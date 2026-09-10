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Liga de Campeones - Jornada 1 10 sept 2026 - 15:00 Stadio G. Sinigaglia

Cómo ver Como vs RB Leipzig en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Como vs RB Leipzig se puede ver en directo a través de Disney+ Premium y Fox Sports Argentina. Consulta los canales disponibles a continuación para no perderte el debut histórico del Como en la Champions League.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Stadio Giuseppe Sinigaglia acoge este martes uno de los momentos más importantes en la historia del Como 1907: su debut en la Champions League. El club lombardo recibe al RB Leipzig en un partido que marca el inicio de una nueva era para la entidad del Lago de Como.

Cesc Fàbregas ha construido un equipo con identidad propia. Tras remontar un 0-1 para golear al Génova por 4-1 en Serie A, el técnico español ha demostrado que su bloque tiene carácter y convicción táctica. El Como llega a este debut europeo con dos victorias consecutivas en el campeonato y con la confianza intacta.

El Sinigaglia ha sido habilitado para la ocasión tras una remodelación completada en apenas 90 días, con la UEFA otorgando su aprobación al recinto. El estadio estará lleno de historia: el presidente Mirwan Suwarso ha cedido su asiento VIP a los aficionados más veteranos del club, quienes podrán vivir en primera persona el sueño europeo que persiguieron durante décadas de anonimato en las divisiones inferiores del fútbol italiano.

El RB Leipzig llega a Como en un momento delicado. Martín Demichelis acumula dos derrotas en sus últimos tres partidos, incluyendo una caída por 3-1 ante el Werder Bremen el pasado fin de semana. El equipo alemán afronta además una lista de bajas notable que complica la planificación del técnico argentino.

Ezechiel Banzuzi, centrocampista del Leipzig, figura en el once probable del conjunto visitante tras confirmar recientemente su decisión de representar a la República Democrática del Congo a nivel internacional, descartando a los Países Bajos.

Ambos equipos comparten la séptima posición en la tabla de la Champions League, lo que convierte este partido en un duelo con implicaciones directas en la clasificación desde la primera jornada.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario y las últimas novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Cesc Fàbregas cuenta con la práctica totalidad de su plantilla para el debut europeo. El once probable del Como incluye a Jean Butez bajo palos, con Trevoh Chalobah, Alex Valle, Yan Couto y Jacobo Ramon en defensa. Assane Diao, Martin Baturina, Lucas Da Cunha, Maximo Perrone y Nico Paz forman el bloque de mediocampo y ataque, con Anastasios Douvikas como referencia ofensiva. Jayden Addai es la única baja confirmada por lesión en el equipo local.

Martín Demichelis no podrá contar con Christoph Baumgartner, Rocco Reitz, Romulo Cruz ni Viggo Gebel por lesión. El técnico argentino apunta a un once con Maarten Vandevoordt en portería, Castello Lukeba, Ridle Baku, David Raum y Willi Orban en la línea defensiva, y Ezechiel Banzuzi junto a Nicolas Seiwald y Neil El Aynaoui en el centro del campo. Antonio Nusa, Johan Bakayoko y Christopher Nkunku completarían el ataque visitante.

Forma

El Como llega al debut europeo con un balance de dos victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos, con una única derrota en un amistoso pretemporada ante el Liverpool. El resultado más reciente fue la contundente victoria por 4-1 sobre el Génova en Serie A, tras ir perdiendo al descanso. Antes de ese duelo, el equipo de Fàbregas se impuso al Nápoles por 2-1 a domicilio, sumando un total de ocho goles marcados y cuatro encajados en ese tramo de cinco encuentros.

El RB Leipzig presenta un arranque de temporada más irregular, con dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente fue por 3-1 ante el Werder Bremen en la Bundesliga, aunque previamente había goleado al Borussia Mönchengladbach por 3-0 y al Eintracht Trier por 0-6 en la DFB-Pokal. En total, el conjunto alemán ha marcado 11 goles y encajado 9 en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen datos de enfrentamientos previos entre el Como y el RB Leipzig, lo que convierte este partido en el primero entre ambos clubes. El duelo del Sinigaglia inaugurará por tanto el historial entre dos equipos que se ven las caras en la máxima competición continental por vez primera.

Clasificación

En la tabla de la fase de liga de la Champions League, tanto el Como como el RB Leipzig ocupan la séptima posición antes de este primer partido entre ambos.