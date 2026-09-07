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Brujas vs Aston Villa: Cómo ver el partido de Liga de Campeones, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Brujas vs Aston Villa
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Se acerca el partido de Liga de Campeones entre Brujas y Aston Villa: GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido en vivo y comparte noticias del estado de ambos equipos, la hora de inicio y más.

El Jan Breydel Stadion de Brujas acoge este encuentro de la Liga de Campeones entre el Club Brugge y el Aston Villa, dos equipos que ya se conocen bien de ediciones anteriores de la competición europea. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Liga de Campeones - Jornada 1
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Acerca del encuentro

El Jan Breydel Stadion de Brujas acoge este encuentro de la Liga de Campeones entre el Club Brugge y el Aston Villa, dos equipos que ya se conocen bien de ediciones anteriores de la competición europea.

El conjunto belga llega con confianza tras encadenar cuatro victorias en sus últimos cinco partidos en la Primera División A, con la única derrota siendo una caída ante el Gante. Ivan Leko ha construido un equipo sólido que ha demostrado saber ganar en casa.

El Aston Villa, por su parte, atraviesa un momento delicado. Unai Emery acumula cinco derrotas consecutivas en todas las competiciones, incluyendo un duro 4-0 ante el Brighton y una derrota por 1-0 frente al Arsenal en Premier League. El empate sin goles ante el Hull City el pasado sábado apenas frenó la sangría de resultados.

La baja de Ollie Watkins, vendido al Al-Hilal por 60 millones de euros, pesa en el ataque villano. Nicolas Jackson asume la responsabilidad ofensiva en un equipo que ha encajado diez goles en sus últimos cinco partidos.

En el historial reciente entre ambos, el Aston Villa tiene ventaja clara: ganó los dos encuentros de la fase de liga de la pasada Champions League, incluido un contundente 3-0 en Villa Park. Brujas buscará revertir esa tendencia ante su público.

Noticias del equipo y escuadras

Brujas contra Aston Villa alineaciones probables

4-2-3-1
Brujas crest
Brujas
CLB
Formación
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
1Y. Sommer44B. Mechele64K. Sabbe3H. Lee65J. Seys10H. Vetlesen9C. Forbs67M. Diakhon8F. Potts20H. Vanaken7N. Tresoldi1Z. Suzuki2M. Cash3Victor Nilsson Lindelöf22I. Maatsen14P. Torres7J. McGinn35J. Gomes8B. Kamara53G. Hemmings10E. Buendia11N. Jackson
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
Brujas

Once inicial

Aston Villa

Manager

  • I. Leko
  • U. Emery

Ivan Leko no podrá contar con Joel Ordóñez por lesión. El técnico belga apunta a un once con Yann Sommer bajo palos, una defensa formada por Han-Beom Lee, Kyriani Sabbe, Brandon Mechele y Joaquin Seys, y Hans Vanaken como referencia en el mediocampo junto a Hugo Vetlesen y Mamadou Diakhon.

Unai Emery tiene la baja confirmada de Johan Manzambi. El entrenador español perfila un equipo con Zion Suzuki en portería, Matty Cash, Victor Nilsson Lindelöf, Ian Maatsen y Pau Torres en defensa, y Nicolas Jackson como delantero centro. Joao Gomes aparece en el once proyectado pese a que cumplió sanción en la jornada anterior de Premier League.

Forma

CLB

CLB - Formulario

KOR
W3-0
OHL
W0-3
CER
W1-0
GNT
L2-1
LOM
W0-1
Gol marcado (encajado)
9/2
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5
AVL

AVL - Formulario

PSG
L2-1
BMG
L2-1
BHA
L4-0
ARS
L0-1
HUL
D0-0
Gol marcado (encajado)
2/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Club Brugge llega al partido con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros de liga belga. Su resultado más reciente fue una victoria por 0-1 ante el Lommel el 4 de septiembre, y previamente había goleado al OH Leuven por 0-3. La única mancha en ese tramo fue la derrota ante el Gante por 2-1. En total, el conjunto de Leko ha marcado siete goles y encajado cuatro en ese período.

El Aston Villa acumula cinco derrotas consecutivas en todas las competiciones. La más reciente fue el empate sin goles ante el Hull City en Premier League, aunque antes de eso encadenó cuatro derrotas seguidas: 1-0 ante el Arsenal, 4-0 ante el Brighton, 2-1 ante el Borussia Mönchengladbach y 2-1 ante el Paris Saint-Germain en la Supercopa de la UEFA. Los villanos han marcado tres goles y encajado diez en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

BrujasEmpateAston Villa
1
0
2
Liga de Campeones
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Brujas badge
Brujas
CLB
0
F
Liga de Campeones
Brujas badge
Brujas
CLB
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
F
Liga de Campeones
Brujas badge
Brujas
CLB
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
F
2Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles2/3
Ambos equipos marcaron1/3

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 12 de marzo de 2025 en la Liga de Campeones, con victoria del Aston Villa por 3-0 en Villa Park. Apenas ocho días antes, el 4 de marzo, el Villa también ganó en el Jan Breydel Stadion por 1-3. En el único antecedente previo registrado en la competición, el Brujas se impuso 1-0 en casa en noviembre de 2024. El balance de los tres encuentros disputados favorece claramente al Aston Villa, con dos victorias frente a una del equipo belga.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BrujasBrujasCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter MilánInter MilánINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
1
FC OportoFC OportoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
00000000
1
AEK AtenasAEK AtenasAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
SlovanSlovanSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NápolesSSC NápolesNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Liga de Campeones, tanto el Club Brugge como el Aston Villa se encuentran actualmente en la primera posición de sus respectivos grupos.

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