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Liga de Campeones - Jornada 1 10 sept 2026 - 12:45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Cómo ver Fenerbahce vs Roma en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Fenerbahce y Roma se puede ver en directol-la través de las plataformas que se indican a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Fenerbahce recibe a Roma en el Chobani Stadyumu de Estambul en un duelo de la fase de grupos de la Liga de Campeones que promete intensidad desde el primer minuto.

El conjunto turco llega al partido con una herida reciente. La derrota 2-1 ante Besiktas en el derbi del Súper Lig dejó al capitán Milan Skriniar con palabras duras para sus compañeros: el defensa central reconoció que el equipo dejó demasiados espacios y exigió una respuesta inmediata antes de afrontar la competición europea.

La eliminatoria previa ante Lyon, resuelta con un 1-2 en la vuelta, demostró la capacidad de Fenerbahce para competir en Europa. Sin embargo, la irregularidad en liga y los problemas disciplinarios que arrastra Mason Greenwood tras los incidentes de aquella eliminatoria complican el panorama al técnico Ismail Kartal.

Roma, por su parte, llega a Estambul con una confianza notable. Tres victorias consecutivas en la Serie A, incluidas goleadas de 4-0 ante la Fiorentina y en el campo del Lecce, han situado al equipo de Gian Piero Gasperini en lo más alto de la tabla italiana. La retención de Manu Koné, bloqueando el interés del Chelsea en el último día del mercado, refuerza el mensaje de que el proyecto romano va en serio esta temporada.

Gasperini, quien reconstruyó el Atalanta durante más de una década, afronta ahora el reto de hacer lo mismo en la capital italiana. Sus equipos siempre han destacado por la solidez defensiva y la presión colectiva, virtudes que Roma ya ha exhibido: ocho goles marcados y ninguno encadeado en las primeras jornadas de liga.

El historial entre ambos clubs es escaso, lo que añade un factor de incertidumbre a un encuentro entre dos equipos con dinámicas muy distintas en este momento de la temporada.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, las alineaciones probables y los datos clave del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

Ismail Kartal tiene previsto alinear a Ederson bajo palos, con una defensa formada por Archie Brown, Nathan Aké, Milan Skriniar y Nélson Semedo. En el centro del campo se espera la presencia de N'Golo Kanté e Ismail Yuksek, con Mason Greenwood, Kerem Aktürkoglu y Oguz Aydin apoyando a Vedat Muriqi en ataque. No se han comunicado bajas por lesión ni sanciones confirmadas, aunque la situación disciplinaria de Greenwood tras los incidentes en la eliminatoria ante Lyon podría actualizarse antes del encuentro.

Gian Piero Gasperini apostará por Mile Svilar en portería y una línea defensiva compuesta por Mario Hermoso, Gianluca Mancini, Evan N'Dicka y Wesley. Nahuel Molina y Rodrigo Mora actuarán como carrileros, con Manu Koné y Bryan Cristante en el doble pivote. Paulo Dybala y Donyell Malen completarán el bloque ofensivo. El cuerpo técnico no ha reportado lesiones ni sanciones para este partido.

Forma

Fenerbahce presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota 2-1 ante Besiktas en el derbi del Súper Lig, un tropiezo que interrumpió una racha positiva que incluía el pase a la fase de grupos de la Champions League tras superar al Lyon con un 1-2 en la vuelta. En total, el equipo turco ha marcado diez goles y encajado siete en esos cinco encuentros.

Roma llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue un triunfo 2-1 ante el Atalanta en la Serie A, que prolonga un arranque de liga sin precedentes para el equipo de Gasperini. Las goleadas 4-0 ante la Fiorentina y 0-4 en Lecce confirman una racha ofensiva sólida: doce goles marcados y tres encajados en los últimos cinco compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 0 1 0 Amistosos Roma ROM 3 Fenerbahce FB 3 F 3 Goles marcados 3 Partidos con más de 2.5 goles 1 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1

El único antecedente registrado entre Fenerbahce y Roma en los últimos años se remonta a un amistoso disputado en agosto de 2014, que terminó con un empate a tres goles. No existen enfrentamientos oficiales previos entre ambos clubes en la base de datos disponible, lo que convierte este partido de Champions League en un duelo inédito a nivel competitivo.

Clasificación

En la fase de grupos de la Liga de Campeones, tanto Fenerbahce como Roma ocupan la séptima posición en la tabla general en este momento de la competición.