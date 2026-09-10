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Fenerbahce vs Roma: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Fenerbahce vs Roma
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Fenerbahce y Roma, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 1
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Cómo ver Fenerbahce vs Roma en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Fenerbahce y Roma se puede ver en directol-la través de las plataformas que se indican a continuación.

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Fenerbahce recibe a Roma en el Chobani Stadyumu de Estambul en un duelo de la fase de grupos de la Liga de Campeones que promete intensidad desde el primer minuto.

El conjunto turco llega al partido con una herida reciente. La derrota 2-1 ante Besiktas en el derbi del Súper Lig dejó al capitán Milan Skriniar con palabras duras para sus compañeros: el defensa central reconoció que el equipo dejó demasiados espacios y exigió una respuesta inmediata antes de afrontar la competición europea.

La eliminatoria previa ante Lyon, resuelta con un 1-2 en la vuelta, demostró la capacidad de Fenerbahce para competir en Europa. Sin embargo, la irregularidad en liga y los problemas disciplinarios que arrastra Mason Greenwood tras los incidentes de aquella eliminatoria complican el panorama al técnico Ismail Kartal.

Roma, por su parte, llega a Estambul con una confianza notable. Tres victorias consecutivas en la Serie A, incluidas goleadas de 4-0 ante la Fiorentina y en el campo del Lecce, han situado al equipo de Gian Piero Gasperini en lo más alto de la tabla italiana. La retención de Manu Koné, bloqueando el interés del Chelsea en el último día del mercado, refuerza el mensaje de que el proyecto romano va en serio esta temporada.

Gasperini, quien reconstruyó el Atalanta durante más de una década, afronta ahora el reto de hacer lo mismo en la capital italiana. Sus equipos siempre han destacado por la solidez defensiva y la presión colectiva, virtudes que Roma ya ha exhibido: ocho goles marcados y ninguno encadeado en las primeras jornadas de liga.

El historial entre ambos clubs es escaso, lo que añade un factor de incertidumbre a un encuentro entre dos equipos con dinámicas muy distintas en este momento de la temporada.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, las alineaciones probables y los datos clave del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

Fenerbahce contra Roma alineaciones probables

4-2-3-1
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
Formación
Roma crest
Roma
ROM
3-4-2-1
EdersonEdersonA. BrownA. BrownNathan AkéNathan AkéM. SkriniarM. SkriniarM. MuldurM. MuldurN. KanteN. KanteM. GreenwoodM. GreenwoodK. AkturkogluK. AkturkogluO. AydinO. AydinI. YuksekI. YuksekV. MuriqiV. MuriqiM. SvilarM. SvilarM. HermosoM. HermosoG. ManciniG. ManciniE. N'DickaE. N'DickaP. DybalaP. Dybalateam-logoWesleyN. MolinaN. MolinaM. KoneM. KoneB. CristanteB. CristanteM. SouleM. SouleD. MalenD. Malen
Roma crest
Roma
ROM
4-2-3-1
Fenerbahce

Once inicial

Roma

Manager

  • I. Kartal
  • G. Gasperini

Ismail Kartal tiene previsto alinear a Ederson bajo palos, con una defensa formada por Archie Brown, Nathan Aké, Milan Skriniar y Nélson Semedo. En el centro del campo se espera la presencia de N'Golo Kanté e Ismail Yuksek, con Mason Greenwood, Kerem Aktürkoglu y Oguz Aydin apoyando a Vedat Muriqi en ataque. No se han comunicado bajas por lesión ni sanciones confirmadas, aunque la situación disciplinaria de Greenwood tras los incidentes en la eliminatoria ante Lyon podría actualizarse antes del encuentro.

Gian Piero Gasperini apostará por Mile Svilar en portería y una línea defensiva compuesta por Mario Hermoso, Gianluca Mancini, Evan N'Dicka y Wesley. Nahuel Molina y Rodrigo Mora actuarán como carrileros, con Manu Koné y Bryan Cristante en el doble pivote. Paulo Dybala y Donyell Malen completarán el bloque ofensivo. El cuerpo técnico no ha reportado lesiones ni sanciones para este partido.

Forma

FB

FB - Formulario

OL
D1-1
KSP
W4-2
OL
W1-2
SAM
W0-2
BJK
L1-2
Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ROM

ROM - Formulario

BHA
L3-0
BVB
D2-2
FIO
W4-0
LEC
W0-4
ATA
W2-1
Gol marcado (encajado)
12/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Fenerbahce presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota 2-1 ante Besiktas en el derbi del Súper Lig, un tropiezo que interrumpió una racha positiva que incluía el pase a la fase de grupos de la Champions League tras superar al Lyon con un 1-2 en la vuelta. En total, el equipo turco ha marcado diez goles y encajado siete en esos cinco encuentros.

Roma llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue un triunfo 2-1 ante el Atalanta en la Serie A, que prolonga un arranque de liga sin precedentes para el equipo de Gasperini. Las goleadas 4-0 ante la Fiorentina y 0-4 en Lecce confirman una racha ofensiva sólida: doce goles marcados y tres encajados en los últimos cinco compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

FenerbahceEmpateRoma
0
1
0
Amistosos
Roma badge
Roma
ROM
3
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
3
F
3Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/1
Ambos equipos marcaron1/1

El único antecedente registrado entre Fenerbahce y Roma en los últimos años se remonta a un amistoso disputado en agosto de 2014, que terminó con un empate a tres goles. No existen enfrentamientos oficiales previos entre ambos clubes en la base de datos disponible, lo que convierte este partido de Champions League en un duelo inédito a nivel competitivo.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
3
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
5
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
6
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
6
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
8
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
9
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
9
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
11
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
12
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
13
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
13
RomaRomaROM
00000000
13
LensLensRCL
00000000
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
13
ComoComoCOM
00000000
13
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
13
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
13
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
13
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
13
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
13
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
13
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
25
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
26
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
26
LilleLilleLIL
100123-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
28
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
30
LASKLASKLAS
100101-10
L
30
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
32
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
32
VikingVikingVIK
100113-20
L
34
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
35
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
36
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la fase de grupos de la Liga de Campeones, tanto Fenerbahce como Roma ocupan la séptima posición en la tabla general en este momento de la competición.

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