriza su estado físico ante una agenda cargada de compromisos.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las últimas noticias de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Okan Buruk no podrá contar con Wilfried Singo, baja por lesión. El resto del equipo está disponible, con una alineación probable que incluye a Ugurcan Çakır bajo palos, una defensa formada por Davinson Sánchez, Bardakçı y Jakobs, y un ataque liderado por Victor Osimhen con Leão y Sané como compañeros.

Hansi Flick afronta el partido con varias ausencias. Raphinha, Frenkie de Jong, Andreas Christensen y Roony Bardghji están todos en la lista de lesionados. El técnico alemán prevé alinear un once con Joan García en portería, Cubarsí, Koundé y Cancelo en defensa, y Lamine Yamal y Pedri como referencias en el mediocampo y ataque.

Forma

Galatasaray presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue una victoria por 3-1 ante Kasımpaşa en liga, aunque los leones también sufrieron una abultada derrota por 4-0 ante Trabzonspor y cayeron 3-1 ante el Sporting de Lisboa en Champions League. En total, el equipo ha marcado ocho goles y encajado nueve en ese tramo, lo que refleja una fragilidad defensiva preocupante.

Barcelona, en cambio, llega en un estado de forma excepcional con cinco victorias consecutivas. Los azulgranas han marcado 18 goles en esos cinco partidos y solo han encajado cuatro, con una victoria por 7-2 ante Racing de Santander como resultado más llamativo. El triunfo más reciente fue un contundente 3-0 ante el Getafe en LaLiga.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en marzo de 2022, cuando Barcelona se impuso por 1-2 en Estambul en la Europa League. En el partido de ida de esa misma eliminatoria, el conjunto azulgrana empató 0-0 en el Camp Nou. El historial de los últimos cinco encuentros es favorable a Barcelona, que no ha perdido ninguno de ellos y ha ganado en cuatro ocasiones, con Galatasaray sin lograr ninguna victoria en ese periodo.

Clasificación

En la tabla de la Champions League, Barcelona ocupa la tercera posición, lo que lo sitúa entre los equipos que acceden directamente a los octavos de final. Galatasaray, en cambio, figura en el puesto 29, una posición que lo deja fuera de los puestos de clasificación directa y que convierte este partido en un encuentro de especial importancia para los turcos si quieren mantenerse con opciones en la competición.