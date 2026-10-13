¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Liga de Campeones
team-logoGalatasaray
Rams Global Stadyumu
team-logoBarcelona
¡Mira aquí! Disney+ Premium
GOAL-e
Con la colaboración de

Galatasaray vs Barcelona: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Galatasaray vs Barcelona
Galatasaray
Barcelona
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Galatasaray y Barcelona, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Liga de Campeones - Jornada 2
Rams Global Stadyumu

Cómo ver Galatasaray vs Barcelona en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Galatasaray vs Barcelona se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. A continuación encontrarás los detalles para acceder al partido.

Disney+ Premium Argentina

Disney+ Premium

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Emite en vivo desde cualquier lugar con NordVPNObtener NordVPN

El Rams Global Stadyumu de Estambul acoge este martes un duelo de Champions League entre Galatasaray y un Barcelona que llega como uno de los equipos más en forma de Europa. Los azulgranas ponen en juego su pleno de victorias en todas las competiciones ante un conjunto turco que promete convertir su estadio en una auténtica caldera.

El Barcelona de Hansi Flick aterrizó en Turquía con la confianza que otorga haber ganado sus últimos cinco partidos, incluyendo una goleada por 5-1 al Feyenoord en la fase de grupos. El técnico alemán, sin embargo, ha optado por no alimentar ninguna polémica ajena al fútbol y mantiene el foco exclusivamente en el partido.

Galatasaray llega con un bagaje más irregular. Los leones encadenaron dos victorias en liga antes de este choque, pero acumulan una derrota y un empate en sus cinco últimos partidos, lo que refleja una irregularidad que el Barcelona intentará explotar.

Victor Osimhen vuelve a ser la gran amenaza ofensiva del conjunto de Okan Buruk. El delantero nigeriano, acompañado por Rafael Leão y Leroy Sané en un ataque de altísimo nivel, convierte a Galatasaray en un rival peligroso para cualquier defensa europea.

Lucas Torreira, centrocampista del equipo turco, fue directo en su valoración del rival: reconoció que se enfrentan al mejor equipo del mundo, aunque advirtió que Galatasaray no renunciará a su identidad agresiva en casa.

Barcelona, por su parte, afronta el partido sin Raphinha. El capitán brasileño se quedó en Cataluña por decisión conjunta con el cuerpo técnico, que prioriza su estado físico ante una agenda cargada de compromisos.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las últimas noticias de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Galatasaray contra Barcelona alineaciones

4-2-3-1
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
page.match.formation.title
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-2-3-1
U. CakirU. CakirDavinson SánchezDavinson SánchezB. YilmazB. YilmazE. ElmaliE. ElmaliI. JakobsI. JakobsM. LeminaM. LeminaL. TorreiraL. TorreiraA. BatrakovA. BatrakovR. LeaoR. LeaoY. AkgunY. AkgunV. OsimhenV. OsimhenJoan GarcíaJoan GarcíaPau CubarsíPau CubarsíEric GarcíaEric GarcíaJoão CanceloJoão CanceloG. MartinG. MartinA. GordonA. GordonRodriRodriPedriPedriL. YamalL. YamalF. LopezF. LopezD. OlmoD. Olmo
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-2-3-1
Galatasaray

Once inicial

Barcelona

Suplentes

Manager

  • O. Buruk
  • H. Flick

Okan Buruk no podrá contar con Wilfried Singo, baja por lesión. El resto del equipo está disponible, con una alineación probable que incluye a Ugurcan Çakır bajo palos, una defensa formada por Davinson Sánchez, Bardakçı y Jakobs, y un ataque liderado por Victor Osimhen con Leão y Sané como compañeros.

Hansi Flick afronta el partido con varias ausencias. Raphinha, Frenkie de Jong, Andreas Christensen y Roony Bardghji están todos en la lista de lesionados. El técnico alemán prevé alinear un once con Joan García en portería, Cubarsí, Koundé y Cancelo en defensa, y Lamine Yamal y Pedri como referencias en el mediocampo y ataque.

Galatasaray

Lesiones y suspensiones

Barcelona

Forma

GAL

GAL - Formulario

SCP
L3-1
KOB
W1-0
TRS
L4-0
PEN
D3-3
KAS
W3-1
Gol marcado (encajado)
8/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
BAR

BAR - Formulario

FEY
W5-1
LEV
W2-4
SAN
W7-2
SEV
W1-3
GET
W3-0
Gol marcado (encajado)
22/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Galatasaray presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue una victoria por 3-1 ante Kasımpaşa en liga, aunque los leones también sufrieron una abultada derrota por 4-0 ante Trabzonspor y cayeron 3-1 ante el Sporting de Lisboa en Champions League. En total, el equipo ha marcado ocho goles y encajado nueve en ese tramo, lo que refleja una fragilidad defensiva preocupante.

Barcelona, en cambio, llega en un estado de forma excepcional con cinco victorias consecutivas. Los azulgranas han marcado 18 goles en esos cinco partidos y solo han encajado cuatro, con una victoria por 7-2 ante Racing de Santander como resultado más llamativo. El triunfo más reciente fue un contundente 3-0 ante el Getafe en LaLiga.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

GalatasarayEmpateBarcelona
0
1
4
Europa League
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
F
Europa League
Barcelona badge
Barcelona
BAR
0
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
F
Liga de Campeones
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
F
Liga de Campeones
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
F
Liga de Campeones
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
F
2Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en marzo de 2022, cuando Barcelona se impuso por 1-2 en Estambul en la Europa League. En el partido de ida de esa misma eliminatoria, el conjunto azulgrana empató 0-0 en el Camp Nou. El historial de los últimos cinco encuentros es favorable a Barcelona, que no ha perdido ninguno de ellos y ha ganado en cuatro ocasiones, con Galatasaray sin lograr ninguna victoria en ese periodo.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
3
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
4
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
5
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
10
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
12
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
14
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
15
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
16
LensLensRCL
210134-13
L
W
17
Sabah FKSabah FKSAB
210114-33
W
L
18
RomaRomaROM
10101101
D
19
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
20
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
21
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
22
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
23
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
24
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
26
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
28
LASKLASKLAS
100101-10
L
29
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200224-20
L
L
30
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
32
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
33
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
34
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Champions League, Barcelona ocupa la tercera posición, lo que lo sitúa entre los equipos que acceden directamente a los octavos de final. Galatasaray, en cambio, figura en el puesto 29, una posición que lo deja fuera de los puestos de clasificación directa y que convierte este partido en un encuentro de especial importancia para los turcos si quieren mantenerse con opciones en la competición.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Seguí a GOAL en Google